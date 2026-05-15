El Honor Robot Phone ya tiene fecha oficial de lanzamiento

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Honor acaba de poner fecha oficial a uno de los móviles más peculiares que hemos visto en los últimos años. El Honor Robot Phone, un smartphone con una cámara montada sobre un sistema robótico tipo gimbal, llegará al mercado en el tercer trimestre de 2026, es decir, en algún momento entre julio y septiembre.

La confirmación llega después de varios rumores que apuntaban a esa misma ventana de lanzamiento. Ahora ya no hablamos solo de filtraciones: el propio CEO de Honor, Li Jian, ha confirmado el calendario de llegada del dispositivo, que la marca presenta como una nueva categoría de smartphone centrada en inteligencia artificial, fotografía computacional y grabación de vídeo avanzada.

El Honor Robot Phone llegará entre julio y septiembre de 2026

El Honor Robot Phone fue uno de los dispositivos más llamativos mostrados por la compañía en los últimos meses. A simple vista, podría parecer otro smartphone premium, pero su gran diferencia está en el módulo de cámara: un sistema motorizado que puede desplegarse y moverse de forma independiente al cuerpo del teléfono.

Honor lo describe como una nueva especie de smartphone, con un “cerebro” basado en inteligencia artificial, interacción física y una experiencia de imagen cinematográfica. La página oficial del producto habla de un dispositivo que intenta “meter un robot dentro de un teléfono”, una frase bastante ambiciosa, pero que resume bien el enfoque del producto.

Hasta ahora, el dispositivo se había dejado ver en forma de prototipo y demostraciones, pero quedaba la duda de cuándo podría convertirse en un producto comercial. La nueva confirmación sitúa su lanzamiento en el tercer trimestre de 2026, por lo que Honor todavía tiene unos meses por delante para pulir el hardware, el software y las funciones de IA.

Una cámara robótica con gimbal de 4 grados de libertad

El elemento más llamativo del Honor Robot Phone es su cámara con sistema de estabilización robótico. A diferencia de un módulo convencional, esta cámara puede sobresalir del cuerpo del teléfono y orientarse de manera independiente.

Según la información mostrada hasta ahora, el dispositivo utiliza un sistema de gimbal de 4 grados de libertad, conocido como 4DoF. Esto permitiría movimientos más complejos que los de una estabilización óptica tradicional, con capacidad para seguir sujetos, corregir movimientos y ofrecer tomas más estables durante la grabación de vídeo.

La idea recuerda en parte a cámaras compactas con gimbal integrado, como las de tipo DJI Osmo Pocket, pero integrada directamente en un smartphone. Esto podría permitir que el móvil siga automáticamente a una persona, encuadre mejor una escena o mantenga la cámara estable incluso cuando el usuario se mueve.

Honor quiere posicionarlo como un dispositivo para creadores de contenido, videógrafos móviles y usuarios que buscan una experiencia de cámara mucho más avanzada que la de un móvil tradicional.

Honor lo presentó en Cannes China Night

La confirmación del calendario se produjo durante el evento Cannes China Night, donde Honor mostró el Robot Phone para enseñar sus capacidades de imagen a los asistentes. La compañía aprovechó el escaparate para reforzar el mensaje de que este dispositivo no es solo una rareza mecánica, sino una apuesta seria por el vídeo móvil y la creación cinematográfica desde el smartphone.

Este tipo de presentación tiene bastante sentido si tenemos en cuenta el público al que Honor parece dirigirse. El Robot Phone no quiere competir únicamente por tener más megapíxeles o mejor zoom, sino por ofrecer nuevas formas de grabar, encuadrar y estabilizar vídeo.

En un mercado donde muchos móviles de gama alta empiezan a parecerse demasiado entre sí, una cámara capaz de moverse físicamente puede convertirse en un elemento claramente diferenciador.

La alianza con ARRI será clave en la experiencia de imagen

Honor también ha confirmado que el Robot Phone será el primer dispositivo en beneficiarse de su colaboración técnica con ARRI, una de las marcas más reconocidas del mundo en cámaras profesionales de cine.

La alianza entre Honor y ARRI se anunció oficialmente el 1 de marzo de 2026 en Barcelona, durante el MWC. Según Honor, el objetivo es llevar estándares cinematográficos y ciencia del color profesional al mundo de la imagen móvil.

Esto no significa que el Robot Phone vaya a sustituir a una cámara de cine profesional, pero sí apunta a que Honor quiere trabajar aspectos como el color, la respuesta tonal, el procesado de imagen y los perfiles de vídeo con una aproximación más cercana al cine que a la fotografía móvil convencional.

ARRI también ha confirmado que su tecnología debutará en el Honor Robot Phone, lo que refuerza la idea de que este modelo será el primer escaparate comercial de esa colaboración.

Un smartphone pensado para grabar de otra manera

La gran pregunta es qué podrá hacer realmente el Honor Robot Phone que no haga ya un móvil de gama alta actual.

Los smartphones premium ya ofrecen estabilización óptica, vídeo 4K u 8K, modos cinematográficos, seguimiento de sujetos, fotografía computacional avanzada y edición asistida por IA. Honor necesita demostrar que su sistema robótico aporta una ventaja real y no solo un efecto llamativo.

Sobre el papel, una cámara con movimiento físico independiente puede abrir posibilidades interesantes. Podría seguir a una persona durante una videollamada, mantener el encuadre durante una grabación, girarse para capturar otra zona de la escena o reaccionar de forma más natural a comandos de voz y gestos.

También podría ser útil para creadores que se graban solos. En lugar de colocar el móvil en un trípode y confiar en el recorte digital, el teléfono podría mover físicamente la cámara para mantener al sujeto centrado.

Un móvil con inteligencia artificial “encarnada”

Honor no habla del Robot Phone únicamente como un móvil con una cámara peculiar. La compañía utiliza el concepto de embodied AI, o inteligencia artificial encarnada, para describir una IA que no solo responde en pantalla, sino que interactúa mediante movimiento físico.

Esto es importante porque el módulo de cámara no sería solo una herramienta de captura, sino también una especie de interfaz expresiva. En demostraciones anteriores, se ha visto que la cámara puede moverse de forma similar a una pequeña cabeza robótica, con gestos que recuerdan a un asistente físico integrado en el dispositivo.

Puede sonar algo extravagante, pero encaja con una tendencia cada vez más clara: las marcas quieren que la IA deje de ser solo un chatbot o una función escondida en una app, y empiece a integrarse de forma más visible en los dispositivos.

En el caso del Honor Robot Phone, esa integración pasa por una cámara capaz de moverse, mirar, seguir y reaccionar.

Todavía faltan muchas especificaciones por conocer

Aunque Honor ya ha confirmado la ventana de lanzamiento, todavía hay muchas incógnitas importantes.

La compañía no ha detallado por completo el procesador, la batería, la pantalla, las capacidades exactas de grabación, el sistema de cámaras completo ni el precio. Tampoco está claro en qué mercados se venderá inicialmente ni si llegará de forma global desde el primer momento.

Algunas informaciones previas han hablado de un sensor principal de 200 MP y de un sistema de cámara especialmente avanzado, pero Honor todavía no ha publicado una ficha técnica definitiva con todos los detalles. Por ahora, lo prudente es considerar esas cifras como parte de la información adelantada en demostraciones y filtraciones, no como especificaciones finales cerradas.

La propia Honor ha prometido revelar más información “muy pronto”, así que es probable que conozcamos nuevos detalles antes de que arranque el tercer trimestre.

Un producto arriesgado, pero necesario para diferenciarse

El Honor Robot Phone puede parecer una apuesta arriesgada. Integrar piezas móviles en un smartphone siempre plantea dudas: durabilidad, resistencia al polvo, protección frente a golpes, consumo energético, grosor, peso y coste de reparación.

Además, la historia de los móviles con mecanismos motorizados no siempre ha sido sencilla. Hemos visto cámaras emergentes, módulos giratorios y diseños experimentales que llamaron mucho la atención, pero que no siempre tuvieron continuidad comercial.

La diferencia es que Honor parece vincular este sistema no solo a un diseño llamativo, sino a una propuesta más amplia de grabación de vídeo, IA y creación de contenido. Si la cámara robótica aporta ventajas reales en estabilización, seguimiento y encuadre, podría tener más recorrido que otros experimentos anteriores.

Honor quiere adelantarse al futuro del móvil con IA

El Robot Phone llega en un momento en el que todos los fabricantes hablan de inteligencia artificial, pero muchos lo hacen de forma parecida: edición de fotos, resúmenes de texto, asistentes conversacionales y generación de contenido.

Honor, en cambio, quiere mostrar una IA que también se expresa a través del hardware. No solo un móvil que entiende lo que le pides, sino un móvil que puede moverse físicamente para ayudarte a capturar mejor una escena.

Eso convierte al Robot Phone en un dispositivo especialmente interesante, aunque todavía no sepamos si será un producto para masas o un escaparate tecnológico para demostrar de lo que Honor es capaz.

En cualquier caso, su llegada entre julio y septiembre de 2026 ya está marcada en el calendario. Y, si cumple lo que promete, podría ser uno de los lanzamientos más originales del año.