WhatsApp prepara avisos de cumpleaños, pero hay un detalle de privacidad preocupante

WhatsApp está preparando una función que podría convertir la app en una especie de recordatorio social de cumpleaños. Según ha descubierto WABetaInfo en la beta de WhatsApp para Android 2.26.27.3, la compañía está trabajando en una nueva sección dedicada a mostrar los cumpleaños próximos de tus contactos.

La idea, en apariencia, es bastante sencilla: si uno de tus contactos ha compartido su fecha de nacimiento con WhatsApp, la aplicación podrá avisarte cuando se acerque su cumpleaños o cuando llegue el día señalado. Sin embargo, detrás de esta función hay un detalle importante relacionado con la privacidad.

WhatsApp quiere avisarte de los cumpleaños de tus contactos

WhatsApp lleva un tiempo recopilando el año de nacimiento de algunos usuarios. Hasta ahora, esa información tenía un propósito bastante concreto: verificar que el usuario tenía la edad mínima necesaria para usar la aplicación en determinados estados de Estados Unidos donde existen leyes de verificación de edad.

Ahora, esa misma información podría pasar a tener un uso mucho más visible dentro de la app. La nueva función, llamada provisionalmente WhatsApp Birthday Notifications, permitiría consultar una sección específica con los cumpleaños próximos de los contactos.

Cuando llegue el cumpleaños de una persona, WhatsApp enviaría una notificación dentro de la propia aplicación para recordártelo. En otras palabras, la app podría hacer algo parecido a lo que Facebook lleva años haciendo: recordarte que felicites a tus amigos y conocidos.

Solo funcionará con quienes hayan compartido su fecha de nacimiento

La función no mostrará los cumpleaños de todos tus contactos de forma automática desde el primer día. Según WABetaInfo, solo aparecerán aquellos usuarios que ya hayan proporcionado su fecha de nacimiento a WhatsApp.

Esto significa que, al principio, muchos usuarios podrían encontrarse con una sección bastante vacía. No todo el mundo ha introducido su fecha de nacimiento en WhatsApp, y es probable que la disponibilidad dependa también de la región, de las normativas locales y de cómo decida Meta desplegar esta característica.

Por ahora, además, la función ni siquiera está disponible para los probadores beta. Ha sido localizada en el desarrollo de la versión beta 2.26.27.3 para Android, pero no se puede usar todavía de forma generalizada.

El gran problema: todavía no hay opción para ocultar tu cumpleaños

El punto más delicado de esta novedad está en la privacidad. Según la información disponible, WhatsApp todavía no ha añadido una opción para controlar quién puede ver tu cumpleaños.

Esto plantea una situación algo incómoda. Una cosa es que WhatsApp necesite conocer tu año de nacimiento para cumplir con ciertas normas de verificación de edad, y otra muy distinta es que esa información pueda terminar siendo visible para tus contactos.

En el estado actual de la función, no habría una forma clara de mantener tu fecha de nacimiento para fines de cumplimiento legal y, al mismo tiempo, ocultarla al resto de usuarios.

Si la función llegara tal y como ha sido descrita, cualquier persona que te tenga guardado en su agenda podría ver tu cumpleaños, siempre que la fecha esté asociada a tu cuenta. Esto podría pillar por sorpresa a quienes introdujeron esos datos pensando que solo se usarían para verificar su edad.

WhatsApp todavía podría cambiarlo antes del lanzamiento

Conviene recordar que estamos ante una función en desarrollo. WABetaInfo señala que WhatsApp aún podría modificar su funcionamiento antes de lanzarla de forma más amplia.

De hecho, lo lógico sería que la app incluyera algún tipo de ajuste de privacidad antes de activar esta función para todos. Por ejemplo, una opción para elegir si el cumpleaños puede verlo todo el mundo, solo los contactos, contactos concretos o nadie.

WhatsApp ya permite controlar otros aspectos de privacidad, como la foto de perfil, la hora de última conexión, la información del perfil o los estados. Por eso, resultaría extraño que una información tan personal como la fecha de cumpleaños no tuviera controles similares.

Una app cada vez más social, no solo de mensajería

Esta novedad encaja con una tendencia clara: WhatsApp está dejando de ser únicamente una aplicación de mensajería para convertirse en una plataforma con más elementos sociales.

En los últimos meses, se han visto pruebas relacionadas con indicadores de actividad, recordatorios para chats individuales y otras funciones pensadas para fomentar la interacción entre contactos. Los recordatorios de cumpleaños encajan perfectamente dentro de esa estrategia.

La pregunta es si los usuarios quieren que WhatsApp vaya en esa dirección. Para algunas personas, recibir un aviso de cumpleaños puede ser útil y práctico. Para otras, puede sentirse como una invasión innecesaria en una app que tradicionalmente ha sido más privada que otras redes sociales.

Un recordatorio útil, pero con riesgo de ser demasiado invasivo

Sobre el papel, la función tiene sentido. Todos olvidamos cumpleaños de vez en cuando, y recibir un aviso dentro de WhatsApp puede facilitar una felicitación rápida, especialmente si ya usamos la app para comunicarnos con esa persona.

El problema es que los cumpleaños no son un dato completamente trivial. Aunque muchas personas lo comparten sin problema en redes sociales, otras prefieren mantenerlo en privado. También hay quien no quiere que determinados contactos laborales, antiguos conocidos o personas con las que apenas habla reciban un aviso automático.

La clave estará en que WhatsApp permita decidir quién puede ver esta información antes de activar la función de forma general.

Por ahora, no hay fecha de lanzamiento

De momento, los recordatorios de cumpleaños de WhatsApp siguen siendo una función en fase beta y no hay una fecha oficial para su lanzamiento público.

Tampoco está claro si llegará primero a Android, si se activará por regiones o si Meta esperará a tener controles de privacidad más completos antes de ponerla en marcha.

Lo que sí parece evidente es que WhatsApp está explorando nuevas formas de hacer que sus usuarios interactúen más dentro de la aplicación. Y, como suele ocurrir con este tipo de funciones, la diferencia entre una novedad útil y una molestia dependerá de los ajustes de privacidad que acompañen al lanzamiento.

Conclusión: buena idea, pero necesita controles de privacidad

Los recordatorios de cumpleaños pueden ser una función práctica para quienes usan WhatsApp como principal vía de comunicación con amigos y familiares. Sin embargo, también abren una discusión importante sobre el uso de datos personales dentro de la app.

Si WhatsApp quiere evitar críticas, debería ofrecer desde el principio una opción clara para ocultar la fecha de nacimiento o limitar quién puede verla. De lo contrario, una función pensada para mejorar la interacción social podría convertirse en una nueva preocupación de privacidad.

Por ahora, toca esperar. La función sigue en desarrollo y podría cambiar bastante antes de llegar a todos los usuarios. Pero la pregunta queda en el aire: ¿quieres que WhatsApp recuerde a tus contactos tu cumpleaños automáticamente, o prefieres decidir tú quién puede verlo?