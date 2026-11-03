Anthropic gasta más de 95.000 € al mes por empleado: las acciones explican la cifra

La carrera por el talento en inteligencia artificial está dejando cifras difíciles de imaginar. Anthropic, la empresa detrás de Claude, registra un coste medio de más de 107.000 dólares al mes por empleado (unos 95.700 euros), según el cálculo realizado a partir de sus gastos de personal y su plantilla declarada.

La cifra ha llamado la atención tras la actualización de la documentación de su próxima salida a bolsa, pero necesita contexto. Gran parte corresponde a remuneración en acciones, y el promedio no representa el sueldo mensual en efectivo de cada trabajador.

La cifra mensual incluye mucho más que el sueldo

Entre julio y septiembre de 2026, Anthropic contabilizó 1.711 millones de dólares en gastos de personal (unos 1.531 millones de euros). Dividir ese importe entre los aproximadamente 5.300 empleados declarados al cierre del trimestre y repartirlo en tres meses arroja un coste medio superior a 107.000 dólares mensuales por persona (unos 95.700 euros).

Ese cálculo es una aproximación sobre el conjunto de la plantilla, no una tabla salarial. No describe lo que cobra cada ingeniero, ni utiliza necesariamente el número medio de empleados que hubo durante todo el trimestre: toma como referencia la plantilla comunicada al final del período.

La partida incluye salarios, bonus, prestaciones y cotizaciones a cargo de la empresa, además de remuneración en acciones. Esta última representó alrededor de 1.100 millones de dólares (unos 984 millones de euros) en el trimestre, cerca de dos tercios del total, y explica buena parte de lo llamativo de la media.

Las acciones tienen un coste contable aunque su valor no se ingrese como efectivo en la cuenta del trabajador cada mes. Por eso, interpretar el gasto total como una nómina mensual llevaría a una conclusión equivocada: mezcla distintas formas de remuneración y distintos momentos de reconocimiento.

Una plantilla pequeña para el volumen de ingresos que genera

El tamaño del gasto también cambia de perspectiva cuando se compara con la facturación. En los primeros nueve meses de 2026, los costes de personal sumaron 4.863 millones de dólares (unos 4.350 millones de euros), aproximadamente el 15 % de los ingresos; en 2023, en cambio, superaban el doble de lo que la compañía ingresaba.

Esto no significa que contratar personal se haya abaratado. Significa que los ingresos han crecido mucho más deprisa que el peso relativo de esa partida, una diferencia importante para entender cómo una factura de personal tan elevada puede representar una proporción menor del negocio.

Anthropic declara más de 6,6 millones de dólares de ingresos por empleado en los últimos doce meses (unos 5,9 millones de euros). Business Insider compara esa cifra con unos 3,2 millones de dólares en Meta (2,86 millones de euros) y 2,5 millones en Google (2,24 millones de euros), aunque los negocios y la estructura de costes son diferentes.

La plantilla se ha multiplicado por más de cinco desde finales de 2024, pero sigue siendo reducida frente a los grandes grupos tecnológicos. El crecimiento de Claude también tiene su otra cara entre los clientes: ya contamos cómo Accenture ha introducido límites al presupuesto destinado a su uso.

La salida a bolsa puede disparar el gasto contable

La información procede de la actualización del formulario S-1/A presentada ante la SEC el 2 de noviembre, dentro de los preparativos para salir a bolsa. Ese documento permite conocer mejor cómo remunera la empresa al personal y qué costes podrían reconocerse cuando se complete la operación.

Una parte de las unidades de acciones restringidas, conocidas como RSU, depende de dos condiciones: un período de servicio y un evento de liquidez como la salida a bolsa. Cuando se cumplen las condiciones relevantes, puede reconocerse gasto acumulado que no equivale a un nuevo pago de sueldo en efectivo en ese momento.

Anthropic ilustra el efecto con un supuesto: si la operación se hubiera completado el 30 de septiembre, habría reconocido 8.200 millones de dólares de gasto acumulado asociado a RSU (unos 7.335 millones de euros). Otros 24.100 millones de dólares (unos 21.559 millones de euros) se reconocerían durante un período medio ponderado de aproximadamente dos años.

El importe definitivo y el calendario de ese reconocimiento dependerán de las condiciones aplicables. Reuters señala además que algunos inversores contemplan una valoración cercana a 1,5 billones de dólares (unos 1,34 billones de euros); es una referencia en discusión, no un precio de salida confirmado.

Las acciones permiten ofrecer incentivos ligados al futuro de la empresa en un sector donde captar y retener talento es fundamental. El resultado es una factura de personal extraordinaria, pero para entenderla hay que separar tres cosas: salario en efectivo, compensación en acciones y coste contable registrado por la compañía.