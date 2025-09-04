Adobe Premiere para iPhone: edita vídeos profesionales gratis desde tu móvil

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Editar vídeos profesionales desde el móvil ya no es un sueño. Adobe ha anunciado el lanzamiento de Premiere para iPhone, una aplicación rediseñada que combina facilidad de uso con herramientas de nivel profesional. La app estará disponible a finales de este mes en la App Store y se puede reservar desde hoy.

Esta versión móvil de Adobe Premiere promete convertirse en la herramienta preferida de creadores de contenido, YouTubers, editores musicales y profesionales que desean llevar su creatividad a cualquier parte, sin depender de un ordenador.

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Diseño pensado para creadores en movimiento

Premiere en iPhone mantiene la esencia de su versión de escritorio, pero con una experiencia optimizada para pantallas táctiles. La app cuenta con una línea de tiempo multipista con colores y formas de onda dinámicas, que permite cortar, superponer y ajustar clips con precisión de fotograma.

Entre sus funciones clave destacan:

Edición sin marcas de agua.

Subtítulos automáticos con estilo.

Capas ilimitadas de vídeo, audio y texto.

Soporte para resolución 4K HDR.

Adobe asegura que esta app permite pasar de la captura a la publicación en cuestión de minutos, con una experiencia intuitiva y sin distracciones.

Herramientas de audio con calidad de estudio

Un buen vídeo necesita un gran audio, y por ello Premiere para iPhone incorpora efectos de sonido generativos que se crean a partir de un prompt de texto. También añade la función Mejora de voz con inteligencia artificial, capaz de limpiar grabaciones hechas en entornos ruidosos y generar narraciones claras y profesionales.

Además, es posible grabar voces en off, añadir música y crear efectos únicos para dar más impacto a cada proyecto.

Integración con Adobe Firefly y Adobe Stock

La nueva app integra la inteligencia artificial generativa de Adobe Firefly, lo que permite crear imágenes, sonidos o recursos personalizados mediante simples descripciones de texto. Todo el contenido generado es apto para uso comercial y respeta los derechos de autor.

También incluye acceso a Adobe Stock, con millones de fotos, gráficos, pistas musicales y efectos de sonido gratuitos. A esto se suman Adobe Fonts y los presets de Lightroom, lo que permite dar un acabado más profesional a cualquier historia.

Edición flexible y exportación rápida

Uno de los puntos fuertes de Premiere para iPhone es su versatilidad de exportación. Con un solo toque es posible publicar en plataformas como TikTok, YouTube Shorts o Instagram, ajustando automáticamente el formato y encuadre para cada red social.

Además, los proyectos pueden continuar en el ordenador con Premiere Pro, lo que ofrece un flujo de trabajo completo desde la grabación hasta la edición avanzada.

Disponibilidad y reservas

Adobe confirma que Premiere para iPhone ya está disponible para reserva en la App Store y llegará oficialmente a finales de mes. Mientras tanto, la versión para Android se encuentra en desarrollo y llegará más adelante.

Con esta apuesta, Adobe busca democratizar la edición profesional de vídeo, ofreciendo a los creadores la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar sin perder calidad ni control creativo.