El iPad Air podría estrenar pantalla OLED en 2027, pero sin los 120 Hz del Pro

El próximo iPad Air podría dar el salto a OLED en la primera mitad de 2027. Un nuevo informe de la cadena de suministro apunta a que Apple prepara el cambio para los dos tamaños, de 11 y 13 pulgadas. La mejora se notaría en el contraste, pero los rumores sobre la pantalla no apuntan al mismo panel que monta el iPad Pro.

El detalle es relevante si estás pensando en renovar tu tableta: OLED y 120 Hz son dos mejoras distintas. La primera cambia cómo se ven los negros y las escenas oscuras. La segunda afecta a la fluidez al desplazarse por la interfaz, dibujar o jugar. El futuro Air podría incorporar una sin la otra.

Qué se sabe del iPad Air OLED de 11 y 13 pulgadas

DigiTimes sitúa la renovación en el primer semestre de 2027. La ventana coincide con la que, según MacRumors, ha señalado recientemente Mark Gurman, de Bloomberg. Ninguno de esos informes equivale a una fecha oficial: Apple no ha anunciado el modelo ni ha puesto día a su presentación.

El cambio llegaría a los dos tamaños del Air, así que, si se cumple el informe, no haría falta elegir el de 13 pulgadas para conseguir OLED. Los dos tamaños del iPad Air con M4 presentado en marzo de 2026 mantienen las pantallas LCD Liquid Retina.

En la fabricación, Samsung Display aparece como el principal candidato para suministrar los paneles. La china BOE aspira a participar en los pedidos de uno de los dos tamaños, pero todavía tendría que superar la homologación de Apple. El informe no identifica cuál de los dos fabricaría.

Las estimaciones de la industria apuntan a entre 4 y 5 millones de iPad Air en 2027 al sumar ambos tamaños. El informe recoge un rango parecido para el iPad mini y de 3 a 4 millones para el Pro. Son previsiones de envíos, no cifras de ventas ni un compromiso de producción por parte de Apple.

Qué ganaría el iPad Air con OLED y qué conservaría el iPad Pro

Una pantalla OLED puede apagar píxeles de forma individual. En el Air, eso se traduciría en negros más profundos y mayor contraste, sobre todo al ver una película con poca luz o al trabajar con imágenes oscuras. Es una mejora que se puede apreciar incluso si la pantalla conserva la frecuencia de refresco del modelo actual.

El panel que describe el informe tendría una sola capa emisora y una matriz de transistores LTPS, una configuración que se acercaría a la del iPad mini OLED de 8,5 pulgadas. El iPad Pro usa un OLED en tándem: combina dos capas emisoras para alcanzar más brillo. El futuro Air aún no tiene cifras de brillo confirmadas.

DigiTimes ya había apuntado a que el Air seguiría en 60 Hz. El iPad Pro, por su parte, cuenta con ProMotion de hasta 120 Hz y puede reducir el refresco cuando hay poco movimiento en pantalla. El tipo de panel y su frecuencia no son lo mismo: un OLED puede funcionar a 120 Hz, aunque no es lo que se espera de este Air.

La diferencia importa según el uso. Si lo que te molesta es el tono grisáceo del negro al ver series de noche, el salto a OLED tendría sentido aunque mantenga los 60 Hz. Si buscas que los desplazamientos o los trazos se vean más fluidos, la tasa de refresco seguirá siendo un dato que mirar en la ficha.

¿Merece la pena esperar al iPad Air OLED?

Si el panel es lo que te frena a la hora de comprar un iPad Air, esperar a que Apple concrete la renovación te permitiría comparar la mejora y su coste. A día de hoy, no hay precio oficial para el supuesto modelo OLED ni una fecha de venta confirmada en España.

Si necesitas una tableta grande ahora, el Air M4 ya ofrece las dos diagonales y admite el Apple Pencil Pro. Su pantalla LCD es una opción razonable para tomar apuntes, consultar documentos o usar varias aplicaciones, tareas en las que quizá importe más disponer de una pantalla de 13 pulgadas que tener negros más profundos.

Para quien quiera OLED desde ya, el iPad mini ofrece esa tecnología en un tamaño más fácil de llevar. El iPad Pro es la opción actual si buscas a la vez un panel OLED grande y ProMotion. Son dos alternativas con diferencias de tamaño y de precio que no desaparecen por compartir tecnología de pantalla.

Si el informe se cumple, el Air sería la tercera familia de iPad con OLED tras el Pro y el mini, y el iPad básico quedaría como la línea con LCD. La incógnita es si Apple podrá ofrecer ese salto en los dos tamaños sin acercar demasiado el precio al del Pro.