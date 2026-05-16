La delegación de Trump tuvo que tirar objetos recibidos en China antes de subir al Air Force One

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La delegación estadounidense que acompañó al presidente Donald Trump en su reciente viaje a Pekín recibió una instrucción poco habitual antes de subir al Air Force One: nada de lo recibido o utilizado durante la visita podía entrar en el avión presidencial.

Según relató una periodista que formaba parte del grupo de prensa de la Casa Blanca, los asistentes tuvieron que desprenderse de varios objetos justo antes de embarcar. Entre ellos había teléfonos temporales usados durante el viaje, acreditaciones, pines de solapa entregados por las autoridades chinas y otros recuerdos recogidos durante la estancia.

Los objetos acabaron en un contenedor situado al pie de las escaleras del avión, una escena que refleja hasta qué punto la seguridad tecnológica y el contraespionaje forman parte de cualquier desplazamiento oficial a un país considerado estratégicamente sensible.

Teléfonos desechables, pines y acreditaciones: todo fuera del avión

La medida afectó tanto a personal de la Casa Blanca como a periodistas que viajaban en el avión presidencial. La orden fue clara: ningún artículo procedente de China debía subir a bordo.

Entre los objetos retirados destacaban los llamados “burner phones”, teléfonos preparados específicamente para viajes de alto riesgo. Este tipo de dispositivos se utilizan para reducir la exposición de los equipos personales o corporativos, ya que se asume que pueden ser vigilados, atacados o comprometidos durante la estancia en determinados países.

Una vez terminado el viaje, estos móviles suelen apagarse, aislarse o directamente destruirse. La lógica es sencilla: si un dispositivo ha podido estar expuesto a redes, cargadores, estaciones base falsas o intentos de intrusión, lo más prudente es no volver a conectarlo a ningún entorno sensible.

También fueron descartadas las acreditaciones oficiales empleadas durante la visita y los pines de solapa entregados por China. Aunque a simple vista puedan parecer recuerdos inocuos, para los equipos de seguridad cualquier objeto físico puede representar un riesgo si ha estado fuera de su control.

Por qué un simple pin puede ser un problema

La idea de que un pin, una tarjeta identificativa o un pequeño obsequio pueda suponer una amenaza puede parecer exagerada, pero no lo es en el mundo del espionaje moderno.

Los dispositivos de escucha y rastreo se han vuelto cada vez más pequeños. Un objeto aparentemente decorativo podría ocultar componentes electrónicos, memorias, micrófonos, chips NFC manipulados o elementos diseñados para interactuar con otros sistemas cercanos.

No hace falta imaginar una película de espías. La historia de la inteligencia internacional está llena de casos en los que regalos diplomáticos, objetos de oficina o accesorios aparentemente inofensivos se utilizaron para recopilar información. Por eso, en viajes de alto nivel, la regla suele ser extremadamente conservadora: si no ha sido verificado por el equipo de seguridad, no se introduce en un entorno protegido.

En el caso del Air Force One, esa cautela es todavía mayor. El avión presidencial estadounidense no es simplemente un medio de transporte, sino una plataforma de comunicaciones y mando altamente protegida. Permitir la entrada de objetos no controlados podría abrir una vía de riesgo innecesaria.

Un viaje cordial, pero con la desconfianza intacta

La visita de Trump y la delegación estadounidense a Pekín se produjo en un contexto de conversaciones de alto nivel con el Gobierno chino, encabezado por el presidente Xi Jinping. Aunque el tono público del encuentro fue aparentemente cordial, la relación entre ambas potencias sigue marcada por la rivalidad tecnológica, militar, comercial y de inteligencia.

Estados Unidos y varios de sus aliados llevan años acusando a China de realizar operaciones de ciberespionaje y campañas de intrusión contra instituciones públicas, empresas estratégicas y objetivos tecnológicos. Pekín, por su parte, suele rechazar estas acusaciones y acusa a Washington de mantener una política de contención contra su desarrollo.

En ese clima, los protocolos de seguridad no se relajan aunque las cámaras muestren sonrisas, apretones de manos y cenas diplomáticas. De puertas para dentro, los equipos encargados de proteger las comunicaciones y la información sensible actúan bajo el principio de máxima precaución.

Los líderes tecnológicos también estuvieron presentes

Las imágenes del viaje mostraron a varios miembros de la delegación estadounidense luciendo pines en la solapa. Entre los presentes se encontraban figuras destacadas del sector tecnológico, como Tim Cook, CEO de Apple, y Jensen Huang, CEO de Nvidia, además de responsables de comunicación de la Casa Blanca y miembros del Servicio Secreto.

Su presencia no resulta sorprendente. Las relaciones entre Estados Unidos y China están estrechamente ligadas a la tecnología: semiconductores, inteligencia artificial, fabricación de dispositivos, restricciones a la exportación, cadenas de suministro y acceso a mercados son asuntos centrales en cualquier diálogo entre ambas potencias.

Apple depende en gran medida de la fabricación asiática, aunque lleva años diversificando parte de su producción. Nvidia, por su parte, se encuentra en el centro de la batalla por los chips de inteligencia artificial, un sector en el que Washington ha impuesto restricciones a la venta de hardware avanzado a China.

Por eso, una visita de este tipo no es solo diplomática. También tiene una fuerte dimensión tecnológica y empresarial.