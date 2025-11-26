Android 17 incluirá una función clave inspirada en Apple

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Google está dando pasos firmes para reforzar su ecosistema y, según nuevas filtraciones, trabaja en una función largamente esperada por los usuarios: un portapapeles universal nativo, capaz de copiar contenido en un dispositivo Android y pegarlo en otro, incluidos los Chromebook. Esta característica lleva años presente en los productos de Apple y ha demostrado ser uno de los elementos que más refuerzan la integración entre iPhone, iPad y Mac.

Aunque existen alternativas como SwiftKey, cuya sincronización funciona solo si se usa su teclado como predeterminado, la solución de Google promete ser más completa, transparente y profundamente integrada en Android.

Las primeras referencias a esta función provienen de fragmentos de código descubiertos por Android Authority, que apuntan a un posible lanzamiento junto con Android 17.

Un movimiento que refuerza la estrategia de ecosistema de Google

Apple introdujo el Portapapeles Universal hace años, permitiendo copiar texto, imágenes o enlaces en un dispositivo y recuperarlos instantáneamente en otro. En Android, pese a su enorme flexibilidad, no existía una alternativa directa y nativa por parte de Google.

Con esta nueva función, Android pretende cerrar una de las brechas históricas con iOS y mejorar la fluidez entre dispositivos Android y ChromeOS. El objetivo es claro: potenciar la continuidad entre móviles Pixel, tablets Android y Chromebooks.

Esta decisión llega justo cuando Google está acelerando la evolución de ChromeOS para posicionarlo como un sustituto real del PC tradicional, lo que convierte al portapapeles universal en una pieza importante dentro de esa estrategia.

Una ventaja para los Pixel… ¿o para todo Android?

Por ahora, no está claro si Google limitará la función al ecosistema Pixel o si la extenderá a cualquier dispositivo con Android 17. La compañía ha seguido una tendencia mixta: algunas características recientes han sido exclusivas de Pixel, mientras que otras han llegado a todo el ecosistema.

Si Google opta por un lanzamiento exclusivo, los Pixel ganarían una ventaja importante para usuarios que ya combinan smartphone Pixel y Chromebook, posicionándose como una alternativa más coherente frente al ecosistema Apple.

Qué podemos esperar del nuevo portapapeles sincronizado

Según la información filtrada, la función podría permitir:

Copiar texto en un dispositivo Android y pegarlo en un Chromebook.

Sincronizar contenido entre dispositivos con la misma cuenta de Google.

Mantener las transferencias en la nube durante unos segundos para priorizar la privacidad.

Integrarse en los servicios de Google y el gestor de portapapeles de Android.

Todavía no se sabe si también será posible copiar desde un Chromebook hacia un dispositivo Android, pero todo apunta a que Google trabaja en una solución bidireccional.

Una tendencia: Google se inspira cada vez más en Apple

El portapapeles universal no es el único caso reciente. Google ya adoptó un enfoque similar con Quick Share, que ahora permite enviar archivos incluso a dispositivos Apple mediante AirDrop. Esto demuestra una intención clara: hacer que Android y ChromeOS sean más interoperables, competitivos y atractivos para usuarios que buscan un ecosistema integrado.

Impacto en el futuro de Android y ChromeOS

La llegada de esta función podría ser uno de los cambios más importantes de Android 17, especialmente si se lanza junto a otras mejoras centradas en productividad y conectividad. En combinación con los avances en inteligencia artificial y las novedades del Pixel 10, Google podría estar sentando las bases para un ecosistema más cohesionado y eficaz.

Si Android logra ofrecer una experiencia de continuidad real entre móvil, tablet y portátil, ChromeOS podría convertirse en una alternativa más convincente frente al Mac y al PC tradicional, especialmente teniendo en cuenta su precio y simplicidad.

Google aún no lo ha confirmado oficialmente

De momento, todo se basa en código preliminar oculto en las últimas versiones del sistema. No hay anuncios formales ni fechas confirmadas. Sin embargo, el ritmo de desarrollo sugiere que podríamos verlo en pruebas durante 2025 y lanzado oficialmente con Android 17.

El portapapeles universal de Google podría marcar un antes y un después para la productividad en Android, y también un paso estratégico clave en la batalla de ecosistemas frente a Apple.