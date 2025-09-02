AirPods Pro 3: filtradas sus funciones estrella antes del lanzamiento

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Aunque no se trate del lanzamiento más espectacular del evento de Apple de la próxima semana, los nuevos AirPods Pro 3 llegan en un momento clave.

Sus predecesores, los AirPods Pro 2, llevan casi tres años en el mercado (dos si contamos la versión con estuche de carga USB-C), por lo que la llegada de un modelo renovado parece inminente y muy necesaria.

Un diseño continuista con grandes mejoras internas

Todo apunta a que los AirPods Pro 3 mantendrán un aspecto muy similar a los AirPods Pro 2. Sin embargo, la verdadera revolución estará en el interior.

Fuentes fiables señalan que incorporarán monitor de ritmo cardíaco, sensor de temperatura y una esperada función de traducción en tiempo real, característica que algunos rivales ya ofrecen desde hace un tiempo.

Un informe reciente asegura que la traducción en vivo aún no estaría lista en el momento del lanzamiento. Según la filtración, esta función llegaría más adelante mediante una actualización de software. No hay fecha concreta, ni siquiera Apple parece tenerla clara. La buena noticia es que tanto el medidor de frecuencia cardíaca como el sensor de temperatura sí estarán activos desde el primer día.

Comparativa con los Beats Powerbeats Pro 2

Apple ya ofrece en el catálogo unos auriculares con sensor de frecuencia cardíaca: los Beats Powerbeats Pro 2. Sin embargo, carecen tanto de medición de temperatura como de traducción en vivo. Además, su precio ronda los 250 euros. Esto hace pensar que los AirPods Pro 3 podrían superar esa cifra, situándose cerca de los 300 dólares.

Pese a la posible ausencia inicial de la traducción en tiempo real, la incorporación de sensores de salud abre la puerta a nuevos usos y convierte a los AirPods Pro 3 en un producto atractivo para los usuarios más exigentes. Muchos propietarios de los AirPods Pro 2 verán motivos suficientes para dar el salto, siempre y cuando el precio no se dispare demasiado.

Disponibilidad y expectativas

Se espera que los AirPods Pro 3 se presenten oficialmente el día 9 de septiembre. Apple confía en que las nuevas funciones, unidas a mejoras en la experiencia de uso, convenzan a quienes buscan unos auriculares premium que combinen calidad de sonido, salud y productividad. Lo que está claro es que la tercera generación llega con la misión de marcar un antes y un después en la gama Pro.