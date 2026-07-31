Apple bate récords en el último trimestre, pero Tim Cook lanza una advertencia sobre el iPhone

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Apple ha cerrado su tercer trimestre fiscal de 2026 con unos resultados que, sobre el papel, parecen difíciles de mejorar. La compañía ha firmado el mejor trimestre de junio de su historia, impulsada por el crecimiento del iPhone, el Mac y los servicios en buena parte de los mercados en los que opera.

Sin embargo, las cifras récord no han sido suficientes para tranquilizar a los inversores. Apple ha advertido de que la falta de chips avanzados y el espectacular encarecimiento de la memoria podrían limitar la producción de iPhone, iPad y Mac durante los próximos meses.

La situación resulta especialmente delicada porque el auge de la inteligencia artificial está absorbiendo una parte creciente de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores. Los proveedores obtienen mayores márgenes suministrando memoria para servidores y centros de datos, dejando menos componentes disponibles para los fabricantes de electrónica de consumo.

Tim Cook ha reconocido que Apple está pagando más por la memoria con cada trimestre que pasa. Aunque la compañía ha podido amortiguar temporalmente el impacto recurriendo a inventario adquirido con anterioridad, esa protección irá perdiendo efectividad y podría traducirse en nuevos aumentos de precio para los consumidores.

Apple firma el mejor trimestre de junio de su historia

Apple registró unos ingresos trimestrales de aproximadamente 109.400 millones de dólares —unos 94.700 millones de euros—, un 16% más que durante el mismo periodo del año anterior. El resultado superó las previsiones del mercado y confirmó que la demanda de los principales productos de la compañía continúa siendo elevada.

El iPhone volvió a ser uno de los grandes motores del negocio, con un crecimiento interanual de las ventas cercano al 22%. La familia iPhone 17 ha mantenido un fuerte ritmo comercial, especialmente en los segmentos premium, donde los usuarios parecen estar resistiendo mejor el encarecimiento generalizado de la tecnología.

El Mac también consiguió una facturación récord para un trimestre de junio, apoyado por la renovación del catálogo y por el buen comportamiento de sus modelos más asequibles. Los servicios, por su parte, siguieron aportando ingresos recurrentes procedentes de la App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV y las distintas suscripciones de la compañía.

Apple consiguió crecer en productos y en prácticamente todas las regiones geográficas, algo especialmente relevante en un momento de incertidumbre económica y caída del mercado mundial de smartphones. Los resultados prolongan la buena tendencia observada en el anterior trimestre fiscal, que ya analizamos en el mejor trimestre de marzo de la historia de Apple.

Las previsiones para septiembre enfrían el entusiasmo

A pesar de los buenos resultados, Apple espera que el crecimiento de sus ingresos durante el trimestre que termina en septiembre se sitúe entre el 9% y el 11%. La previsión queda por debajo de lo que anticipaban algunos analistas, que esperaban una expansión cercana al 12%.

El problema no parece estar en la falta de compradores, sino en la capacidad de Apple para fabricar suficientes dispositivos. La compañía ha advertido de restricciones importantes en determinados nodos avanzados de producción de semiconductores, utilizados para fabricar los procesadores que equipan sus productos más recientes.

Estas limitaciones podrían afectar de manera simultánea al iPhone, el iPad y el Mac. Apple suele reservar grandes cantidades de componentes con mucha antelación, pero incluso su enorme poder de negociación no garantiza un suministro ilimitado cuando toda la industria compite por las mismas líneas de producción.

El trimestre de septiembre será especialmente importante porque coincide con el lanzamiento de la nueva generación del iPhone. Cualquier dificultad para conseguir procesadores, memoria RAM o almacenamiento podría provocar tiempos de espera más largos, menor disponibilidad inicial o una distribución más selectiva de determinados modelos.

La memoria vive una subida de precios sin precedentes

Tim Cook explicó durante la conferencia con inversores que Apple lleva varios trimestres pagando progresivamente más por la memoria. La empresa había adquirido determinados componentes con anterioridad, por lo que todavía conserva inventario comprado a precios inferiores a los actuales.

Esta estrategia permitirá reducir parcialmente el impacto durante el trimestre que finaliza en septiembre. No obstante, Apple admite que las ventajas serán cada vez menores a medida que se agoten los componentes antiguos y tenga que sustituirlos por memoria adquirida bajo las nuevas condiciones del mercado.

Cook utilizó una comparación especialmente gráfica para describir la situación, calificando el encarecimiento de la memoria como una inundación que solo ocurre una vez cada cien años. La compañía habla de incrementos exponenciales, no de una subida temporal y moderada como las vividas en ciclos anteriores.

Apple ya ha trasladado parte de esos costes a sus clientes. Durante junio, la compañía aumentó el precio de numerosos Mac, iPad, Apple TV y HomePod, con subidas que en ciertos modelos llegaron a varios cientos de euros. Puedes consultar todos los cambios en nuestro artículo sobre la subida de precios de los productos Apple por la crisis de la memoria.

La inteligencia artificial está absorbiendo los chips disponibles

El origen de esta crisis está en la construcción acelerada de centros de datos para inteligencia artificial. Empresas como Google, Microsoft, Meta, Amazon y otros grandes operadores están instalando cantidades enormes de aceleradores y servidores para entrenar y ejecutar modelos cada vez más grandes.

Estos sistemas utilizan memoria HBM de alto ancho de banda, además de grandes cantidades de DRAM y almacenamiento NAND. Como las fábricas tienen una capacidad limitada, los principales fabricantes de memoria están priorizando los componentes destinados a servidores, que ofrecen márgenes mucho más atractivos que los utilizados en móviles y ordenadores.

La fabricación de memoria HBM también requiere más espacio y recursos productivos. Esto significa que aumentar la producción para inteligencia artificial puede reducir indirectamente la cantidad de memoria convencional disponible para los dispositivos de consumo, incluso aunque las fábricas trabajen a pleno rendimiento.

El resultado es una cadena de suministro en la que los centros de datos compiten directamente con los smartphones, tabletas y ordenadores. Los fabricantes tienen que aceptar mayores costes, reducir la memoria incluida en algunos modelos, prolongar la vida de productos antiguos o trasladar las subidas al precio final.

El mercado móvil ya está pagando las consecuencias

Los envíos mundiales de smartphones cayeron un 11% interanual durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando su nivel más bajo para ese periodo desde 2013. Counterpoint Research considera que la crisis de la memoria se ha convertido en el principal lastre para la industria.

Los fabricantes más expuestos a la gama de entrada y media están sufriendo especialmente. En esos segmentos, cualquier incremento de unos pocos dólares en la memoria o el almacenamiento puede tener un impacto considerable sobre el margen o sobre el precio que finalmente paga el consumidor.

Apple ha resistido mejor que muchos competidores gracias al peso de sus dispositivos premium y a la fidelidad de sus clientes. Sus envíos crecieron un 3% y la compañía alcanzó una cuota mundial récord del 20% durante el trimestre, siendo una de las pocas marcas que todavía no había aumentado el precio de sus smartphones.

Mantener los precios del iPhone permitió a Apple ganar cuota, pero esta estrategia será cada vez más difícil de sostener. Counterpoint espera que la escasez continúe durante 2027 y calcula que los envíos mundiales de smartphones podrían caer aproximadamente un 14% en el conjunto de 2026.

El iPhone 18 podría ser el siguiente en subir de precio

Hasta ahora, Apple ha evitado aplicar a los iPhone las subidas introducidas en los Mac y los iPad. La decisión ha ayudado a mantener la demanda, pero también ha obligado a la compañía a absorber una parte creciente del encarecimiento de los componentes.

El propio Tim Cook ya había reconocido que las subidas de precio podían acabar siendo inevitables. Durante la última conferencia de resultados volvió a dejar claro que la compañía está tomando decisiones que preferiría no adoptar, pero que la magnitud de la crisis limita sus alternativas.

La familia iPhone 18 será una de las más ambiciosas de los últimos años. Los modelos más avanzados necesitarán procesadores fabricados con nodos de última generación, más memoria para las funciones de inteligencia artificial y componentes especializados cuyo suministro también está sometido a una fuerte presión.

Todo apunta a que Apple tendrá que elegir entre reducir sus márgenes o pedir más dinero a los compradores. Las declaraciones de Cook refuerzan la posibilidad de una subida, una cuestión que ya tratamos cuando el todavía CEO de Apple dio las primeras pistas sobre el posible encarecimiento del iPhone 18.

Apple prepara una Siri más avanzada y posiblemente de pago

Mientras intenta gestionar la crisis de suministro, Apple se prepara para lanzar su esperada renovación de Siri con inteligencia artificial. La compañía ha estado probando una versión beta con usuarios y desarrolladores antes de su lanzamiento comercial previsto para finales de 2026.

Según Tim Cook, las primeras valoraciones de los usuarios han sido extraordinariamente positivas, mientras que los comentarios de los desarrolladores también están siendo muy favorables. Apple necesita que esta nueva Siri demuestre que la compañía puede competir con los asistentes generativos de Google, OpenAI y otros rivales.

El funcionamiento intensivo de las herramientas de IA tiene un coste elevado, especialmente cuando las solicitudes deben procesarse en la nube. Cook sugirió que Apple podría permitir un uso básico y ofrecer capacidades adicionales mediante los planes superiores de iCloud+.

La compañía estudia crear niveles de uso para quienes quieran recurrir con mucha frecuencia a las nuevas funciones de inteligencia artificial. Esta posibilidad encaja con la información conocida sobre los límites diarios de Apple Intelligence y el acceso más generoso previsto para determinados suscriptores.

John Ternus hereda una Apple llena de oportunidades y desafíos

La conferencia también tuvo un importante componente histórico, ya que fue la última presentación de resultados dirigida por Tim Cook como CEO. El ejecutivo abandonará el cargo el 1 de septiembre de 2026 tras quince años al frente de Apple, aunque continuará vinculado a la compañía como presidente ejecutivo.

John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, será quien tome el relevo. Su nombramiento fue aprobado por unanimidad por el consejo de administración y forma parte de un proceso de sucesión que Apple lleva preparando desde hace años.

Ternus intervino durante la conferencia, aunque evitó ofrecer demasiados detalles cuando los analistas le preguntaron por la estrategia de inteligencia artificial. El próximo CEO se limitó a destacar la enorme cantidad de oportunidades que Apple tiene por delante en este campo.

El nuevo responsable de Apple tendrá que gestionar simultáneamente la transición hacia la IA, la crisis mundial de semiconductores y la presión para mantener el crecimiento. Puedes conocer más detalles sobre este relevo en nuestro artículo sobre la salida de Tim Cook y el nombramiento de John Ternus.

Un trimestre récord que esconde una seria advertencia

Apple llega al final de la etapa de Tim Cook en una posición financiera extraordinariamente sólida. La compañía sigue creciendo, el iPhone conserva una enorme capacidad de atracción y los servicios generan una fuente de ingresos cada vez más estable.

Pero el escenario de los próximos meses será mucho más complejo. La demanda de inteligencia artificial está cambiando las prioridades de la industria de semiconductores, y ni siquiera una compañía del tamaño de Apple puede escapar por completo de las consecuencias.

Las restricciones de procesadores avanzados pueden limitar el número de dispositivos disponibles, mientras que el aumento de la memoria presiona los márgenes y obliga a revisar precios. El riesgo ya no consiste únicamente en que un producto se retrase, sino en que toda la electrónica de consumo se vuelva estructuralmente más cara.

Apple ha conseguido superar las expectativas durante el trimestre de junio, pero sus propias previsiones demuestran que el verdadero desafío empieza ahora. John Ternus recibirá una compañía en plena forma, aunque también tendrá que enfrentarse a una de las crisis de suministro más importantes de las últimas décadas.