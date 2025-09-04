Anker presenta novedades en IA, robots aspirador, cámaras y más

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Anker Innovations, líder mundial en tecnología de consumo, ha presentado en la feria IFA 2025 de Berlín una renovada dirección de marca junto a una nueva generación de productos impulsados por inteligencia artificial y robótica.

Bajo sus marcas Anker, eufy y soundcore, la compañía mostró novedades en carga, energía doméstica, electrodomésticos inteligentes, seguridad, creatividad y audio/vídeo, todas diseñadas para mejorar la vida diaria con un enfoque más práctico, sostenible y conectado.

eufyMake: creatividad potenciada con IA

Dentro de la categoría creativa, eufyMake presentó la UV Printer E1, la primera impresora UV personal de texturas 3D del mundo. Este producto ha batido récords en Kickstarter con 46 millones de dólares recaudados de 17.000 patrocinadores.

La impresora, combinada con las herramientas de IA Make It Real, permite convertir bocetos, fotos o texto en diseños texturizados sobre madera, cuero o metal. Su llegada a España está prevista para diciembre, con más información disponible en eufymake.com.

eufy: robótica avanzada para el hogar

eufy sorprendió con el Robot Aspirador S2, el primero en integrar HydroJet™ y AeroTurbo™ 30 kPa para una limpieza profunda.

En alfombras, AeroTurbo™ 2.0 elimina la suciedad y el pelo incrustado.

elimina la suciedad y el pelo incrustado. En suelos duros, HydroJet™ 2.0 friega con presión constante y autolimpieza en tiempo real.

friega con presión constante y autolimpieza en tiempo real. Su chasis adaptativo se eleva hasta 5 cm para superar alfombras gruesas o tapetes superpuestos.

El S2 llegará a Europa en 2025 y tendrá un lanzamiento mundial en enero.

Además, la marca presentó Marswalker, el primer transportador sube-escaleras para robots aspiradores, que llevará automáticamente al S2 a otras plantas de la casa. Su llegada está prevista para la primera mitad de 2026.

eufy AI Core y eufyCam S4: seguridad sin puntos ciegos

Otra gran novedad fue AI Core, el primer agente de IA de gran escala para el hogar. Entrenado para detectar más de 100 escenarios, responde en menos de 3 segundos de forma local, manteniendo la privacidad de los usuarios.

Junto a él, se presentó la eufyCam S4, la primera cámara híbrida DIY con lente fija 4K y dos lentes PTZ 2K, que ofrece cobertura panorámica y detección facial a 15 metros. Su precio arranca en 299 € y estará disponible en octubre, mientras que AI Core llegará a finales de año.

soundcore: IA para mejorar el descanso y el entretenimiento

Dentro del segmento de audio y vídeo, soundcore presentó varias innovaciones:

Sleep A30 : auriculares inteligentes ANC para dormir, que reducen ronquidos y ruidos molestos mediante IA. Ya disponibles en Europa en blanco y verde desde el 8 de septiembre.

: auriculares inteligentes ANC para dormir, que reducen ronquidos y ruidos molestos mediante IA. Ya disponibles en Europa en blanco y verde desde el 8 de septiembre. soundcore Work : grabadora con IA del tamaño de una moneda, que convierte conversaciones en transcripciones y resúmenes con un 97% de precisión en más de 100 idiomas. Se lanzará a finales de este mes por 159,99 € .

: grabadora con IA del tamaño de una moneda, que convierte conversaciones en transcripciones y resúmenes con un 97% de precisión en más de 100 idiomas. Se lanzará a finales de este mes por . soundcore Nebula X1 Pro: la primera estación de cine móvil del mundo, con triple láser 4K, Dolby Vision® y Dolby Atmos®. Incluye altavoces inalámbricos desmontables y subwoofers. Llegará a Kickstarter el 23 de septiembre.

Anker Prime: carga inteligente multidispositivo

La marca Anker introdujo la nueva serie Prime, su gama más avanzada de carga multidispositivo, ahora con pantallas inteligentes que muestran en tiempo real la velocidad de carga y la temperatura.

Entre los modelos más destacados se encuentran:

Prime 160W : el cargador multipuerto más compacto del mundo.

: el cargador multipuerto más compacto del mundo. Prime 300W Power Bank : capaz de cargar dos portátiles y un smartphone al mismo tiempo, alcanzando el 50% de carga en solo 15 minutos.

: capaz de cargar dos portátiles y un smartphone al mismo tiempo, alcanzando el 50% de carga en solo 15 minutos. Prime Estación de Carga Inalámbrica : la primera con Qi2 25W y refrigeración activa .

: la primera con . Prime Docking Station: la primera base triple con salida estable 8K.

Los precios y fechas de lanzamiento de la serie Prime se anunciarán próximamente.

Disponibilidad

Los nuevos productos de Anker, eufy y soundcore llegarán progresivamente al mercado europeo a lo largo de 2025, consolidando a Anker Innovations como un referente en IA, robótica y hardware inteligente para el hogar y el entretenimiento.