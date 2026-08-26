El peculiar cargador que Apple presentó junto a los iPhone 17 finalmente ha llegado a nuestro país. El Adaptador de corriente dinámico de 40 W, con una potencia máxima de 60 W, ya se puede comprar en España por 45€, varios meses después de su lanzamiento inicial en un número muy reducido de mercados.

El accesorio intenta resolver un problema bastante común: ofrecer una carga suficientemente potente para un iPhone, un iPad e incluso determinados MacBook Air sin tener que llevar un cargador demasiado voluminoso. Su principal particularidad es que puede superar temporalmente su potencia sostenida de 40 W y alcanzar picos de hasta 60 W cuando el dispositivo conectado lo necesita.

El cargador dinámico de Apple llega por fin a España

Apple anunció este adaptador en septiembre de 2025, coincidiendo con la presentación del iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air. Sin embargo, inicialmente solo salió a la venta en Estados Unidos y algunos mercados seleccionados, dejando fuera a España y buena parte de Europa.

La situación ha cambiado y el Dynamic Power Adapter ya está disponible con un enchufe adaptado al mercado europeo. Esto evita tener que importar la versión estadounidense, cuyas clavijas no son compatibles directamente con los enchufes utilizados en España.

El adaptador cuenta con un único puerto USB-C y mantiene el característico acabado blanco de los accesorios de alimentación de Apple. El cable no está incluido, de modo que será necesario utilizar uno compatible o comprarlo por separado, algo que conviene tener en cuenta al calcular el coste final.

Su llegada resulta especialmente interesante para quienes compraron uno de los últimos iPhone y estaban esperando el accesorio oficial. Como explicamos en nuestro artículo sobre la nueva carga rápida de hasta 60 W de los iPhone 17, estos teléfonos estrenaron una implementación más avanzada del estándar USB Power Delivery.

Qué significa realmente que sea un cargador de 40 W y 60 W

El nombre elegido por Apple puede provocar cierta confusión, ya que no estamos ante un cargador convencional capaz de suministrar 60 W de manera continua. Su potencia sostenida es de 40 W, pero puede proporcionar ráfagas de hasta 60 W durante los momentos en los que el dispositivo puede aprovechar esa energía adicional.

Este comportamiento dinámico permite acelerar especialmente la primera parte de la recarga, cuando la batería está poco cargada y puede aceptar más potencia. A medida que aumenta el porcentaje o la temperatura, el sistema reduce progresivamente la energía para proteger la batería y mantener el calor bajo control.

Una de las claves técnicas se encuentra en la compatibilidad con USB Power Delivery 3.2 SPR AVS. Esta tecnología permite ajustar el voltaje suministrado en incrementos mucho más precisos, facilitando que el cargador y el dispositivo negocien la potencia adecuada en cada momento sin depender únicamente de perfiles fijos.

En la práctica, el adaptador intenta reunir parte de las ventajas de un cargador de mayor potencia en un formato más compacto. Eso no significa que siempre sea más rápido que cualquier cargador USB-C de 60 W, pero sí que está diseñado para aprovechar específicamente el sistema de carga utilizado por los últimos dispositivos de Apple.

Cuánto tarda en cargar los iPhone 17 y otros dispositivos

Según las cifras facilitadas por Apple, el adaptador puede llevar un iPhone 17, iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max hasta el 50 % en aproximadamente 20 minutos. Para alcanzar estos resultados, el teléfono debe encontrarse en las condiciones adecuadas de temperatura y utilizar un cable USB-C compatible.

En el caso del iPhone Air, Apple habla de hasta un 50 % de batería en unos 30 minutos. La diferencia se debe a las características internas del dispositivo y a su gestión térmica, ya que su delgado diseño limita la cantidad de calor que puede disipar durante una sesión de carga rápida.

El accesorio tampoco está restringido a los smartphones. Apple indica que puede cargar determinados modelos de iPad Pro de 11 pulgadas hasta el 50 % en alrededor de 30 minutos, mientras que el modelo de 13 pulgadas puede alcanzar ese mismo porcentaje en unos 35 minutos.

Además, la propia documentación de Apple confirma que el adaptador puede utilizarse con distintos modelos de MacBook Air mediante un cable de carga USB-C. En estos equipos resulta útil como cargador compacto para viajar, aunque un adaptador de mayor potencia puede ser más apropiado si se necesita cargar rápidamente el portátil mientras se realizan tareas exigentes.

Compatibilidad y aspectos que debes tener en cuenta

El Dynamic Power Adapter es compatible con dispositivos que se cargan mediante USB-C, por lo que no es obligatorio tener un iPhone 17 para utilizarlo. Puede alimentar otros modelos de iPhone, iPad, AirPods y equipos compatibles, aunque la potencia final siempre dependerá de lo que admita cada dispositivo.

Por ejemplo, conectar un iPhone más antiguo no hará que este adopte automáticamente la velocidad de carga de un iPhone 17. El cargador negocia la entrega de energía y limita la potencia a los niveles que el teléfono puede aceptar de forma segura.

También es importante elegir correctamente el cable. Aunque numerosos cables USB-C modernos admiten 60 W o más, un cable antiguo, deteriorado o limitado a una potencia inferior podría impedir alcanzar la velocidad máxima. Apple vende el cable por separado, por lo que no viene incluido en la caja del adaptador.

Por otro lado, solo incorpora una salida USB-C. Quien quiera cargar simultáneamente un iPhone y un Apple Watch, por ejemplo, seguirá necesitando otro adaptador o una alternativa con varios puertos. La propuesta de Apple está centrada en la portabilidad y la entrega dinámica de potencia, no en sustituir a un cargador múltiple.

¿Merece la pena frente a un cargador USB-C convencional?

La principal ventaja del nuevo adaptador está en su combinación de tamaño, potencia y compatibilidad con la carga dinámica de Apple. Para alguien que utiliza un iPhone 17 y quiere el accesorio oficial preparado para obtener sus mejores tiempos de carga, es la opción más directa y sencilla.

Sin embargo, el mercado ofrece numerosos cargadores GaN de 45, 60 o 65 W con dos o tres puertos USB-C. Algunos cuestan menos y permiten cargar varios dispositivos simultáneamente, por lo que pueden resultar más prácticos para quienes viajan con un teléfono, un reloj y un ordenador portátil.

El modelo de Apple tiene sentido si se valora especialmente su formato compacto, la integración con el protocolo AVS y la posibilidad de alimentar ocasionalmente un MacBook Air. Su potencia sostenida de 40 W será suficiente para muchos escenarios, mientras que los picos de 60 W ayudarán a reducir el tiempo de carga cuando el dispositivo pueda aprovecharlos.

En definitiva, su llegada a España cierra una ausencia bastante llamativa desde el lanzamiento del iPhone 17. No es necesariamente el cargador con mejor relación entre puertos y precio, pero sí uno de los accesorios oficiales más interesantes que Apple ha presentado en los últimos años.