Amazon quiere resucitar el Fire Phone: Nuevo móvil con Alexa para competir con el iPhone

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Amazon estaría preparando su regreso al mercado de los teléfonos inteligentes más de una década después del fracaso del Fire Phone.

Según una información publicada por Reuters, la compañía trabaja en un nuevo proyecto interno con nombre en clave “Transformer”, un dispositivo concebido como un móvil muy enfocado en la personalización y en la integración con Alexa, con la idea de acompañar al usuario durante todo el día y servir como puente constante con el ecosistema de servicios de Amazon.

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La propuesta no giraría en torno a una innovación visual llamativa como ocurrió en 2014 con el Fire Phone y su interfaz 3D, sino alrededor de la voz, la inteligencia artificial y la conexión entre el smartphone y el hogar digital. El objetivo sería crear un dispositivo capaz de sincronizarse de forma profunda con Alexa y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a compras en Amazon, contenidos de Prime Video, música de Prime Music y pedidos de comida mediante socios como Grubhub.

Un viejo sueño de Jeff Bezos que no se apagó tras el Fire Phone

Aunque Jeff Bezos ya no ocupa el cargo de CEO, este movimiento encaja con una ambición antigua del fundador de Amazon: construir un asistente informático ubicuo, basado en la voz, muy en la línea de los ordenadores conversacionales de la ciencia ficción.

En esa visión, el smartphone era una pieza clave porque permitía a Amazon estar presente de forma permanente en la vida del usuario, con acceso tanto a sus hábitos de compra como a sus preferencias de contenido y uso móvil.

Ese planteamiento también tenía una dimensión claramente comercial. Bezos habría imaginado un teléfono con las compras como eje central, capaz de plantar cara al iPhone ofreciendo ventajas ligadas a Prime, entregas rápidas y descuentos.

Además de reforzar la fidelidad a la plataforma, un móvil propio abriría la puerta a recopilar un volumen de información mucho más amplio que el que Amazon obtiene hoy solo a través de compras online, altavoces inteligentes o tabletas.

El recuerdo del Fire Phone sigue pesando sobre Amazon

El gran problema para Amazon es que ya intentó entrar en esta categoría y el resultado fue uno de los tropiezos más notorios de su historia reciente en hardware.

El Fire Phone, presentado en junio de 2014, apostó por un conjunto de cámaras y funciones 3D como elemento diferenciador, pero no consiguió convencer a los consumidores en un mercado ya dominado por Apple y Samsung. Reuters ya explicó en su lanzamiento que esa pantalla con efecto 3D era la gran baza del producto para tratar de destacar frente a sus rivales.

Aquel fracaso contrastó con el mejor desempeño que Amazon sí ha tenido en otras categorías de hardware, como los lectores Kindle, los altavoces Echo o las tabletas Fire de bajo coste. Sin embargo, el salto al smartphone resultó mucho más complejo. La competencia era feroz, la diferenciación no fue suficiente y el Fire Phone acabó convertido en un ejemplo de cómo incluso un gigante tecnológico puede fallar al intentar abrirse hueco en la gama móvil.

Transformer: un móvil pensado para vender más servicios de Amazon

La nueva iniciativa tendría un enfoque muy distinto. Según Reuters, Amazon ve este futuro teléfono como un “dispositivo de personalización móvil”, es decir, una herramienta capaz de adaptar la experiencia al usuario y, de paso, hacer más sencillo consumir los servicios de la propia compañía.

No solo se trataría de hablar con Alexa, sino de usar el móvil como puerta de entrada privilegiada a la tienda de Amazon, al catálogo de vídeo y música, y a plataformas asociadas para pedidos o consumo digital.

Eso deja entrever una estrategia bastante clara: más que competir con Apple o Samsung en potencia bruta, cámaras o diseño premium, Amazon querría diferenciarse mediante el software, la automatización y la integración de servicios. En otras palabras, un smartphone menos centrado en presumir de especificaciones y más orientado a simplificar tareas cotidianas dentro del universo Amazon.

La inteligencia artificial y Alexa+ podrían ser la clave del proyecto

Uno de los aspectos más interesantes de este rumor es que llega justo cuando Amazon ha renovado su apuesta por Alexa y por la inteligencia artificial generativa. Reuters señala que este nuevo intento se produce tras la renovación de Alexa en 2025 y en un contexto en el que toda la industria tecnológica busca productos más inteligentes, más personales y, en algunos casos, menos dependientes del modelo clásico de apps.

En ese sentido, la gran oportunidad de Amazon podría estar en convertir Alexa+ en una razón real para comprar un teléfono. Si el asistente logra ofrecer suficiente valor en organización personal, compras, entretenimiento, domótica y consultas del día a día, entonces un móvil diseñado alrededor de Alexa tendría más sentido del que tuvo el Fire Phone en su momento.

La idea sería que el usuario no compre solo un smartphone, sino un acceso permanente a un asistente de IA profundamente integrado en su vida digital. Esta lectura es una inferencia razonable a partir de la estrategia descrita por Reuters y del enfoque en personalización y servicios.

Amazon también explora formatos distintos al smartphone tradicional

Otro detalle relevante del informe es que Amazon no tendría totalmente cerrado el formato final del dispositivo. Reuters apunta a que la empresa estudia tanto un smartphone más convencional como un terminal minimalista, parecido a propuestas como Light Phone, pensado quizá como un segundo dispositivo o como una alternativa más simple frente a los móviles actuales.

Eso sugiere que Amazon no solo está probando un “anti-iPhone” clásico, sino explorando qué tipo de hardware encaja mejor con una nueva generación de experiencias basadas en voz e IA. Y ahí hay una pregunta importante: si el móvil del futuro va a depender menos de tocar iconos y más de pedir cosas al asistente, quizá Amazon esté intentando rediseñar también la propia idea de teléfono inteligente.

El gran reto de Amazon: convencer a un mercado saturado

La pregunta de fondo es si el mercado necesita realmente otro smartphone. El sector lleva años muy maduro, con ciclos de renovación cada vez más largos y con pocos huecos para nuevos actores. Reuters recuerda que Amazon todavía no ha cerrado ni las funciones definitivas, ni el precio, ni la fecha de lanzamiento de este dispositivo, lo que demuestra que el proyecto sigue en una fase temprana y que aún queda mucho para saber si llegará a materializarse.

Además, Amazon tendrá que superar un importante problema de percepción. El Fire Phone sigue siendo recordado como un fracaso, y convencer al público de darle una segunda oportunidad no será sencillo. Para lograrlo, no bastará con integrar Alexa o facilitar las compras: necesitará ofrecer una razón poderosa, tangible y diaria para elegir su móvil frente a un iPhone o un Android consolidado.