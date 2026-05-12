Amazon lanza en España los nuevos Kindle Scribe: más rápidos, ligeros y con pantalla de 11 pulgadas

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Amazon acaba de renovar por completo su familia Kindle Scribe en España con una propuesta claramente enfocada en la productividad, la lectura y la escritura digital. La nueva generación llega con tres modelos: Kindle Scribe con luz frontal, Kindle Scribe sin luz frontal y, como gran novedad, Kindle Scribe Colorsoft, el primer modelo de la gama con pantalla a color.

Los tres dispositivos ya se pueden reservar en España y comenzarán a enviarse el próximo 10 de junio.

Kindle Scribe crece: pantalla de 11 pulgadas y diseño más fino

La nueva generación de Kindle Scribe da un salto importante en diseño y rendimiento. Amazon ha apostado por un cuerpo más estilizado, con solo 5,4 mm de grosor, y un peso de 400 gramos, lo que lo convierte en un dispositivo más cómodo para leer, escribir o revisar documentos durante largos periodos.

La pantalla también aumenta de tamaño hasta las 11 pulgadas, manteniendo una superficie sin reflejos que busca ofrecer una experiencia lo más parecida posible al papel. Esta mejora será especialmente interesante para quienes utilizan Kindle Scribe no solo como lector de libros electrónicos, sino también como cuaderno digital para tomar notas, revisar documentos o trabajar con PDFs.

Según Amazon, el nuevo Kindle Scribe es hasta un 40% más rápido tanto al escribir como al pasar página. Para lograrlo, incorpora un procesador Quad-Core y tecnología de película fina de óxido, una combinación pensada para reducir la latencia y hacer que la interacción con el lápiz resulte más natural.

Además, la gama Kindle Scribe duplica el número de LEDs para ofrecer una luz frontal autorregulable más precisa. La pantalla también cuenta con una textura renovada que pretende imitar mejor la sensación de escribir sobre papel, algo clave en un dispositivo que quiere sustituir al cuaderno tradicional.

Kindle Scribe Colorsoft: escribir y leer a color sin renunciar a la tinta electrónica

La gran novedad de esta generación es el Kindle Scribe Colorsoft, el primer Kindle Scribe con pantalla a color. Amazon ya había introducido la tecnología Colorsoft en otros dispositivos Kindle, pero ahora la lleva a su modelo más orientado a la escritura y la productividad.

El Kindle Scribe Colorsoft mantiene el nuevo diseño fino y ligero de la gama, pero añade una experiencia de escritura a color gracias a una pantalla Colorsoft creada a medida y a un nuevo motor de renderizado.

La idea no es competir con una tablet convencional, sino ofrecer colores suaves y cómodos para la vista, manteniendo las ventajas tradicionales de Kindle: una pantalla que no cansa tanto como un panel LCD u OLED, autonomía de varias semanas y ausencia de distracciones.

Esto último sigue siendo uno de los puntos fuertes de Kindle Scribe frente a tablets como el iPad o dispositivos Android. No hay apps, redes sociales ni notificaciones constantes. Es un producto pensado para leer, escribir, estudiar, revisar documentos y concentrarse.

Más herramientas de productividad y un cuaderno con inteligencia artificial

Amazon también ha reforzado la parte de software con nuevas funciones orientadas a quienes usan Kindle Scribe como herramienta de trabajo o estudio.

La nueva pantalla de inicio incorpora Notas rápidas, una función pensada para apuntar ideas al vuelo sin tener que buscar un cuaderno concreto. También se añade compatibilidad con Google Drive y Microsoft OneDrive, lo que permite importar documentos de forma más sencilla y exportar PDFs anotados.

Otra de las funciones destacadas es la búsqueda con inteligencia artificial en todos los cuadernos. Esta herramienta permite localizar información, generar resúmenes y hacer preguntas de seguimiento sobre el contenido de las notas.

Además, la integración con OneNote permitirá exportar notas como texto o imágenes, algo especialmente útil para quienes trabajan en el ecosistema de Microsoft y quieren trasladar sus apuntes desde Kindle Scribe a otros flujos de trabajo.

En el caso del Kindle Scribe Colorsoft, Amazon añade 10 colores de bolígrafo, 5 colores de subrayador y una nueva herramienta de sombreado para ilustrar o destacar contenido de forma más visual.

También se estrena un nuevo Espacio de trabajo, pensado para organizar documentos, cuadernos y libros dentro de una misma carpeta. Esta función puede ser especialmente práctica para estudiantes, profesionales o usuarios que quieren separar proyectos, reuniones, asignaturas o lecturas.

Un Kindle que también funciona como cuaderno digital

Kindle Scribe sigue manteniendo su doble identidad: es un lector Kindle completo y, al mismo tiempo, un cuaderno digital con lápiz.

Esto significa que los usuarios tienen acceso a la tienda de eBooks de Amazon, con el catálogo habitual de libros digitales, pero también pueden escribir notas, anotar documentos y trabajar sobre PDFs.

La ventaja frente a una tablet tradicional está en la experiencia de lectura y escritura sobre tinta electrónica. La pantalla sin reflejos, la autonomía de varias semanas y la ausencia de distracciones hacen que Kindle Scribe esté más cerca de un cuaderno avanzado que de una tablet para todo.

Todos los nuevos modelos incluyen un lápiz premium, que se acopla magnéticamente al dispositivo y no necesita cargarse. Este detalle resulta importante porque elimina una de las molestias habituales de algunos stylus: depender de batería o emparejamientos constantes.

Precio y disponibilidad en España

La nueva familia Kindle Scribe ya se puede reservar en España y los envíos comenzarán el 10 de junio.

El Kindle Scribe con luz frontal estará disponible desde 519,99 € en su versión de 32 GB, mientras que el modelo de 64 GB sube hasta 569,99 €.

El nuevo Kindle Scribe Colorsoft parte de 649,99 € con 32 GB de almacenamiento y alcanza los 699,99 € en la versión de 64 GB.

Por su parte, el Kindle Scribe sin luz frontal será la opción más económica de la gama, con un precio de 449,99 €.

Con esta renovación, Amazon refuerza su apuesta por un tipo de dispositivo que se sitúa entre el lector de libros electrónicos y el cuaderno digital avanzado. El nuevo Kindle Scribe apunta a quienes quieren leer, tomar notas y organizar documentos sin caer en las distracciones de una tablet convencional, mientras que el Kindle Scribe Colorsoft añade por fin el color a una experiencia que, hasta ahora, había estado centrada en el blanco y negro.