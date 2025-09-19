Anker presenta su nueva serie de cargadores Nano: potencia y diseño en tamaño mini

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Anker, líder mundial en soluciones de carga móvil durante cinco años consecutivos, ha lanzado la serie Anker Nano, una gama de cargadores y power banks diseñados para ofrecer potencia, seguridad y comodidad en el día a día.

Estos accesorios destacan por su diseño ultra compacto, ideal para llevar siempre contigo, y por integrar tecnologías inteligentes que cuidan de tus dispositivos, incluyendo los del ecosistema Apple.

Anker Nano Charger 70W: el cargador mini más potente

El Anker Nano Charger de 70W se convierte en un imprescindible para usuarios de portátiles, tablets y smartphones. Su diseño minimalista, disponible en blanco y negro, cabe en la palma de la mano, lo que lo hace perfecto para transportarlo en bolsillos, mochilas o bolsos.

Entre sus ventajas destacan:

Capacidad para cargar un MacBook Pro de 14 pulgadas al 50% en solo 35 minutos .

. Posibilidad de alimentar hasta tres dispositivos a la vez : 70W para uno, 67,5W para dos o 60W para tres.

: 70W para uno, 67,5W para dos o 60W para tres. Tecnología Double-GaN que mantiene el cargador y los dispositivos seguros y a baja temperatura.

que mantiene el cargador y los dispositivos seguros y a baja temperatura. Certificación TÜV Rheinland, siendo el primer cargador mini de 70W con esta acreditación.

Está disponible en Amazon.es con un precio especial de 39,99€ (después 49,99€).

Anker Nano Charger 45W: compacto y plegable

El Anker Nano Charger de 45W ofrece potencia en un formato aún más compacto. Gracias a su enchufe plegable, resulta cómodo de llevar en cualquier bolsillo. Compatible con PowerIQ 3.0, PPS y Samsung Super Fast Charging 2.0, asegura una recarga veloz y eficiente en múltiples dispositivos.

Incluye un cable USB-C de 1,8 metros y su sistema inteligente de control de temperatura protege tanto al cargador como a los equipos conectados. Su precio especial en Amazon es de 23,99€ (después 29,99€).

Anker Nano Power Bank MagGo Slim: batería inalámbrica ultrafina

El Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) es una solución inalámbrica compatible con MagSafe y Qi2, capaz de ofrecer 15W de carga rápida sin cables para iPhone y hasta 20W mediante USB-C.

Con un tamaño similar a una tarjeta de crédito, se puede llevar cómodamente en bolsillos o carteras. Además, su sistema de refrigeración con grafeno y chips NTC duales mantiene la batería hasta 8 °C más fría que otros cargadores, garantizando seguridad y eficiencia. Disponible en Amazon por 39,99€ (después 49,99€).

Anker Nano Travel Adapter: ideal para viajes internacionales

El Anker Nano Travel Adapter es un adaptador de viaje ultracompacto que integra 5 funciones en 1: una toma de corriente y cuatro puertos USB (2 USB-C y 2 USB-A), ofreciendo hasta 20W de potencia.

Es compatible con enchufes de UK, US, EU y CN, lo que lo convierte en el compañero perfecto para viajes de trabajo o vacaciones. Su protección múltiple y control de temperatura aseguran la seguridad de los dispositivos en todo momento. Disponible en Amazon a 21,99€ (después 24,99€).

Un ecosistema de carga inteligente con el sello Anker

Con esta nueva serie, Anker refuerza su posición como referente en el mercado de accesorios tecnológicos. La compañía, pionera en la introducción del GaN (nitruro de galio) en cargadores rápidos desde 2018, continúa innovando con productos que combinan eficiencia, seguridad y portabilidad.

Anker no solo ofrece cargadores portátiles y adaptadores, también desarrolla soluciones avanzadas en energía para el hogar, cargadores solares, estaciones de energía de alta capacidad y accesorios de audio bajo sus distintas marcas como Soundcore o Eufy.