Android copia AirDrop: Así podrás enviar archivos tocando dos móviles
El ecosistema Android podría estar a punto de dar un salto importante en la forma en que compartimos contenido entre dispositivos.
Todo apunta a que una nueva función permitirá transferir no solo contactos, sino también archivos simplemente acercando dos smartphones entre sí, una experiencia muy similar a la que ofrece AirDrop en dispositivos de Apple.
Lo interesante es que no se trata de un único indicio aislado. Durante los últimos meses han ido apareciendo pistas en diferentes capas del sistema, desde interfaces de Samsung hasta servicios de Google y el propio código del sistema operativo Android, lo que sugiere un despliegue mucho más amplio de lo esperado.
Primeras pistas: de experimento en Samsung a función real
Los primeros indicios de esta tecnología se remontan a septiembre de 2025, cuando se detectaron referencias en versiones preliminares de One UI 8.5. En aquel momento, parecía una función experimental limitada a dispositivos Samsung, ubicada dentro del apartado Labs.
Las animaciones mostraban cómo dos teléfonos podían acercarse para iniciar una transferencia, lo que apuntaba claramente al uso de tecnología NFC como desencadenante del proceso. Sin embargo, tras ese descubrimiento inicial, no hubo más noticias durante un tiempo.
Ahora, en versiones filtradas de One UI 9, la función ha evolucionado y ya tiene nombre: “Tap to share”. Su funcionamiento es directo y fácil de entender: basta con acercar la parte superior de dos dispositivos para enviar archivos de uno a otro.
Además, el código revela mensajes internos como solicitudes de envío, confirmaciones y descripciones del gesto, lo que indica que el desarrollo está bastante avanzado.
El papel de Google: más allá de Samsung
Lo más relevante es que esta función no parece quedarse dentro del ecosistema de Samsung. En noviembre de 2025 se detectó en Google Play Services una funcionalidad independiente que permitía compartir contactos acercando dos dispositivos, al estilo de NameDrop.
Internamente, esta característica se denominaba “Gesture Exchange” y, en un principio, estaba limitada a contactos. Sin embargo, en One UI 9 también aparecen referencias a este mismo sistema dentro de Quick Share, lo que sugiere que podría utilizarse como base para transferencias de archivos completas.
Esto implica un enfoque interesante: el NFC serviría únicamente para iniciar la conexión entre dispositivos, mientras que la transferencia real de datos se realizaría mediante Quick Share, aprovechando conexiones más rápidas como WiFi Direct o Bluetooth.
Android 17 apunta a una integración a nivel de sistema
Las evidencias no terminan ahí. En versiones beta y Canary de Android 17 han aparecido referencias a un servicio llamado “TapToShare”, integrado directamente en el sistema operativo.
Este detalle es clave, ya que sugiere que la funcionalidad no dependerá de un fabricante concreto, sino que formará parte del propio Android. De confirmarse, permitiría una experiencia uniforme entre diferentes marcas, algo que históricamente ha sido un reto en el ecosistema Android.
La presencia de este servicio a nivel de sistema, combinado con la integración en Google Play Services, apunta a una estrategia coordinada entre Google y Samsung, similar a colaboraciones anteriores en funciones clave del sistema.
Un rival directo para AirDrop… por fin
Si todas estas piezas encajan como parece, Android podría estar muy cerca de ofrecer una alternativa real y universal a AirDrop. Hasta ahora, compartir archivos entre dispositivos Android ha sido posible, pero no siempre con la simplicidad e inmediatez que ofrece el ecosistema de Apple.
Con “Tap to share”, la experiencia podría simplificarse al máximo: acercar dos teléfonos, confirmar la acción y listo. Sin menús complejos, sin configuraciones previas y con una integración mucho más natural.
Además, el hecho de que esta función pueda extenderse a múltiples fabricantes la convertiría en una solución mucho más potente que cualquier alternativa actual limitada a una marca.
Disponibilidad: todavía sin fecha, pero cada vez más cerca
Por el momento, no hay una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, la aparición simultánea de esta función en One UI 9, Google Play Services y Android 17 sugiere que su anuncio podría coincidir con el lanzamiento estable de la próxima versión del sistema operativo.
Incluso es posible que los dispositivos Samsung sean los primeros en recibirla, como suele ocurrir con nuevas funciones desarrolladas en colaboración con Google.
Eso sí, conviene recordar que toda esta información procede de análisis de código y versiones preliminares. Aunque las evidencias son sólidas, no hay garantía absoluta de que la función llegue finalmente al público o lo haga exactamente en esta forma.