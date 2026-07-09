PlayStation no dará marcha atrás: Las descargas digitales de juegos son mucho más rentables que los discos físicos

Sony parece decidida a dar un paso que muchos jugadores llevaban años temiendo: dejar atrás los juegos físicos en PlayStation.

Según varios analistas del sector, la compañía no tendría intención de dar marcha atrás en su plan de poner fin a la producción de discos físicos en 2028, aunque la reacción de la comunidad y tiendas físicas como Game esté siendo especialmente intensa.

La noticia ha provocado un fuerte rechazo entre los aficionados al formato físico, que ven en esta decisión una amenaza directa a la conservación de los videojuegos, la compraventa de segunda mano y la posibilidad de poseer realmente los títulos que compran. Sin embargo, desde el punto de vista económico, el movimiento tiene una explicación bastante clara: el negocio digital es mucho más rentable para Sony.

Sony mira hacia un futuro sin discos físicos

La decisión de Sony de abandonar la producción de juegos en formato físico a partir de 2028 ha generado una oleada de críticas entre los usuarios de PlayStation. Para una parte importante de la comunidad, los discos siguen siendo una pieza esencial de la experiencia en consola.

No se trata solo de nostalgia. Muchos jugadores defienden el formato físico porque permite prestar juegos, revenderlos, coleccionarlos o conservarlos sin depender por completo de una tienda digital. También existe preocupación por el futuro acceso a los juegos si una licencia desaparece, una cuenta es bloqueada o una tienda online deja de ofrecer ciertos contenidos.

Aun así, los analistas creen que Sony ya ha hecho sus cálculos. La compañía habría previsto una reacción negativa por parte de los usuarios más fieles al formato físico, pero considera que el impacto económico de esa protesta será limitado.

Las protestas de los jugadores no dejan de crecer

La respuesta de los fans no se ha hecho esperar. En Internet han surgido campañas para pedir a Sony que reconsidere su postura, incluyendo una petición que ya supera las 247.400 firmas. El objetivo es presionar a la compañía para que mantenga viva la producción de discos físicos más allá de 2028.

Además, algunos usuarios de PS5 han comenzado a cancelar sus suscripciones a PlayStation Plus como forma de protesta. En redes sociales y foros especializados, varios jugadores animan a otros a hacer lo mismo para intentar demostrar a Sony que la comunidad no está dispuesta a aceptar este cambio sin resistencia.

La cancelación de suscripciones es, probablemente, una de las pocas herramientas de presión directa que tienen los usuarios. PlayStation Plus es una parte importante del ecosistema de Sony, ya que ofrece acceso al juego online, catálogos de juegos y otras ventajas según el plan contratado.

Los analistas creen que Sony no cambiará de opinión

Pese al ruido generado por la comunidad, los expertos del sector no creen que Sony vaya a rectificar. Dr. Serkan Toto, CEO de la consultora japonesa Kantan Games, considera que la compañía no revertirá su decisión.

Según el analista, Sony ya sabía que el anuncio provocaría una reacción muy negativa entre los defensores del formato físico. Su estrategia, en su opinión, consistiría simplemente en esperar a que pase la tormenta.

Toto reconoce que entiende la postura de quienes prefieren los juegos en disco, pero cree que el peso económico del formato digital es demasiado grande como para que Sony dé marcha atrás. Dicho de otra manera: la protesta puede ser ruidosa, pero no necesariamente lo bastante costosa para la compañía.

El impacto de cancelar PlayStation Plus sería limitado

Uno de los argumentos más claros de Toto tiene que ver con las cifras. Sony cuenta con más de 120 millones de usuarios activos en PlayStation, mientras que PlayStation Plus ronda los 50 millones de suscriptores.

El analista plantea un escenario hipotético: incluso si 500.000 usuarios cancelaran su suscripción como protesta, eso representaría aproximadamente un 1% del negocio de PlayStation Plus. Para una compañía del tamaño de Sony, esa pérdida no sería suficiente para replantearse una decisión estratégica de largo plazo.

Esto no significa que Sony ignore por completo a sus usuarios, pero sí sugiere que la empresa podría considerar asumible una pérdida puntual de suscripciones si, a cambio, avanza hacia un modelo de distribución más rentable y controlado.

El formato digital deja mucho más dinero

La razón principal detrás de este movimiento es sencilla: vender juegos digitales permite a Sony quedarse con una parte mucho mayor del dinero. En el formato físico intervienen más actores, como tiendas, distribuidores, fabricantes de discos, logística y costes de producción.

En un juego físico propio de PlayStation, Sony no se queda con todo el precio de venta. Una parte va al minorista y otra cubre los costes de fabricación y distribución. Según cálculos citados por la industria, en una copia física de un juego first-party como The Last of Us, Sony podría retener alrededor del 65% del beneficio, mientras que el 30% iría al comercio y un 5% a costes de producción.

En cambio, cuando ese mismo juego se vende en PlayStation Store, la situación cambia radicalmente. Sony controla la tienda, la distribución y la relación directa con el cliente. En los juegos propios vendidos digitalmente, la compañía puede quedarse con prácticamente todos los ingresos generados por la venta.

Los juegos de terceros también benefician a Sony

El negocio digital no solo es atractivo para Sony cuando vende sus propios títulos. También lo es cuando otros editores publican juegos en PlayStation Store.

En el caso de un juego de terceros, como Call of Duty, Sony no se queda con el 100% del importe, pero sí con una comisión habitual del 30% por la venta realizada a través de su tienda digital. Esa comisión convierte a la PlayStation Store en una fuente constante de ingresos, incluso cuando el juego no pertenece directamente a Sony.

Este modelo es especialmente interesante para los fabricantes de plataformas, ya que permite monetizar todo el ecosistema. Cada compra digital, cada expansión, cada contenido adicional y cada microtransacción realizada dentro de la plataforma puede generar ingresos para Sony.

La presión económica empuja a Sony hacia lo digital

Toto también apunta a otro factor importante: los márgenes de beneficio de Sony en PlayStation llevan tiempo bajo presión. Aunque la división de videojuegos sigue siendo enorme, el hardware de consola suele tener márgenes ajustados, especialmente durante los primeros años de vida de cada generación.

En este contexto, aumentar el peso de las ventas digitales tiene mucho sentido desde un punto de vista empresarial. La distribución digital reduce costes, elimina intermediarios y permite a Sony controlar mejor los precios, las promociones y la experiencia de compra.

Para los jugadores, esto puede traducirse en comodidad y acceso inmediato. Para Sony, supone una forma de reforzar la rentabilidad de PlayStation sin depender tanto del margen que deja cada consola vendida.

El gran problema: la propiedad de los juegos

Aunque la decisión pueda tener lógica financiera, también abre un debate incómodo: ¿qué significa realmente comprar un juego en formato digital?

Cuando un usuario compra un disco, posee una copia física que puede conservar, prestar o revender. En el modelo digital, lo habitual es adquirir una licencia de uso vinculada a una cuenta y a una plataforma concreta. Eso limita lo que el usuario puede hacer con el juego y aumenta su dependencia de los servidores, las políticas de la tienda y la continuidad del servicio.

Este es uno de los motivos por los que tantos jugadores están reaccionando con preocupación. El temor no es únicamente perder el disco como objeto, sino perder control sobre una biblioteca que puede haber costado cientos o miles de euros a lo largo de los años.

Las tiendas físicas también salen perjudicadas

El posible fin de los discos en PlayStation no afectaría solo a los jugadores. También tendría consecuencias importantes para las tiendas que todavía venden videojuegos físicos.

Durante décadas, los lanzamientos en caja han sido una parte clave del negocio de muchas cadenas y comercios especializados. Aunque las ventas digitales han ido ganando terreno, los juegos físicos siguen generando tráfico en tiendas, reservas, ediciones especiales y ventas cruzadas de accesorios.

Si PlayStation abandona el disco, los minoristas perderían una fuente relevante de ingresos. Además, el mercado de segunda mano, que durante años ha sido una alternativa económica para muchos jugadores, quedaría muy tocado en el ecosistema de Sony.

PlayStation no es la única que avanza en esta dirección

La tendencia hacia lo digital no es exclusiva de Sony. Toda la industria del videojuego lleva años moviéndose en esa dirección. Las descargas digitales, los servicios de suscripción, el juego en la nube y las compras dentro de los juegos han cambiado por completo la forma en la que se consume contenido.

En PC, el formato físico prácticamente desapareció hace tiempo. En consolas, el proceso ha sido más gradual, en parte porque muchos jugadores siguen asociando el disco con la idea tradicional de propiedad. Sin embargo, las versiones digitales de las consolas, las promociones en tiendas online y el crecimiento de las suscripciones han acelerado el cambio.

Sony parece dispuesta a llevar esa transición hasta sus últimas consecuencias, aunque eso implique enfrentarse a una parte vocal de su comunidad.

Una decisión arriesgada para la imagen de PlayStation

Desde el punto de vista económico, la apuesta por lo digital puede parecer evidente. Desde el punto de vista de marca, el asunto es más delicado.

PlayStation ha construido durante décadas una relación muy estrecha con los jugadores tradicionales, muchos de los cuales valoran especialmente las colecciones físicas, las ediciones especiales y la posibilidad de conservar sus juegos favoritos. Cortar ese vínculo puede generar frustración y una sensación de pérdida.

El riesgo para Sony no está solo en las cancelaciones de PlayStation Plus, sino en el desgaste de confianza. Si los usuarios sienten que tienen cada vez menos control sobre sus compras, podrían mostrarse más críticos con futuros cambios en precios, licencias o servicios.

El futuro de los juegos físicos parece cada vez más incierto

La gran pregunta es si la presión de la comunidad será suficiente para cambiar el rumbo. Por ahora, los analistas no lo ven probable. La lógica económica del formato digital es demasiado poderosa y Sony tendría pocos incentivos para mantener una infraestructura física si la mayor parte de sus ingresos se desplaza hacia la PlayStation Store.

Esto no significa que el disco vaya a desaparecer de un día para otro. Hasta 2028 todavía queda margen para que Sony detalle sus planes, aclare excepciones o explique cómo gestionará la transición. Pero el mensaje de fondo parece claro: el futuro de PlayStation será cada vez más digital.

Para los defensores del formato físico, la batalla no ha terminado. Sin embargo, si los cálculos de los analistas son correctos, Sony está dispuesta a asumir el coste reputacional de esta decisión porque el beneficio económico a largo plazo compensa el malestar inicial.

Una transición que cambiará la relación entre jugadores y consolas

El posible fin de los discos físicos en PlayStation no es solo un cambio de formato. Es una transformación profunda en la manera en la que los jugadores compran, conservan y acceden a sus videojuegos.

Para Sony, el modelo digital ofrece más margen, más control y una relación directa con el usuario. Para los jugadores, en cambio, plantea dudas sobre propiedad, preservación, precios y libertad de elección.

La compañía parece convencida de que el mercado acabará aceptando este cambio, como ya ha ocurrido en otros sectores del entretenimiento. La música, el cine y las series ya pasaron por una transición similar hacia lo digital y el streaming. Ahora, el videojuego en consola se acerca cada vez más a ese mismo punto de no retorno.