Este destornillador con cámara e IA identifica el tornillo e ilumina la punta que necesitas

Seguro que alguna vez has abierto una caja de herramientas y has probado varias puntas hasta encontrar la que encaja en un tornillo diminuto. El Arrowspace S1 quiere ahorrarte esa búsqueda con una cámara y un sistema de inteligencia artificial que identifican qué punta necesitas antes de empezar a girar.

La propuesta de Arrowmax combina un destornillador eléctrico, una app y un estuche opcional con indicadores luminosos. La idea tiene una utilidad bastante concreta: reducir las pruebas con puntas que no encajan bien y ayudar a evitar que una reparación sencilla termine con la cabeza del tornillo dañada.

Una cámara para averiguar qué punta encaja

El reconocimiento comienza en un extremo del destornillador, donde se encuentran una pequeña cámara y una luz LED. En lugar de intentar distinguir a simple vista la forma de una cabeza minúscula, el sistema captura una imagen para identificar su tipo y tamaño.

Junto a la cámara hay una sonda de contacto extensible que se apoya sobre el tornillo. Su función es mantener la distancia adecuada para enfocar: un detalle mecánico que ayuda a que el software reciba una fotografía útil, en vez de depender únicamente del pulso del usuario.

El resultado aparece en una aplicación móvil conectada, que indica la punta recomendada. En la práctica, el planteamiento convierte la elección de herramienta en una consulta visual, algo que puede resultar atractivo cuando trabajamos con varios formatos de tornillo dentro del mismo aparato.

Una vez identificado el tornillo, el equipo también selecciona automáticamente un ajuste de par para reducir el riesgo de dañarlo. Esta asistencia apunta a dos problemas distintos: acertar con la punta y controlar la fuerza aplicada, aunque la precisión real del sistema tendrá que demostrarse en reparaciones cotidianas.

Un estuche que ilumina la punta recomendada

La identificación resuelve una parte del trabajo, pero todavía hay que localizar la punta entre todas las disponibles. Para completar el proceso, el S1 Smart Case opcional reúne 52 puntas de acero e ilumina la que corresponde con un indicador LED situado junto a su posición.

Es probablemente el elemento más intuitivo del conjunto: la recomendación de la pantalla se traduce en una señal dentro de la caja. El usuario sigue teniendo que colocar la punta, pero ya no necesita recorrer una colección de piezas pequeñas buscando la referencia adecuada.

El propio destornillador incorpora una pantalla OLED que muestra la carga, el par seleccionado y el sentido de giro. Así, la información básica para manejar el motor permanece en la herramienta, mientras que la app participa en la identificación visual del tornillo.

Arrowmax anuncia una batería recargable de 600 mAh, hasta 90 minutos de funcionamiento o más de 900 tornillos. Son cifras del fabricante que dependen de las condiciones de uso: desactivar el ajuste automático y elevar el par puede cambiar la autonomía.

Precio de campaña y entregas previstas para 2027

El Arrowspace S1 se presenta a través de una campaña en Kickstarter. Las aportaciones anunciadas parten de unos 79 dólares (aproximadamente 71 euros) para el destornillador y unos 129 dólares (aproximadamente 115 euros) para el conjunto con el estuche inteligente.

Es importante distinguir ambas opciones porque el estuche es el que añade la indicación luminosa entre las puntas. También son importes promocionales de financiación, no precios finales confirmados para España; el coste efectivo puede variar según la recompensa y las condiciones de envío e impuestos.

Las primeras entregas están previstas para abril de 2027 como pronto, y el precio de venta posterior será superior al de estas ofertas iniciales. Arrowmax ya ha financiado otros productos mediante campañas, aunque eso no convierte la fecha estimada en una garantía de entrega.

Lo interesante del S1 es que propone una tarea fácil de entender para la IA: identificar un tornillo y ayudar a elegir cómo abordarlo. Si consigue hacerlo con rapidez y fiabilidad, puede aportar comodidad al banco de trabajo; la cuestión será comprobar si esa ayuda compensa recurrir al móvil frente a seleccionar la punta directamente.