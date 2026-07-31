Estas cámaras eufy te permiten vigilar y hablar con tu mascota desde el móvil

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Las cámaras de vigilancia doméstica ya no sirven únicamente para descubrir si alguien se acerca a la puerta o entra en el jardín. Quienes viven con perros o gatos también pueden utilizarlas para comprobar qué hacen sus mascotas cuando se quedan solas y detectar rápidamente cualquier comportamiento extraño.

La eufyCam C35 (🛒74,00€) y la eufyCam C37 (🛒79,99€) permiten ver vídeo en directo desde el móvil, recibir avisos cuando se detecta movimiento y comunicarse mediante audio bidireccional. De esta forma, sus propietarios pueden echar un vistazo a la casa durante una jornada de trabajo, un viaje o cualquier ausencia prolongada.

Las dos cámaras apuestan además por el almacenamiento local, evitando que el usuario tenga que contratar obligatoriamente una suscripción mensual para conservar las grabaciones. Esta filosofía permite mantener un mayor control sobre los vídeos y reducir los gastos recurrentes asociados a otros sistemas de vigilancia.

Aunque ambos modelos pueden utilizarse para supervisar animales, sus características son diferentes. La eufyCam C35 prioriza la sencillez, la flexibilidad de instalación y una autonomía de hasta 180 días, mientras que la eufyCam C37 añade resolución 2K, seguimiento motorizado de 360 grados y alimentación mediante un panel solar externo.

Comprueba desde el móvil qué hace tu mascota

Una de las ventajas más evidentes de instalar una cámara en casa es poder comprobar en cualquier momento si el animal está descansando, jugando o investigando algún lugar que debería permanecer fuera de su alcance. Basta con abrir la aplicación de eufy para consultar la imagen desde el teléfono.

Esta posibilidad puede resultar especialmente útil cuando la mascota empieza a quedarse sola. Durante los primeros días, sus propietarios pueden comprobar si muestra señales de ansiedad, ladra de forma persistente, intenta arañar una puerta o permanece tranquila hasta que alguien regresa.

La supervisión remota también puede ayudar a descubrir cambios en sus rutinas. Un animal que deja de moverse por sus espacios habituales, permanece demasiado tiempo escondido o acude continuamente al bebedero podría estar mostrando un comportamiento que convenga vigilar con más atención.

La eufyCam C35 (🛒74,00€) utiliza una batería de 6.500 mAh y puede alcanzar hasta 180 días de autonomía, dependiendo de la cantidad de eventos detectados y del tiempo de grabación. También incorpora visión nocturna PureColor, diseñada para ofrecer imágenes aprovechables con poca iluminación sin depender necesariamente de un foco visible.

Coloca la cámara en los lugares que realmente frecuenta

Instalar una cámara no garantiza por sí solo que podamos ver bien al animal. Para que las imágenes sean útiles, conviene identificar previamente sus lugares favoritos: la cama, el sofá, la zona de comida, el pasillo por el que suele moverse o la puerta desde la que espera el regreso de sus dueños.

En exteriores, puede ser interesante orientar la cámara hacia el jardín, la terraza, el patio o la entrada. Debe quedar a una altura suficiente para evitar golpes y mordiscos, pero sin elevarla tanto que la mascota termine apareciendo como una pequeña mancha en la parte inferior de la imagen.

También conviene evitar plantas, columnas, muebles y otros elementos que puedan bloquear el campo de visión. Una ubicación ligeramente elevada y orientada en diagonal suele ofrecer una perspectiva más completa que colocar la cámara totalmente de frente.

La eufyCam C35 facilita este proceso mediante un diseño compacto y varias opciones de montaje. Puede fijarse magnéticamente, atornillarse, colgarse o apoyarse sobre una superficie plana, y su certificación IP67 permite utilizarla tanto dentro como fuera de la vivienda.

La eufyCam C37 puede seguir a la mascota automáticamente

La eufyCam C37 (🛒79,99€) resulta especialmente interesante para cubrir espacios amplios. Su sistema motorizado puede girar 360 grados en horizontal y modificar su inclinación, reduciendo los puntos ciegos que suelen aparecer con las cámaras que permanecen orientadas siempre hacia el mismo lugar.

Además de permitir que el usuario controle el encuadre desde la aplicación, el dispositivo utiliza inteligencia artificial para identificar personas, vehículos y mascotas. Cuando detecta un sujeto, la cámara puede seguir automáticamente su movimiento para mantenerlo dentro de la imagen.

Esta función puede resultar práctica en jardines y patios donde el animal se mueve entre distintas zonas. En lugar de depender de una única perspectiva fija, la cámara puede acompañar su recorrido y ofrecer una visión más completa de lo ocurrido.

La C37 dispone de un campo de visión de 127 grados y una batería de 6.700 mAh. Según eufy, puede funcionar hasta 45 días por carga bajo unas condiciones de uso determinadas, aunque el panel solar externo de 3 W puede mantenerla alimentada de forma continua si recibe suficiente luz.

Activa las alertas sin llenar el móvil de avisos

Consultar continuamente la aplicación no resulta práctico, por lo que las notificaciones de movimiento son una parte fundamental de la experiencia. Cuando la cámara registra actividad, el usuario puede recibir un aviso y abrir directamente la grabación o la retransmisión en directo.

El problema aparece cuando cualquier cambio de luz, rama movida por el viento o vehículo que pasa frente a la vivienda genera una alerta. Si el sistema envía demasiados avisos irrelevantes, es fácil terminar silenciándolos y perder precisamente el acontecimiento que sí importaba.

La detección inteligente de la eufyCam C37 permite diferenciar personas, vehículos y mascotas. Esto ayuda a configurar alertas más específicas y reduce la necesidad de revisar cada pequeño movimiento registrado alrededor de la vivienda.

También es recomendable ajustar la sensibilidad y delimitar las zonas que queremos controlar. Por ejemplo, la cámara puede centrarse en la parte del jardín donde juega el perro e ignorar una calle cercana en la que circulan coches y peatones constantemente.

El audio bidireccional permite escuchar y hablar

Tanto la eufyCam C35 como la C37 incorporan micrófono y altavoz. Gracias a ello, el usuario no solo puede ver a la mascota, sino también escuchar lo que sucede a su alrededor y hablar desde el teléfono en tiempo real.

Escuchar una voz conocida puede ayudar a tranquilizar a algunos animales cuando se quedan solos, aunque no todos reaccionan de la misma forma. Hay mascotas que buscan inmediatamente el origen del sonido, mientras que otras pueden sentirse desconcertadas al escuchar a su dueño sin verlo.

El audio también puede utilizarse para interrumpir una conducta puntual. Si el animal intenta subir a un mueble, acercarse a una zona peligrosa o jugar con un objeto que no debería tocar, el propietario puede llamar su atención desde la aplicación.

No obstante, esta función no sustituye la presencia física ni debe utilizarse para dejar al animal solo durante periodos inadecuadamente largos. La cámara es una herramienta para comprobar que todo marcha bien y reaccionar ante determinados incidentes, no una alternativa a los cuidados diarios.

La visión nocturna ayuda cuando la casa queda a oscuras

Muchas mascotas permanecen solas durante las primeras horas de la noche, especialmente en invierno. Una cámara convencional puede perder prácticamente toda su utilidad cuando baja la iluminación, por lo que la calidad de la visión nocturna es un aspecto importante.

La eufyCam C35 incorpora la tecnología PureColor Vision, que busca mantener colores naturales con poca luz. Su lente con apertura f/1,2 permite captar más iluminación ambiental, aunque el resultado final dependerá de las condiciones concretas de cada estancia.

La eufyCam C37 da un paso más con vídeo 2K y un foco integrado. La cámara puede mostrar imágenes nocturnas en color y ofrecer un 77% más de píxeles que una grabación 1080p, facilitando la identificación de pequeños detalles.

Como ocurre con cualquier foco, conviene valorar dónde se instala para evitar molestias al animal o a los vecinos. En determinados escenarios puede ser preferible recurrir al modo infrarrojo, que produce una imagen en blanco y negro pero resulta menos llamativo durante la noche.

Almacenamiento local y ausencia de cuotas obligatorias

Uno de los argumentos principales de eufy es que sus funciones esenciales no dependen de una suscripción mensual. Las grabaciones pueden almacenarse en una tarjeta microSD instalada en la propia cámara o centralizarse mediante una base compatible.

Tanto la C35 como la C37 admiten tarjetas microSD de hasta 256 GB cuando funcionan de forma independiente. La tarjeta se vende por separado y es necesaria para conservar eventos localmente si la cámara no está vinculada a una HomeBase compatible.

La HomeBase Mini permite centralizar las grabaciones y ampliar el espacio mediante una microSD de hasta 1 TB. También añade funciones avanzadas, como el reconocimiento facial, un procesamiento de inteligencia artificial más rápido y el seguimiento de actividad entre varias cámaras compatibles.

Este enfoque puede resultar atractivo para quienes prefieren no subir continuamente sus vídeos a la nube. Aun así, el usuario debe proteger correctamente su cuenta, mantener la aplicación y el firmware actualizados y recordar que una tarjeta instalada en una cámara exterior podría perderse si alguien roba el dispositivo.

Qué aporta HomeBase Mini al cuidado de las mascotas

La HomeBase Mini funciona como un punto central desde el que gestionar varias cámaras. En lugar de revisar de forma independiente cada dispositivo, el usuario puede consultar los eventos desde una misma aplicación y mantener el almacenamiento dentro de la vivienda.

El reconocimiento facial permite distinguir entre personas conocidas y desconocidas. Aunque esta característica está pensada principalmente para la seguridad doméstica, también ayuda a interpretar determinados eventos, como saber si quien ha entrado en el jardín es un familiar, un cuidador o una persona no identificada.

El seguimiento entre cámaras puede reconstruir el recorrido de un sujeto por distintas zonas. Si la vivienda dispone de varias cámaras compatibles, el sistema puede ofrecer una visión más continua de la actividad sin obligar al usuario a buscar manualmente cada fragmento.

La compatibilidad debe revisarse antes de comprar. La eufyCam C37 funciona con HomeBase Mini y HomeBase S380, pero no con HomeBase 2 ni con Apple HomeKit. La C35 también es compatible con HomeBase Mini, aunque puede necesitar una actualización de firmware o de la aplicación para ofrecer todas sus funciones.

Dos cámaras pensadas para necesidades diferentes

La eufyCam C35 es la alternativa más sencilla para vigilar un espacio concreto. Su batería de larga duración, montaje magnético, resistencia IP67 y almacenamiento local la convierten en una opción flexible para habitaciones, terrazas o zonas exteriores relativamente acotadas.

También puede ser una elección adecuada cuando no se necesita seguimiento motorizado. Su campo de visión amplio permite cubrir una estancia o una parte del jardín, aunque será importante orientar bien la cámara porque no puede girar automáticamente para seguir a la mascota.

La eufyCam C37 está más orientada a exteriores y espacios donde el animal se mueve mucho. Su combinación de giro de 360 grados, seguimiento por IA, resolución 2K, visión nocturna en color y panel solar proporciona una supervisión más completa.

En Tecnófilo ya hemos probado distintas soluciones de la marca, como la eufyCam 3 con panel solar, la eufyCam S3 Pro con visión nocturna en color y la eufy E42 con giro de 360 grados. Estas pruebas muestran cómo la detección inteligente y la alimentación solar se han convertido en elementos cada vez más habituales dentro del catálogo de eufy.

Una ayuda para cuidar, pero no un sustituto

Utilizadas correctamente, las cámaras pueden aportar tranquilidad y ayudar a conocer mejor las rutinas de una mascota. También permiten comprobar rápidamente un ruido, detectar si el animal ha escapado al jardín o confirmar que sigue descansando con normalidad.

Las grabaciones pueden servir para descubrir comportamientos que pasan inadvertidos cuando hay personas en casa. Algunos animales muestran ansiedad, ladridos, movimientos repetitivos o conductas destructivas únicamente cuando se encuentran solos.

Una cámara también puede aportar información útil al veterinario o a un especialista en comportamiento animal, especialmente si permite documentar episodios que no se producen durante una consulta presencial.

En cualquier caso, estos dispositivos deben entenderse como un complemento. La alimentación, el ejercicio, la atención, la compañía y una vivienda segura siguen siendo las verdaderas bases del bienestar animal, por muchas funciones inteligentes que incorpore la cámara.