Alexa Plus puede comprar automáticamente un producto cuando su precio baja

Amazon está reforzando el papel de Alexa como asistente de compras con nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial bajo la marca Alexa Plus, que todavía no está disponible en España. Estas herramientas no solo permiten controlar mejor los pedidos, sino también aprovechar ofertas sin tener que estar pendiente continuamente de la app.

Entre las novedades destacan el seguimiento proactivo de precios, la compra automática cuando un producto baja de cierto importe y un nuevo centro de control de compras en las pantallas Echo Show 15 y Echo Show 21. Todo está diseñado para que gastar menos y organizar tus pedidos sea mucho más sencillo.

Seguimiento de precios con Alexa Plus para no perder ninguna oferta

La gran novedad es que Alexa Plus puede vigilar por ti los productos que te interesan y avisarte cuando bajan de precio. Al igual que el chatbot Rufus de Amazon, el asistente es capaz de monitorizar artículos y detectar cuándo alcanzan el importe que hayas marcado como objetivo.

De hecho, puedes pedirle que te informe si un producto cae por debajo de una cifra concreta o que lo compre de forma automática en cuanto se cumpla esa condición. Así, en lugar de revisar la web o la app cada día, dejas el trabajo pesado en manos de la IA de Amazon.

Cómo funciona el nuevo sistema de alertas y compras automáticas

Las funciones de seguimiento de precios, anunciadas en febrero y desplegadas progresivamente desde junio para usuarios de Alexa Plus, pueden controlar varios tipos de listas. Por un lado, revisan los productos que tienes en la cesta de Amazon y en tu lista de deseos. Por otro, permiten seguir artículos concretos que le indiques con la voz.

Cuando se activa la compra automática, Alexa Plus utiliza tu dirección de envío predeterminada y tu método de pago por defecto para completar el pedido sin que tengas que hacer nada más. Es una forma de “automatizar la ganga”: tú decides el precio máximo que estás dispuesto a pagar y el asistente se encarga de ejecutar la compra cuando llega la oportunidad.

Integración con Rufus y la app de Amazon Shopping

Estas capacidades de compra automática no se limitan a los dispositivos con Alexa. El chatbot de inteligencia artificial Rufus, integrado en la app de Amazon Shopping, también ha recibido estas funciones recientemente.

De este modo, los usuarios pueden disfrutar del mismo sistema de seguimiento y compra de ofertas tanto desde el móvil como desde los dispositivos Echo compatibles. La experiencia se vuelve más coherente: da igual si estás en el sofá frente al Echo Show o fuera de casa con el smartphone, tus alertas y reglas de precio siguen funcionando.

Precauciones: cuando la automatización puede arruinar una sorpresa

Aunque la idea de que Alexa te avise de las bajadas de precio o incluso compre automáticamente por ti resulta muy atractiva, también tiene un lado delicado. Amazon advierte de que conviene ser prudente con estas funciones en hogares donde varias personas comparten cuenta o dispositivos.

Un pedido automático o una notificación visible en la pantalla podría desvelar un regalo antes de tiempo y arruinar la sorpresa en fechas señaladas como Navidad, cumpleaños o aniversarios. Configurar bien los perfiles y la privacidad será clave para evitar disgustos.

Nuevo centro de compras “Shopping Essentials” en Echo Show

Junto con las funciones de precio, Amazon ha presentado una nueva experiencia de compras para las pantallas Echo Show 15 y Echo Show 21. Bajo el nombre de “Shopping Essentials”, se ofrece una especie de panel de control que centraliza todo lo relacionado con tus pedidos. En esta vista puedes ver tus compras recientes, seguir en tiempo real el estado de los envíos, consultar la lista de la compra y revisar los artículos guardados para más adelante. Además, el sistema muestra sugerencias de productos básicos para el hogar que quizá quieras reponer.

Para acceder a este centro de compras basta con usar la voz y decir “Alexa, ¿dónde está mi pedido?” o “Abrir Shopping Essentials”. Amazon también ha adelantado que pronto será posible añadir un nuevo widget de compras directamente a la pantalla de inicio de los dispositivos Echo Show, facilitando todavía más el acceso a esta información.

Alexa sugiere añadir productos a envíos ya programados

Otra de las novedades consiste en sugerencias inteligentes para agrupar compras y acelerar entregas. Alexa Plus podrá recomendarte añadir determinados productos a un pedido que ya está en camino, siempre que todavía se encuentre en el almacén y se pueda modificar.

El objetivo es aprovechar al máximo cada envío, permitiendo incluir compras de última hora en los paquetes que ya van a salir, reduciendo tiempos de espera y, potencialmente, el número de entregas separadas.

Recomendaciones de regalos personalizadas con Alexa Plus

Las funciones de Alexa Plus no se limitan al ahorro. Amazon ha introducido también un sistema de sugerencias de regalos personalizado. El asistente puede generar ideas de productos basadas en la persona a la que quieres sorprender o en la ocasión concreta: cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, entre otros. Tras proporcionarle algunos detalles, Alexa Plus propone una selección de artículos organizada visualmente por categorías, facilitando la búsqueda del regalo perfecto sin tener que navegar durante horas por el catálogo.