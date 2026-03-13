Apple abre una nueva cuenta de Instagram para celebrar sus 50 años

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Apple continúa reforzando su presencia en redes sociales con el lanzamiento de una nueva cuenta en Instagram llamada Hello Apple (@helloapple). A través de este nuevo perfil, la compañía pretende compartir historias, novedades corporativas, contenido relacionado con sus productos y ejemplos de cómo su tecnología influye en la creatividad y la vida cotidiana de las personas.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para acercarse a su comunidad global de usuarios y creadores, justo cuando Apple se prepara para celebrar un importante aniversario.

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Una nueva cuenta de Instagram para contar historias sobre Apple

El nuevo perfil Hello Apple servirá como un escaparate donde la empresa compartirá diferentes tipos de contenido relacionados con su ecosistema tecnológico.

Según ha explicado la compañía, el objetivo de esta cuenta es mostrar cómo sus dispositivos y servicios ayudan a inspirar creatividad, impulsar proyectos personales y generar impacto en la vida diaria de millones de usuarios.

Además de información corporativa y mensajes institucionales, el perfil también destacará trabajos de miembros de la comunidad creativa que utilizan productos de Apple para desarrollar sus proyectos.

La biografía de la cuenta resume esta filosofía con una frase sencilla: “Our stories, and yours”.

Contenido exclusivo y miradas detrás de las cámaras

Apple también ha adelantado que la cuenta Hello Apple incluirá ocasionalmente contenido exclusivo que permitirá a los seguidores ver el funcionamiento interno de la compañía.

Entre los materiales que podrían aparecer en el perfil se incluyen:

contenidos detrás de las cámaras

historias relacionadas con el desarrollo de productos

proyectos creativos realizados con dispositivos Apple

Este enfoque busca reforzar la conexión entre la marca y su comunidad de usuarios, ofreciendo una visión más cercana de cómo la tecnología de Apple influye en la creatividad y la innovación.

Primeros contenidos publicados en Hello Apple

La nueva cuenta ya ha comenzado a publicar contenido desde su lanzamiento.

Entre las primeras publicaciones se encuentra un vídeo de bienvenida con el mensaje “Hello”, junto a un post que comparte la carta del CEO de Apple, Tim Cook, titulada “50 Years of Thinking Different”.

Esta carta forma parte de la celebración del 50º aniversario de Apple, que tendrá lugar el próximo 1 de abril. La compañía planea conmemorar este hito a lo largo de las próximas semanas con distintos contenidos y acciones especiales.

Además, el perfil también ha compartido publicaciones relacionadas con algunos de los productos y servicios recientes de la empresa, incluyendo referencias al MacBook Neo y a la plataforma de streaming Apple TV.

Uno de los posts destaca que Apple TV será el lugar exclusivo para ver las carreras de Fórmula 1 en Estados Unidos, reforzando la apuesta de la compañía por el contenido deportivo en streaming.

Una estrategia más amplia en redes sociales

La creación de la cuenta Hello Apple no es un movimiento aislado. Apple lleva años desarrollando una estrategia de presencia segmentada en redes sociales mediante perfiles especializados para distintos servicios y productos.

Actualmente la empresa mantiene cuentas específicas en Instagram para plataformas como:

Apple Music

Apple News

Apple Books

Apple Fitness+

Apple Creator Studio

Este enfoque permite a la compañía dirigirse a diferentes comunidades con contenidos adaptados a cada tipo de audiencia.

Apple también refuerza su presencia en TikTok

Además de Instagram, Apple también está ampliando su actividad en otras plataformas sociales como TikTok.

Recientemente, la empresa comenzó a permitir que los usuarios comenten los vídeos que publica en esa red social, algo que anteriormente no estaba habilitado en su perfil oficial.

Este cambio muestra una mayor apertura de Apple a la interacción directa con su comunidad en redes sociales, algo que durante años había sido más limitado.

Una audiencia enorme en Instagram

Apple ya cuenta con una presencia muy consolidada en Instagram. Su cuenta principal acumula más de 36 millones de seguidores, lo que la convierte en uno de los perfiles corporativos más influyentes dentro de la industria tecnológica.

La nueva cuenta Hello Apple también ha empezado con fuerza. En sus primeros días ya ha logrado reunir decenas de miles de seguidores, una cifra que previsiblemente seguirá creciendo conforme Apple publique más contenido relacionado con su aniversario y su ecosistema de productos.

Con este nuevo perfil, Apple amplía aún más su estrategia de comunicación digital y busca conectar con una audiencia cada vez más amplia a través de historias, creatividad y contenido visual.