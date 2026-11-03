El robot doméstico de Apple se retrasa: el software podría hacer esperar hasta 2028

El robot doméstico de Apple podría hacerse esperar hasta 2028. Un nuevo informe sitúa el software como el principal obstáculo para sacar adelante este dispositivo de sobremesa, que combinaría una pantalla con un brazo motorizado para las videollamadas y el control del hogar.

La información publicada por The Information y recogida por varios medios apunta a un lanzamiento en 2027 como escenario más temprano. Apple todavía no ha presentado el producto, por lo que tanto el calendario como sus prestaciones y su posible nombre comercial siguen abiertos.

El software estaría frenando un hardware muy avanzado

Según el informe, buena parte del hardware llevaría aproximadamente dos años terminada, mientras el desarrollo del software no habría progresado al mismo ritmo. Esa diferencia explicaría por qué tener una pantalla y un mecanismo funcionales no basta para poner el producto a la venta.

También habría diferencias internas sobre cuándo lanzarlo y qué debería ofrecer. El equipo de hardware habría defendido acelerar su llegada, mientras los responsables del software apostarían por disponer de más tiempo y reducir algunas de las funciones previstas.

El enfoque más contenido daría prioridad a FaceTime y tareas sencillas de domótica, como encender las luces. Sobre el papel, resulta razonable empezar por acciones que el usuario pueda entender y aprovechar desde el primer día, antes de añadir comportamientos más ambiciosos.

El reto va más allá de que un motor gire correctamente. Para que una pantalla que se orienta sola resulte útil en casa, su movimiento debe acompañar la interacción de forma predecible y no convertirse en una distracción durante una conversación.

Una pantalla que se giraría hacia quien habla

El proyecto, conocido internamente como J595, tendría una pantalla de unas 9 pulgadas sobre un brazo robótico. Informaciones anteriores de Mark Gurman apuntaban a un mecanismo capaz de girar la pantalla 360 grados y orientarla automáticamente hacia la persona que está hablando.

La idea encaja especialmente bien con las videollamadas. Si el usuario cambia de posición mientras conversa, la orientación automática podría ayudar a mantener la pantalla a la vista y facilitar una comunicación más cómoda sin recolocar el dispositivo con la mano.

El reconocimiento de voz sería una de las piezas de esa experiencia. Identificar al interlocutor permitiría decidir hacia dónde mirar, aunque los detalles sobre el alcance del seguimiento y su funcionamiento definitivo todavía no se han anunciado.

Se trataría, por tanto, de un equipo pensado para colocarse sobre un mueble. Su atractivo estaría en cómo combina pantalla, movimiento e interacción, y la utilidad de ese conjunto será lo que determine si merece un lugar permanente en la cocina o el salón.

El HomeView ya anunciado ayuda a entender sus planes

Apple ya ha mostrado una parte de su estrategia para el hogar con el HomeView presentado en octubre. Este modelo tiene una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas y reúne entretenimiento, llamadas FaceTime y controles de domótica.

El HomeView incorpora Siri AI y reconocimiento facial para adaptar la experiencia a cada miembro de la casa. Puede mostrar contenido personal y aprovechar el contexto de un iPhone o iPad compatible y enlazado, dentro de las condiciones establecidas por Apple.

Su llegada a los primeros mercados está prevista para el 13 de noviembre, con versiones de sobremesa y de pared. El dispositivo con brazo motorizado se estaría desarrollando como una opción adicional de gama más alta, según las informaciones sobre J595.

Hay un matiz relevante para los lectores españoles: el HomeView no se venderá inicialmente en la Unión Europea, por la disponibilidad de Siri AI. Esa limitación del modelo anunciado tampoco permite dar por hecho que el futuro robot vaya a llegar a España en su primera fase.

Cuándo podría llegar y cuánto costaría

Las informaciones sitúan el precio objetivo del robot alrededor de 1.000 dólares (unos 892 euros al cambio), con la posibilidad de que aumente en función del coste de los componentes. Esa conversión es orientativa y no representa una tarifa oficial para España, que Apple no ha comunicado.

También ha aparecido el posible nombre HomeView Ultra, pero procede de las expectativas de antiguos empleados consultados por The Information.

El calendario que se maneja apunta a 2027, con la posibilidad de desplazarse a 2028. Sin una fecha anunciada por Apple, el informe describe objetivos internos sujetos a cambios, y no un compromiso de lanzamiento que los compradores puedan tomar como definitivo.

Lo interesante será comprobar qué aporta el movimiento a la experiencia diaria. Una pantalla que se orienta hacia quien habla tiene una aplicación clara en las videollamadas; para justificar una compra de este nivel, esa comodidad tendrá que acompañarse de un conjunto de funciones fiable y útil.