El Snapdragon del Galaxy Z Fold8 tendría una NPU optimizada para Galaxy AI

Samsung y Qualcomm llevan años trabajando de forma muy estrecha en los chips de los móviles Galaxy más potentes.

Durante varias generaciones, la firma surcoreana ha utilizado versiones especiales “For Galaxy” de los procesadores Snapdragon de gama alta, normalmente con frecuencias ligeramente superiores a las que vemos en otros fabricantes.

Sin embargo, el futuro Galaxy Z Fold 8 podría ir un paso más allá. Un nuevo rumor apunta a que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy que montaría el plegable de Samsung no solo mantendría las mismas velocidades de reloj que el Galaxy S26 Ultra, sino que incorporaría una NPU ajustada específicamente para mejorar el rendimiento de inteligencia artificial y la multitarea directamente en el dispositivo.

Un Snapdragon “For Galaxy” más personalizado que nunca

Hasta ahora, las versiones “For Galaxy” de los chips Snapdragon solían diferenciarse principalmente por contar con frecuencias algo más elevadas. En la práctica, Samsung recibía una variante del procesador más potente de Qualcomm con un pequeño extra de rendimiento frente al modelo estándar utilizado por otros móviles Android de gama alta.

Con el Galaxy Z Fold 8, la estrategia podría cambiar ligeramente. Según la filtración, Qualcomm estaría preparando una versión más afinada del Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, pensada específicamente para sacar partido al formato plegable y a las funciones avanzadas de IA que Samsung quiere impulsar en sus dispositivos premium.

La clave no estaría tanto en aumentar la potencia bruta de la CPU o la GPU, sino en optimizar la NPU, es decir, la unidad encargada de acelerar tareas de inteligencia artificial en el propio teléfono.

Mismas velocidades que el Galaxy S26 Ultra

El rumor señala que el chip del Galaxy Z Fold 8 utilizaría las mismas velocidades de reloj que el Galaxy S26 Ultra. Esto significa que, al menos sobre el papel, no deberíamos esperar un salto de potencia tradicional basado en una CPU o una GPU funcionando a frecuencias más altas.

La diferencia estaría en otros apartados. La versión destinada al plegable contaría con una NPU “fine-tuned”, o ajustada con mayor precisión, para ofrecer un mejor comportamiento en tareas de IA local y en escenarios de multitarea avanzada.

Esto encaja bastante bien con el tipo de dispositivo que es un Galaxy Z Fold. Al tener una pantalla interior de gran tamaño y estar orientado a productividad, multitarea y uso intensivo de varias apps, Samsung podría aprovechar una NPU más optimizada para ofrecer funciones inteligentes más rápidas y fluidas.

Welp it is a repost with typo. Anyways the Bins are way higher quality than the ones on S26 series. https://t.co/KC9NQDy5RH pic.twitter.com/x80MNERMKM — S (@SPYGO19726) July 8, 2026

Más rendimiento de IA directamente en el dispositivo

La mejora más importante del Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy para el Galaxy Z Fold 8 estaría en la inteligencia artificial ejecutada en el propio móvil. Es decir, funciones que no dependen necesariamente de enviar datos a la nube, sino que pueden procesarse localmente.

Esto es cada vez más relevante. Los fabricantes están apostando fuerte por herramientas de IA capaces de resumir textos, editar imágenes, traducir conversaciones, organizar ventanas, sugerir acciones o asistir al usuario en tiempo real. En un plegable, estas funciones pueden tener todavía más sentido por el espacio adicional de pantalla y las posibilidades de usar varias aplicaciones a la vez.

Si la filtración es correcta, el Galaxy Z Fold 8 podría ofrecer un rendimiento de IA superior al de la serie Galaxy S26, al menos en tareas que dependan directamente de la NPU. No sería necesariamente un móvil más potente en todos los apartados, pero sí más capaz en funciones inteligentes locales.

La multitarea también saldría beneficiada

Además de la IA, la filtración menciona mejoras en multitarea. Este punto resulta especialmente interesante porque los Galaxy Z Fold siempre han intentado diferenciarse de los móviles convencionales precisamente por su capacidad para trabajar con varias apps al mismo tiempo.

Una NPU más optimizada podría ayudar en funciones de asistencia contextual, organización de ventanas, reconocimiento de contenido en pantalla o automatización de acciones entre aplicaciones. Aunque todavía no hay detalles concretos sobre qué funciones estrenaría Samsung, parece razonable pensar que la compañía querrá aprovechar el formato plegable para ofrecer experiencias más ambiciosas que en un smartphone tradicional.

El Galaxy Z Fold 8 podría convertirse así en uno de los dispositivos más importantes para la estrategia de Galaxy AI, especialmente si Samsung consigue demostrar que la IA local aporta ventajas reales en el día a día y no solo funciones llamativas para una presentación.

CPU y GPU sin cambios aparentes

La filtración también deja claro que no habría cambios en las frecuencias de CPU y GPU respecto al chip utilizado en el Galaxy S26 Ultra. Esto sugiere que el rendimiento en juegos, aplicaciones exigentes y tareas generales podría ser muy parecido entre ambos dispositivos.

Aun así, eso no significa que el Galaxy Z Fold 8 no pueda ofrecer una experiencia más eficiente. Según la fuente del rumor, los chips serían más eficientes gracias a una fabricación sobre un nodo más maduro y con mejor control de calidad.

En otras palabras, Qualcomm y Samsung no estarían cambiando radicalmente de tecnología de fabricación, sino aprovechando una versión más refinada del proceso existente. Esto puede traducirse en menor consumo, temperaturas más controladas o un rendimiento sostenido más estable, aunque habrá que esperar a pruebas reales para comprobarlo.

No será un chip de 2 nm

Conviene moderar las expectativas. Aunque se habla de un proceso más maduro, eso no significa que el Galaxy Z Fold 8 vaya a utilizar un chip fabricado en 2 nm. La filtración indica que seguiría tratándose de un proceso de 3 nm.

La diferencia estaría en la madurez del nodo. A medida que un proceso de fabricación evoluciona, las fundiciones pueden mejorar el rendimiento de producción, reducir variaciones entre chips y optimizar el comportamiento energético. Esto puede permitir chips más consistentes sin necesidad de cambiar a una nueva generación tecnológica.

Es un matiz importante porque un salto a 2 nm habría supuesto una mejora mucho más llamativa sobre el papel. En este caso, la posible ventaja estaría más en la eficiencia y el refinamiento que en un cambio de arquitectura o proceso completamente nuevo.

Un movimiento poco habitual para Qualcomm

Resulta curioso que Qualcomm pudiera introducir ajustes de fabricación o eficiencia en mitad del ciclo de vida de un producto. Lo habitual es que una generación de chips mantenga una base bastante estable hasta la llegada del siguiente modelo.

Sin embargo, esta variante podría estar pensada exclusivamente para Samsung. La relación entre ambas compañías es lo suficientemente importante como para justificar versiones personalizadas destinadas a los Galaxy más premium, especialmente si hablamos de dispositivos como el Galaxy S26 Ultra o el Galaxy Z Fold 8.

Samsung necesita diferenciar sus móviles de gama alta en un mercado cada vez más competitivo, y Qualcomm puede beneficiarse de una colaboración que coloca sus mejores chips en algunos de los Android más visibles del año.

El Galaxy Z Fold 8 podría apostar menos por la potencia bruta y más por la experiencia

Lo interesante de esta filtración es que apunta a una evolución diferente. En lugar de limitarse a hablar de más gigahercios, más núcleos o más puntuación en benchmarks, el supuesto chip del Galaxy Z Fold 8 parece centrarse en mejorar áreas muy concretas de uso.

La IA en local, la eficiencia y la multitarea son apartados que tienen mucho sentido en un plegable. Un dispositivo como el Z Fold no solo compite por ser potente, sino por justificar su formato y su precio con funciones que un móvil normal no puede ofrecer de la misma manera.

Si Samsung consigue que esta NPU ajustada aporte mejoras visibles en tareas reales, el Galaxy Z Fold 8 podría tener un argumento de venta más sólido que una simple subida de rendimiento.

Galaxy AI será cada vez más importante en los plegables

Samsung lleva tiempo empujando su ecosistema de funciones Galaxy AI, y los plegables parecen un terreno natural para llevar esas herramientas más lejos. La pantalla grande permite trabajar con traducciones, resúmenes, edición de contenido y multitarea de una forma más cómoda que en un smartphone convencional.

Por eso, un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy con NPU optimizada tendría bastante sentido estratégico. Samsung podría usar el Galaxy Z Fold 8 como escaparate para funciones avanzadas de IA que aprovechen tanto el hardware como el formato del dispositivo.

Eso sí, por ahora hablamos de una filtración. Hasta que Samsung o Qualcomm confirmen oficialmente los detalles, conviene tomar esta información con cautela. La promesa es interesante, pero todavía falta saber cuánto se notará en el uso diario.