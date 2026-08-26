¿AliExpress te escucha? Así funciona su polémico rastreo por audio

Una pestaña de AliExpress abierta en segundo plano fue suficiente para interferir con unos auriculares Bluetooth y destapar un mecanismo mucho más interesante de lo que parecía.

Según la investigación publicada, la tienda estaba utilizando el sistema de audio del navegador para obtener datos capaces de ayudar a reconocer el dispositivo del visitante.

Esto no significa que AliExpress estuviera escuchando conversaciones a través del micrófono. La técnica investigada, conocida como huella digital de audio o audio fingerprinting, genera y procesa una señal inaudible dentro del navegador para observar pequeñas diferencias en el resultado. Esas variaciones pueden combinarse con otros datos técnicos hasta formar una identificación bastante característica del equipo.

Unos auriculares Bluetooth destaparon el rastreo

El descubrimiento llegó de una manera poco habitual. El desarrollador Matt Callaghan estaba intentando averiguar por qué sus auriculares Bluetooth multipunto dejaban de cambiar correctamente entre el ordenador y el teléfono cuando visitaba AliExpress, aunque la página no estuviera reproduciendo música ni ningún vídeo audible.

Tras realizar varias pruebas, observó que el funcionamiento normal regresaba al cerrar la pestaña de la tienda. El navegador parecía mantener ocupada la salida de audio del sistema, provocando que los auriculares interpretasen que el ordenador continuaba utilizándolos y dificultando el cambio automático hacia el móvil.

El comportamiento tampoco desaparecía al silenciar la pestaña mediante el botón del navegador. Esa opción evita que el usuario escuche el sonido de una web, pero no necesariamente detiene todas las operaciones internas realizadas mediante la Web Audio API, una tecnología legítima destinada a generar, mezclar y analizar audio en páginas web.

Al examinar los scripts cargados por AliExpress, el desarrollador encontró un gráfico de procesamiento que generaba una onda de diente de sierra, reducía su volumen hasta hacerla inaudible y analizaba el resultado. La señal no necesitaba llegar de forma audible al usuario para producir información útil sobre el entorno en el que se ejecutaba.

Alibaba's AliExpress was caught using users' audio systems to track them. AliExpress wasn't recording users but instead playing a silent sound and measuring how users' specific devices processed it in order to fingerprint them. But don't worry because Brave stops this. — Brave (@brave) August 22, 2026

Cómo puede una señal inaudible identificar un ordenador

Dos dispositivos aparentemente iguales no siempre procesan una operación de audio de manera absolutamente idéntica. El procesador, el sistema operativo, los controladores, la implementación del navegador y la configuración del subsistema de sonido pueden introducir diferencias diminutas en el resultado calculado.

La web puede generar una señal conocida, hacerla pasar por varios nodos de procesamiento y examinar después los valores obtenidos. El resultado funciona como una característica técnica del navegador y del dispositivo, aunque por sí solo no tenga necesariamente la precisión suficiente para identificar de manera inequívoca a una persona.

La eficacia aumenta cuando esa medición se combina con otros indicadores. Entre ellos pueden encontrarse la versión del navegador, el tamaño y la resolución de la pantalla, la memoria disponible, la representación gráfica mediante WebGL, las fuentes instaladas, la zona horaria o determinadas características de la conexión.

También pueden incorporarse patrones de interacción, como la trayectoria del ratón, el ritmo de los clics o la forma de desplazarse por una página. Mozilla define el fingerprinting del navegador como la recopilación y combinación de características que permiten diferenciar un navegador de otros.

No es una grabación del micrófono, pero plantea dudas de privacidad

Es importante separar esta técnica de una grabación ambiental. La huella de audio no requiere capturar la voz del usuario ni escuchar lo que sucede en la habitación. El navegador puede generar y analizar internamente su propia señal, por lo que bloquear el permiso del micrófono no evita necesariamente este tipo de medición.

Precisamente ahí reside buena parte de la controversia. El usuario no oye nada, no aparece un indicador de grabación y silenciar la pestaña puede no detener el procesamiento. Salvo por efectos secundarios como el problema detectado con los auriculares multipunto, resulta muy difícil advertir que la página está realizando estas operaciones.

Las plataformas pueden utilizar las huellas digitales para detectar bots, automatizaciones, cuentas fraudulentas o intentos de abuso. En una tienda de gran tamaño, reconocer configuraciones sospechosas puede ser útil para combatir el fraude, pero la misma tecnología también permite seguir a un navegador sin depender exclusivamente de las cookies tradicionales.

Borrar las cookies o la caché no modifica necesariamente las características de hardware y software utilizadas para crear la huella. Por eso, los defensores de la privacidad consideran especialmente problemático el uso silencioso de estas técnicas, sobre todo cuando no existe una explicación clara sobre los datos recopilados, su finalidad y el tiempo durante el que se conservan.

Qué puedes hacer para reducir este tipo de seguimiento

La medida más sencilla es utilizar un navegador con defensas específicas frente al fingerprinting. Brave, por ejemplo, aplica una técnica de aleatorización a ciertas interfaces vulnerables, incluidas Web Audio, Canvas y WebGL, de manera que una página reciba resultados ligeramente diferentes y tenga más dificultades para relacionar varias sesiones del mismo usuario.

Firefox también incorpora mecanismos que reducen la precisión de determinados valores y ofrece protecciones contra la creación de huellas digitales. Conviene mantener el navegador actualizado, ya que estas defensas evolucionan a medida que aparecen nuevas técnicas y se identifican métodos capaces de sortear las medidas existentes.

Los bloqueadores de rastreadores y scripts pueden añadir otra capa de protección, aunque configurarlos de forma muy agresiva puede romper funciones legítimas de algunas páginas. Si una web provoca que los auriculares permanezcan conectados, consume recursos sin explicación o mantiene actividad multimedia inesperada, cerrar completamente la pestaña resulta más eficaz que limitarse a silenciarla.

Usar una ventana privada y eliminar las cookies sigue siendo recomendable, pero no basta para neutralizar todas las huellas del navegador. La mejor estrategia consiste en combinar un navegador actualizado, protección contra rastreadores, bloqueo de cookies entre sitios y prudencia con las pestañas que quedan abiertas. Por el momento, no consta que Alibaba haya anunciado públicamente la retirada del mecanismo señalado en AliExpress.