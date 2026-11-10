GTA VI ya se puede precargar: hasta 212 GB y estas son las mejoras de PS5 Pro

La espera para jugar a Grand Theft Auto VI termina el 19 de noviembre, pero ya puedes quitarte de encima la descarga. Rockstar ha abierto la precarga en PS5 y Xbox Series X|S para quienes han reservado el juego en digital. Si tienes el SSD casi lleno, conviene hacer hueco: la instalación anticipada puede requerir hasta 212 GB de espacio libre, según la consola.

El anuncio también aclara qué esperar de cada plataforma. Rockstar apunta a 30 fotogramas por segundo y reserva dos mejoras visuales para PS5 Pro. Y si todavía tienes una Xbox One, hay una forma de jugar, aunque pasa por la nube.

Cómo precargar GTA VI y cuándo podrás jugar

En PS5, la descarga anticipada se abrió a medianoche del 10 de noviembre, en horario local. En Xbox Series X|S, se activó al mismo tiempo en todo el mundo, a las 00:00 GMT, que son las 01:00 en la España peninsular. El juego se desbloqueará a medianoche del 19 de noviembre, en horario local, en ambas plataformas.

Si reservaste la edición con código en caja, puedes canjearlo en cuanto lo recibas y descargar el juego por adelantado. La precarga deja los archivos listos en la consola, pero tendrás que esperar hasta la hora de lanzamiento para abrir el juego.

Para que la descarga se inicie sola, en PS5 deben estar activadas las descargas automáticas y la consola tiene que estar encendida o en modo reposo. En Xbox Series X|S, activa las actualizaciones automáticas y deja la consola encendida o en modo suspensión. Rockstar reúne los pasos de cada plataforma en su guía oficial de precarga.

Los 212 GB son el máximo de espacio libre que Rockstar pide para la precarga, no una cifra de descarga idéntica en todas las consolas. Si vas justo de almacenamiento, mira primero cuánto espacio te solicita tu consola: quizá no tengas que borrar tantos juegos como parece.

GTA VI apunta a 30 fps y PS5 Pro gana en calidad de imagen

Rockstar fija el objetivo en 30 fps y explica que ha dado prioridad al detalle de los escenarios y a la densidad de Leónida. Es un objetivo de rendimiento, así que todavía habrá que ver cómo se comporta el juego en las escenas más exigentes. El anuncio no confirma un modo de 60 fps, tampoco en PS5 Pro.

La consola más potente de Sony sí tiene dos ventajas confirmadas. Por un lado, usa PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) para mejorar la nitidez de la imagen. Por otro, añade sombras con trazado de rayos que Rockstar reserva para PS5 Pro. La diferencia anunciada está en cómo se ve el juego.

La versión para PS5 también aprovecha el DualSense con vibración háptica ajustable desde las opciones de accesibilidad. Rockstar anuncia además audio espacial mejorado mediante Tempest 3D Audio y tiempos de carga más cortos, aunque no da cifras para comparar estos últimos entre consolas.

Si estás valorando cambiar de consola por GTA VI, esa distinción ayuda: la PS5 Pro tiene mejoras gráficas concretas, pero Rockstar aún no ha dado detalles sobre resoluciones o estabilidad de los fotogramas en cada modelo. Si quieres ver cómo se presenta el mundo de Leónida, ya repasamos el gameplay de GTA VI y las novedades de Vice City.

Cómo se podrá jugar a GTA VI en Xbox One y qué ofrece el juego remoto

Xbox Cloud Gaming permitirá jugar desde Xbox Series X|S y Xbox One. En Xbox One, el juego se ejecutará en servidores remotos y la consola recibirá el vídeo por internet. Es la vía que Rockstar ha anunciado para jugar desde ese hardware.

La versión en la nube utilizará los ajustes gráficos de Xbox Series S, incluso si accedes desde una Series X. La calidad de imagen y el tiempo de respuesta pueden variar con la conexión, algo que conviene tener en cuenta si estás comparando el streaming con instalar el juego en tu consola.

Rockstar también confirma la compatibilidad con Remote Play en PlayStation y Xbox. Aquí la consola que ejecuta el juego es la tuya: el juego remoto te permite seguir jugando en otro dispositivo compatible mientras la imagen se transmite desde casa.

Para acompañar la apertura de la precarga, Rockstar ha publicado un nuevo vídeo de GTA VI con «Blood in Your Eyes», de Tove Lo, un tema de Grand Theft Auto VI: The Album. Las opciones de reserva están en la web oficial de Grand Theft Auto VI.