Apple anuncia la llegada de la traducción en vivo de los AirPods a Europa

Apple ha anunciado la llegada de Live Translation en AirPods a la Unión Europea el próximo mes, una función que promete revolucionar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas.

Esta herramienta, impulsada por Apple Intelligence y el avanzado sistema de audio computacional, permite mantener conversaciones cara a cara de forma fluida, sin necesidad de tocar el iPhone ni depender de aplicaciones externas. Si bien esta funcionalidad ya estaba disponible en algunas regiones, todavía no había sido lanzada en la Unión Europea por problemas regulatorios.

Traducción en tiempo real sin necesidad de tocar el teléfono

La nueva función Live Translation estará disponible en los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido (ANC). Gracias a esta tecnología, los usuarios podrán comunicarse de forma natural en varios idiomas durante viajes, reuniones de trabajo o encuentros cotidianos, sin interrupciones ni necesidad de mirar una pantalla.

El sistema detecta automáticamente el idioma del interlocutor y ofrece una traducción simultánea y manos libres, que se reproduce directamente en los auriculares. De este modo, dos personas que hablen idiomas distintos pueden mantener una conversación fluida y comprensible en cuestión de segundos.

Cómo funciona la traducción en vivo en los AirPods

Cuando ambos usuarios emplean AirPods compatibles con Live Translation conectados a un iPhone con Apple Intelligence, la experiencia es completamente fluida. La cancelación activa de ruido ayuda a reducir la voz del interlocutor mientras la traducción se reproduce de forma clara y natural.

Si la otra persona no usa AirPods, el sistema mostrará automáticamente en el iPhone una transcripción en tiempo real traducida al idioma del interlocutor, facilitando la comprensión sin necesidad de repetir frases o usar traductores externos.

Integración total con FaceTime, Mensajes y Teléfono

Apple ha diseñado Live Translation para integrarse de forma nativa en sus principales aplicaciones de comunicación: Mensajes, FaceTime y Teléfono. Esto permite que las traducciones se realicen en tiempo real tanto en conversaciones escritas como en llamadas de voz o videollamadas, manteniendo la fluidez y naturalidad en cada interacción.

Además, la traducción se procesa de forma local en el dispositivo, sin enviar datos a servidores externos, garantizando así la privacidad y seguridad de los usuarios.

Idiomas disponibles y compatibilidad

En su lanzamiento, Live Translation en AirPods será compatible con los siguientes idiomas:

Inglés

Francés

Alemán

Portugués

Español

Italiano

Chino simplificado y tradicional (mandarín)

Japonés

Coreano

La función requiere unos AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 o AirPods 4 con ANC, junto a un iPhone con Apple Intelligence actualizado a la versión más reciente del sistema operativo.

Retraso en Europa por el cumplimiento del DMA

Aunque Live Translation debutó primero en otros mercados, su llegada a Europa se retrasó por la necesidad de cumplir con los requisitos del Digital Markets Act (DMA), la nueva regulación tecnológica de la Unión Europea. Apple asegura que se ha realizado un trabajo de ingeniería adicional para adaptar la función a las exigencias legales y de privacidad del continente.

Desde hoy, los desarrolladores pueden probar Live Translation en AirPods a través del Apple Developer Program en developer.apple.com. En las próximas semanas, también se ofrecerá una beta pública a través del Apple Beta Software Program en beta.apple.com.