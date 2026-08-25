Hinge lanza Signals: la nueva insignia que revela quién se toma en serio las citas

Encontrar pareja en una aplicación no depende únicamente de tener buenas fotografías o una descripción ingeniosa. También importa lo que sucede después: leer con atención, contestar, mantener una conversación y demostrar que existe un interés real al otro lado de la pantalla.

Con esa idea llega Hinge Signals, una nueva insignia que destaca los perfiles cuyos responsables mantienen una actitud constante y considerada. La función ya está disponible globalmente y busca ofrecer una pista adicional sobre cómo se comporta una persona dentro de la aplicación.

Hinge quiere premiar el esfuerzo, no solo un buen perfil

Signals intenta resolver una de las limitaciones habituales de las aplicaciones de citas: un perfil puede resultar atractivo, pero apenas cuenta nada sobre la forma de interactuar de quien lo ha creado. Alguien puede escribir una presentación estupenda y, aun así, ignorar sus Likes, responder con desgana o abandonar todas las conversaciones a los pocos mensajes.

La nueva insignia pretende aportar ese contexto que falta. Su presencia indica que la persona ha mostrado recientemente varios comportamientos asociados con una participación atenta y constante, aunque Hinge no revela públicamente una puntuación ni ofrece detalles sobre cada acción realizada.

Ben Celebicic, director de producto y tecnología de Hinge, explica que esos pequeños gestos suelen ser los que conducen a conversaciones más profundas y, eventualmente, a encuentros en persona. Signals no examina únicamente lo que alguien dice sobre sí mismo, sino también la manera en la que utiliza la plataforma.

La novedad encaja con la filosofía de una aplicación que se presenta como “diseñada para ser borrada” y que llegó oficialmente a España con la promesa de favorecer relaciones con mayor recorrido. En lugar de premiar el simple volumen de Likes, Hinge quiere hacer visible la intención que existe detrás de ellos.

Qué hace falta para conseguir la insignia Signals

La insignia no aparece automáticamente por abrir la aplicación todos los días. Para poder obtenerla es necesario disponer de un perfil completo, una cuenta en buen estado y la verificación mediante selfie activada, además de haber creado la cuenta al menos siete días antes.

Una vez cumplidos esos requisitos básicos, Hinge analiza la actividad reciente del perfil. La persona debe haber demostrado implicación en un mínimo de tres de los cinco comportamientos que la compañía considera especialmente relevantes para generar conexiones con posibilidades reales.

El primero consiste en dedicar tiempo a consultar un perfil antes de enviar un Like, evitando reaccionar de manera automática a una fotografía. El segundo es acompañar ese Like con un comentario concreto, algo que puede ofrecer un punto de partida mucho más natural que un saludo genérico.

También cuentan la revisión de los Likes recibidos, la participación activa en las conversaciones con los matches y la confirmación de que una conexión terminó convirtiéndose en una primera cita presencial. Signals valora así todo el recorrido, desde la lectura inicial del perfil hasta el posible encuentro fuera de la aplicación.

Una insignia que cambia según la actividad de los últimos 30 días

Conseguir Signals no significa conservarla indefinidamente. Hinge estudia la actividad de los últimos 30 días y actualiza la insignia diariamente, por lo que una persona puede obtenerla, perderla y volver a recuperarla dependiendo de cómo utilice la aplicación.

Este planteamiento evita que el distintivo se convierta en una condecoración permanente basada en acciones antiguas. La intención es que refleje el comportamiento actual del perfil, aunque la empresa no especifica cuánto pesa cada indicador ni qué cantidad de interacciones se considera suficiente.

Los usuarios pueden ver Signals cuando consultan perfiles en el apartado Discover. La insignia funciona, por tanto, como una señal rápida para identificar a personas que parecen prestar atención a sus conexiones y que no se limitan a acumular matches sin darles continuidad.

Logan Ury, directora de Ciencia de las Relaciones de Hinge, considera que la función convierte un deseo impreciso —como querer que las citas funcionen mejor— en hábitos concretos. Leer, comentar, contestar y cerrar el círculo después de una cita son acciones pequeñas, pero pueden reducir considerablemente la incertidumbre.

Más contexto para elegir, aunque no es una garantía

Signals puede resultar útil para quienes están cansados de las respuestas calculadamente tardías, las conversaciones que desaparecen sin explicación y las señales contradictorias. Al hacer visible el esfuerzo reciente, Hinge espera que sea más sencillo encontrar perfiles dispuestos a participar de una manera más clara.

Eso no significa que una insignia pueda medir la compatibilidad, la sinceridad o las intenciones de una persona fuera de la plataforma. Signals describe determinados hábitos dentro de Hinge, pero no garantiza una respuesta, una cita ni una relación satisfactoria. Conviene interpretarla como una pista más y no como un certificado de confianza.

La función también forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la calidad de las interacciones. Hinge ya ha experimentado con herramientas como Date Ideas, Convo Starters y funciones basadas en inteligencia artificial para ayudar a iniciar conversaciones, aunque algunas de estas novedades solo se encuentran disponibles en mercados de habla inglesa.

Otra iniciativa relacionada permite que los amigos colaboren en la presentación del usuario mediante Friends Take, una función para añadir recomendaciones personales al perfil. Con Signals, Hinge da el siguiente paso: no solo quiere que los perfiles expliquen mejor quiénes somos, sino que también muestren si realmente estamos poniendo de nuestra parte para conocer a alguien.