Roborock adelanta el Black Friday: robots desde 99 € y hasta 800 € de ahorro en El Corte Inglés

Roborock se adelanta al Black Friday con una campaña en El Corte Inglés que reúne robots aspiradores desde 99 € y ahorros de hasta 800 € en los modelos destacados. Las ofertas ya están activas y abarcan equipos con distintas capacidades, desde aspiración y fregado básicos hasta estaciones que automatizan el cuidado de las mopas.

Entre los protagonistas están el Q7 TF+ por 129 €, el Qrevo 2 ProX por 299 € y el Qrevo Edge 2 Pro por 499 €. La promoción se prolongará hasta el 30 de noviembre, mientras Amazon y la tienda oficial de la marca tendrán su propio calendario a partir del día 10.

Modelo Precio de referencia anunciado Precio de oferta Ahorro Q7 TF+ 299 € 129 € 170 € Qrevo 2 ProX 699 € 299 € 400 € Qrevo Edge 2 Pro 1.299 € 499 € 800 €

Roborock Q7 TF+: autovaciado y navegación láser por 129 €

El Roborock Q7 TF+ baja a 129 € frente a los 299 € de referencia indicados en la promoción. Son 170 € de diferencia para un modelo que combina aspiración y fregado con una base de autovaciado, una prestación especialmente práctica si quieres reducir la frecuencia con la que manipulas el polvo.

Su sistema HyperForce ofrece hasta 10.000 Pa de succión y se acompaña de un diseño antienredos tanto en el cepillo principal como en el lateral. La idea es recoger polvo, restos y pelo sin que este último se convierta continuamente en un problema de mantenimiento.

La navegación PreciSense LiDAR se encarga del mapeado y de organizar los recorridos por la vivienda. Es una función interesante para repartir el trabajo de forma ordenada, aunque disponer de navegación láser no significa por sí solo reconocer cualquier objeto pequeño que haya en el suelo.

También incorpora fregado con control ajustable del agua para adaptar la limpieza a cada superficie. Su principal atractivo dentro de estas ofertas es reunir las funciones habituales de mantenimiento del suelo con el autovaciado por un precio contenido; conviene distinguir esta base de las estaciones que además lavan y secan las mopas.

Qrevo Edge 2 Pro: 800 € de ahorro y funciones más avanzadas

El mayor recorte en euros entre los tres modelos destacados corresponde al Roborock Qrevo Edge 2 Pro, que pasa de 1.299 a 499 €. La diferencia es de 800 €.

Este modelo incorpora el chasis dinámico AdaptiLift, que permite elevar el cuerpo hasta 10 mm para adaptar el trabajo sobre alfombras y facilitar el paso por desniveles. La marca anuncia capacidad para superar umbrales de hasta 4 cm, una cifra máxima que depende de las características del obstáculo.

Otro de sus argumentos es el perfil de 7,98 cm y la navegación RetractSense, pensados para acceder a espacios bajos. En una casa con camas, sofás o muebles con poco margen inferior, poder limpiar esos huecos puede resultar más útil que un incremento aislado de potencia.

En aspiración alcanza 25.000 Pa y añade tecnología antienredos, mopas giratorias con presión y una estación multifunción. Esta última automatiza tareas como el lavado y el secado, mientras las funciones inteligentes y el control por voz completan una propuesta más ambiciosa que la del Q7 TF+.

Qrevo 2 ProX por 299 €: más atención a las alfombras y al pelo

El Roborock Qrevo 2 ProX se anuncia por 299 €, frente a los 699 € de referencia de la campaña. Con 400 € de diferencia, ocupa una posición intermedia por precio entre el Q7 TF+ y el Edge 2 Pro.

Una de sus funciones más interesantes es la gestión de las mopas al aspirar alfombras. Puede elevarlas hasta 15 mm o dejarlas automáticamente en la base para trabajar solo en aspiración, lo que permite separar el fregado de las zonas donde interesa evitar el contacto con humedad.

Para recoger pelo incorpora el sistema Dual Anti-Enredos con cepillos DuoDivide, acompañado de mecanismos para acercarse a bordes y esquinas. La potencia de succión máxima anunciada también es de 25.000 Pa, por lo que su planteamiento va más allá de ser únicamente una alternativa económica con estación.

La base añade funciones de autolimpieza para reducir la intervención habitual después de cada sesión. Es una de las propuestas con las que Roborock sigue ampliando su catálogo en España, donde recientemente presentó nuevos robots Saros y Qrevo, además de aspiradoras de mano.

Fechas de las ofertas y otros canales de compra

La campaña de El Corte Inglés está prevista del 2 al 30 de noviembre, de modo que ya está en marcha antes del Black Friday. Los importes de los tres modelos anteriores son los comunicados para esta promoción y deben comprobarse en la ficha de compra, junto con la disponibilidad y las condiciones del vendedor.

El catálogo incluye además una opción por debajo de los 100 €: el Roborock Q10 VF figura por 99 € en la web.

Roborock también ha anunciado una segunda fase del 10 al 30 de noviembre en Amazon y en su tienda oficial. Se puede acceder a la selección de la marca en Amazon y al catálogo de robots de su web oficial para seguir esas promociones cuando comiencen.