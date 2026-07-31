Este móvil sorprende con una pantalla que no tiene marcos

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La carrera por reducir los marcos de los smartphones lleva años acercándose a un límite que parecía imposible de superar. Los fabricantes han conseguido que los bordes negros sean cada vez más finos, pero siempre queda una pequeña franja alrededor de la pantalla que separa el panel del chasis.

TECNO asegura haber eliminado incluso ese último milímetro. La compañía ha mostrado las primeras imágenes de un teléfono conceptual cuya pantalla tendría marcos de exactamente 0 mm, dejando únicamente visible la estructura exterior del dispositivo.

El resultado es bastante llamativo, ya que la imagen parece extenderse hasta los cuatro extremos del frontal. No se trata simplemente de unos bordes extremadamente finos, sino de un diseño en el que, al menos según las imágenes distribuidas por la marca, la habitual separación negra alrededor del panel habría desaparecido completamente.

TECNO llevará este prototipo a IFA 2026, que se celebrará en Messe Berlin entre los días 4 y 8 de septiembre. Allí será posible comprobar si el efecto resulta tan impresionante en persona como en las fotografías y conocer, previsiblemente, más detalles sobre las soluciones técnicas utilizadas para construirlo.

Una pantalla que llega literalmente hasta el borde

TECNO define su propuesta como un teléfono con marcos de 0 mm. Esto significa que el panel no estaría rodeado por la habitual banda negra que todavía puede observarse en cualquier smartphone comercial, incluidos los modelos de gama alta más recientes.

En las imágenes, la pantalla parece terminar justo donde comienza el marco metálico del dispositivo. La sensación visual es la de sostener únicamente una lámina de contenido rodeada por una estructura muy fina, algo que durante años ha formado parte de los conceptos futuristas de la industria móvil.

La compañía también ha comparado el prototipo con el iPhone 17 Pro. Aunque el teléfono de Apple ya utiliza marcos muy reducidos y uniformes, la diferencia se aprecia claramente cuando ambos diseños se colocan uno junto al otro.

El iPhone 17 Pro mantiene un borde mínimo alrededor de la pantalla, mientras que el concepto de TECNO prescinde aparentemente de esa franja. La diferencia numérica puede parecer pequeña, pero visualmente resulta notable cuando el panel ocupa todo el frontal.

TECNO ha tenido que rediseñar el interior del teléfono

Eliminar los marcos no consiste simplemente en fabricar un panel ligeramente más grande. Los bordes cumplen varias funciones estructurales, protegen la pantalla y proporcionan espacio para alojar conexiones, controladores y otros componentes electrónicos.

TECNO afirma haber recurrido a un nuevo sistema de organización interna, técnicas avanzadas de encapsulado de pantalla y una revisión completa de la estructura del dispositivo. La compañía habría reorganizado los componentes para que el panel pudiera extenderse hasta los cuatro extremos sin aumentar el tamaño exterior.

Por ahora, la marca no ha explicado cómo ha resuelto cuestiones como la resistencia a los golpes, el sellado frente al agua o la fijación del panel. Tampoco sabemos qué empresa fabrica la pantalla ni si utiliza una tecnología OLED convencional modificada específicamente para este prototipo.

Es probable que TECNO reserve esas explicaciones para IFA. La presentación en Berlín permitirá comprobar si estamos ante un teléfono totalmente funcional, una unidad de demostración limitada o un diseño pensado principalmente para enseñar una tecnología que todavía necesita varios años de desarrollo.

El agujero para la cámara rompe parcialmente la ilusión

Aunque TECNO ha conseguido eliminar los marcos, todavía queda un elemento visible en la parte frontal. El prototipo mantiene un orificio circular centrado en la zona superior de la pantalla para alojar la cámara de selfies.

La decisión resulta un tanto sorprendente porque TECNO podría haber utilizado una cámara situada bajo el panel. Esta tecnología ya existe en varios teléfonos comerciales, aunque todavía suele ofrecer una calidad de imagen inferior a la obtenida con una cámara frontal convencional.

Sin el agujero, el frontal habría quedado completamente limpio y el efecto de pantalla infinita sería mucho más convincente. Con el orificio presente, el concepto consigue eliminar los bordes, pero no alcanza todavía el sueño de un teléfono formado únicamente por una pantalla.

Las cámaras bajo la pantalla presentan retos ópticos importantes porque la luz debe atravesar los píxeles antes de llegar al sensor. Esta interferencia reduce la nitidez, altera el contraste y obliga a aplicar complejos sistemas de procesamiento para recuperar parte de la información perdida.

Un diseño espectacular que también plantea dudas

Un teléfono sin marcos puede resultar visualmente impresionante, pero también genera interrogantes sobre su uso cotidiano. Al no existir una zona de separación, cualquier caída lateral podría transmitir directamente el impacto al extremo del panel.

Los fabricantes tendrían que reforzar el chasis y utilizar cristales más resistentes sin añadir demasiado grosor. También sería necesario evitar toques accidentales provocados por la palma de la mano al sostener el dispositivo, especialmente en juegos o durante la reproducción de vídeos.

Las fundas representan otro posible problema. Una protección convencional podría tapar una parte de la pantalla y anular precisamente la ventaja estética del diseño, mientras que una carcasa demasiado abierta dejaría los bordes expuestos ante golpes y arañazos.

También habrá que comprobar si el concepto mantiene marcos de 0 mm en los cuatro lados o si parte del efecto procede del ángulo utilizado en las fotografías. TECNO tendrá que demostrar en Berlín que la tecnología funciona con contenido real y no únicamente con fondos oscuros cuidadosamente seleccionados.

Más pantalla sin fabricar teléfonos todavía más grandes

La reducción de los marcos no es únicamente una cuestión estética. Al aprovechar mejor el frontal, un fabricante puede instalar una pantalla más grande sin incrementar la anchura ni la altura del dispositivo.

Otra posibilidad consiste en mantener el tamaño del panel y fabricar un teléfono ligeramente más compacto. Unos pocos milímetros pueden marcar la diferencia al utilizar el móvil con una sola mano o guardarlo en un bolsillo, especialmente ahora que muchos modelos superan ampliamente las 6,5 pulgadas.

El beneficio práctico será menor para quienes ya consideran suficientemente finos los marcos actuales. En condiciones normales, una diferencia inferior a un milímetro puede pasar inadvertida después de los primeros días de uso, sobre todo cuando el teléfono está protegido con una funda.

Sin embargo, el efecto acumulado sí puede transformar el diseño. Si la industria consigue eliminar los marcos, ocultar la cámara frontal y mantener una resistencia adecuada, el smartphone podría acercarse finalmente a esa idea de una pantalla completamente limpia que los fabricantes llevan años persiguiendo.

TECNO vuelve a utilizar los conceptos como escaparate tecnológico

TECNO se ha consolidado como fabricante de smartphones comerciales, pero también dedica muchos recursos a crear prototipos que exploran diseños poco habituales. Estos dispositivos no siempre llegan a las tiendas, aunque permiten anticipar tecnologías que podrían incorporarse posteriormente a productos reales.

Durante el Mobile World Congress 2026, la compañía presentó más de una decena de conceptos. Entre ellos se encontraba TECNO Slim 2, un teléfono extremadamente delgado con marcos de solo 0,7 mm, una cifra que ya se situaba entre las más reducidas de la industria.

La marca también enseñó un teléfono modular de 4,9 mm de grosor al que podían conectarse baterías, cámaras y objetivos mediante accesorios magnéticos. TECNO está utilizando estos prototipos para experimentar públicamente con posibles evoluciones del smartphone, aunque no todos se conviertan en productos comerciales.

El móvil sin marcos forma parte de esa misma estrategia. La compañía sugiere que la tecnología de 0 mm podría llegar a futuros dispositivos, pero todavía no ha anunciado un modelo, una fecha de lanzamiento ni un precio.

¿Puede llegar esta tecnología a un teléfono comercial?

La presentación de un prototipo funcional sería un primer paso importante, pero fabricar millones de unidades plantea dificultades muy diferentes. El proceso debe ofrecer un rendimiento elevado, mantener bajos los defectos de producción y soportar el uso diario durante varios años.

Las pantallas sin marcos también tienen que superar pruebas de torsión, caídas, temperatura y humedad. Cualquier pequeña deformación en el chasis podría afectar directamente al panel si no existe una zona intermedia capaz de absorber parte de la presión.

TECNO podría introducir la tecnología de forma progresiva. Antes de lanzar un teléfono con marcos completamente inexistentes, sería lógico ver modelos comerciales con bordes de 0,5 mm o inferiores, similares al camino seguido anteriormente por la propia marca con TECNO Slim 2.

Por ahora, el dispositivo debe entenderse como una demostración de ingeniería. IFA 2026 será el escenario en el que descubriremos si TECNO tiene una solución preparada para producirse a gran escala o si estamos ante una atractiva visión del futuro más lejano.

El teléfono sin marcos está más cerca que nunca

La industria lleva años hablando de móviles completamente formados por una pantalla, pero hasta ahora todos los modelos han conservado algún tipo de borde. Incluso los diseños más avanzados necesitan una franja mínima para sujetar y proteger el panel.

TECNO afirma haber cruzado finalmente esa frontera con un prototipo de 0 mm. Aunque la presencia del agujero frontal impide hablar de una pantalla totalmente ininterrumpida, la desaparición del marco ya supone un cambio visual muy llamativo.

El verdadero valor del concepto dependerá de aspectos que todavía desconocemos: resistencia, ergonomía, coste, facilidad de fabricación y posibilidad de reparación. Un diseño espectacular pierde parte de su atractivo si resulta demasiado frágil o encarece notablemente el dispositivo.

En cualquier caso, el prototipo demuestra que todavía queda margen para evolucionar el diseño tradicional del smartphone. Puede que los usuarios no estén pidiendo desesperadamente marcos más finos, pero ver una pantalla que llega realmente hasta el extremo sigue teniendo algo de ciencia ficción.