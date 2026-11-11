BYD prueba una estación solar que enchufa el coche con un robot y lo carga en cinco minutos

Llegas a una estación de recarga, aparcas y un robot enchufa el coche por ti. Esa es la escena que BYD ha mostrado en el desierto de Abu Dabi, donde ha instalado un punto de carga que combina paneles solares, baterías estacionarias y un brazo capaz de conectar el cable sin ayuda del conductor.

La cifra que llama la atención es del 10 al 70 % en cinco minutos. BYD la atribuye a su tecnología FLASH Charging en vehículos compatibles. El robot se encarga del enchufe; la velocidad depende del cargador y de cuánto pueda aceptar la batería del coche.

Así funciona el brazo robótico que conecta el coche

El brazo localiza el puerto de carga, abre la tapa y coloca el conector. Para alinear el enchufe usa un sistema de visión y sensores que miden la fuerza que ejerce al insertarlo. Al terminar la recarga, retira el conector.

BYD plantea combinarlo con su sistema de aparcamiento automatizado. En ese escenario, el conductor puede bajarse y dejar que un coche compatible se dirija a la plaza asignada. Una vez aparcado, el brazo toma el relevo. Son dos funciones separadas: una coloca el vehículo en su sitio y la otra manipula el cable.

En el vídeo publicado en Instagram por Michaël Martinez, responsable de marketing de BYD Francia, se ve al brazo acercarse al lateral del coche y acoplar el conector. Es una forma de ver qué parte de la operación resuelve el robot en la demostración.

El uso más evidente es evitar que el conductor tenga que salir para enchufar el coche bajo el calor del desierto. En un aparcamiento automatizado también permitiría que el vehículo complete la maniobra y se conecte aunque su conductor ya se haya marchado.

Cómo combina la estación la energía solar y la carga en cinco minutos

Las placas generan electricidad y las baterías de la estación almacenan esa energía hasta que llega un coche. La ventaja está en separar el momento en que se genera la electricidad del momento en que el cargador la entrega. Así, el pico de potencia de una recarga no tiene por qué coincidir con el de producción de las placas.

BYD afirma que el sistema puede funcionar sin conexión a la red eléctrica, lo que abre la puerta a instalarlo en lugares con acceso limitado. En el anuncio no detalla la capacidad de almacenamiento ni cuántos coches podría atender seguidos a máxima potencia. Ese dato serviría para saber cómo respondería en un día de mucho tráfico.

Para los vehículos compatibles, la marca anuncia una recarga del 10 al 70 % en cinco minutos y del 10 al 97 % en nueve. Son porcentajes de batería y tiempos de recarga, no de la parada completa. Tampoco significan que cualquier eléctrico pueda aprovechar la misma potencia al conectarse.

Como referencia, BYD ha anunciado cargadores FLASH de hasta 1.500 kW por conector. Esa es la capacidad máxima declarada para la tecnología y no una medida de potencia sostenida durante la demostración de Abu Dabi. La cifra que recibe el coche puede variar a lo largo de la sesión.

Qué planes tiene BYD para llevar la carga FLASH a España

BYD se ha fijado el objetivo de desplegar 6.000 estaciones FLASH a finales de 2027 dentro de su expansión internacional. Es un plan para ampliar la carga ultrarrápida; la compañía no ha dicho que todos esos puntos vayan a copiar la instalación del desierto.

En octubre, BYD España cifró en 3.000 estaciones el objetivo para Europa antes de que termine 2027, con 300 previstas en España. La marca aún no ha concretado qué ubicaciones, si alguna, tendrán placas, baterías y un brazo robótico como el de Abu Dabi.

En cuanto a los coches, BYD presentó el ATTO 8 como su primer modelo para el mercado europeo con FLASH Charging y batería Blade de segunda generación. Es un paso más desde que anunció sus primeros planes de carga ultrarrápida para Europa.

La diferencia que conviene tener en cuenta es que la red FLASH y la estación solar robotizada son dos anuncios distintos. Ya hay objetivos de despliegue para la primera. Para la segunda, falta saber si BYD la trasladará del desierto a ubicaciones comerciales y qué coches podrán usar el brazo.