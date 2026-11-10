Roborock adelanta el Black Friday: Qrevo 2 Pro por 299 € y Saros 20 con 700 € de ahorro

Roborock ha activado sus ofertas de Black Friday en Amazon España y en su tienda oficial. La campaña va del 10 al 30 de noviembre y deja el Qrevo 2 Pro Set en 299 €, el Saros 20 Set en 799 € y la aspiradora fregadora F25 GT Gen 2 en 149 €.

La elección depende más del suelo y del tipo de limpieza que de la potencia sobre el papel. Si tienes alfombras, interesa saber qué hace el robot con las mopas; si hay desniveles, cuánto puede salvar el chasis. Y si lo que buscas es limpiar un derrame en el momento, una aspiradora de mano para seco y húmedo encaja mejor.

Modelo Precio de referencia Precio de oferta Ahorro Qrevo 2 Pro Set (blanco) 699 € 299 € 400 € Qrevo S Pro (negro) 589,99 € 349,99 € 240 € Saros 20 Set 1.499 € 799 € 700 € F25 GT Gen 2 299 € 149 € 150 €

Qrevo 2 Pro Set por 299 €: el robot más barato de la selección

El Roborock Qrevo 2 Pro Set en blanco pasa de 699 a 299 €. Son 400 € de diferencia y, entre los tres robots de esta selección, es el más asequible. Su función más interesante está en cómo combina el fregado con la limpieza de alfombras.

Cuando detecta una alfombra, puede elevar las mopas hasta 15 mm. También puede dejarlas en la base para salir a aspirar sin ellas. Esta segunda opción tiene sentido si tienes una alfombra gruesa y prefieres evitar cualquier contacto con una mopa húmeda.

La marca anuncia una succión de 25.000 Pa y un sistema antienredos con dos rodillos DuoDivide. Para llegar junto a los rodapiés y las esquinas, el robot combina una mopa lateral extensible y un cepillo lateral diseñado para reducir los enredos.

El precio de campaña corresponde a la variante blanca. Puedes consultar el Qrevo 2 Pro Set en Amazon España o la tienda oficial de Roborock.

Qrevo S Pro por 349,99 €: una base que lava y seca las mopas

El Roborock Qrevo S Pro en negro baja de 589,99 a 349,99 €, un ahorro de 240 €. Su principal argumento es la estación: Roborock indica que lava las mopas a 75 °C y las seca con aire a 45 °C, dos tareas que de otro modo habría que hacer a mano.

El robot ofrece hasta 18.500 Pa de succión y un sistema de cepillos antienredos. Sus dos mopas giratorias se levantan 10 mm al detectar alfombras. En una alfombra muy gruesa, esa altura sigue siendo un dato que conviene tener presente al decidir por dónde debe fregar.

La navegación corre a cargo de PreciSense LiDAR, con detección de obstáculos Reactive Tech. En la práctica, conviene distinguir entre lo que hace el láser —crear un mapa y planificar la ruta— y lo que puede reconocer el sistema de obstáculos. Si quieres conocer el modelo con más detalle, tenemos un análisis del Roborock Qrevo S Pro.

La oferta anunciada es para el acabado negro en Amazon España o la tienda oficial de Roborock.

Saros 20 Set por 799 €: 700 € de ahorro y un chasis más bajo

El Roborock Saros 20 Set pasa de 1.499 a 799 €, la mayor rebaja en euros de las cuatro ofertas destacadas. Con solo 7,95 cm de altura, interesa especialmente si otros robots no caben debajo del sofá o de la cama.

Su chasis AdaptiLift 3.0 está diseñado para salvar desniveles de hasta 8,8 cm en un umbral de dos escalones, según Roborock. La cifra no equivale a superar un escalón vertical de esa altura. También incorpora navegación StarSight 2.0 para identificar obstáculos y un sistema que eleva distintos elementos de limpieza cuando hace falta.

Roborock anuncia 36.000 Pa de succión, dos mopas giratorias con extensión lateral y una base que las lava con agua a 100 °C y las seca a 55 °C. La estación también vacía el polvo automáticamente. Puedes consultar cómo se comporta el robot en nuestro análisis del Roborock Saros 20.

El Saros 20 Set se puede consultar en Amazon España o la tienda oficial de Roborock. Frente a los Qrevo de esta selección, su precio tiene más sentido si vas a aprovechar el perfil bajo, el chasis elevable o la gestión más avanzada de obstáculos.

F25 GT Gen 2 por 149 €: una aspiradora fregadora para derrames

La Roborock F25 GT Gen 2 baja de 299 a 149 €. Es una aspiradora fregadora sin cable que se maneja a mano, pensada para aspirar suciedad seca y recoger líquidos al pasarla por el suelo.

Roborock anuncia hasta 20.000 Pa de succión y un sistema JawScrapers para reducir los enredos de pelo en el rodillo. El cabezal gira hasta 70° y el cuerpo se puede tumbar para llegar bajo muebles, donde un aparato rígido dejaría parte del suelo sin cubrir.

Al volver a la base, la máquina puede lavar el rodillo con agua caliente. La ficha de la marca sitúa el autolavado a 90 °C; esa temperatura se refiere al ciclo de mantenimiento, no al agua con la que se friega el suelo durante la limpieza.

La ficha oficial también identifica este modelo como F25 RT Gen 2. Puedes consultar la oferta en Amazon España o la tienda oficial de Roborock.