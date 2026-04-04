Apple CarPlay recibe dos nuevas aplicaciones y la mejor está por llegar

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Apple sigue ampliando las posibilidades de CarPlay y, esta semana, la plataforma para usar el iPhone en la pantalla del coche ha dado un paso importante con la llegada de nuevas aplicaciones muy populares.

ChatGPT y Google Meet ya son compatibles con el sistema, mientras que WhatsApp prepara una renovación mucho más ambiciosa de su experiencia en el salpicadero. Para los usuarios del ecosistema Apple, esto supone un impulso claro hacia un CarPlay más útil, más completo y mejor adaptado al uso diario.

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ChatGPT llega a CarPlay con conversaciones por voz

La app de ChatGPT ya puede utilizarse en CarPlay siempre que el iPhone sea compatible, esté actualizado a iOS 26.4 o superior y también se tenga instalada la versión más reciente de la aplicación. Una vez cumplidos esos requisitos, el icono aparece automáticamente en la interfaz de CarPlay, sin necesidad de configuraciones complejas.

Su funcionamiento está claramente orientado a la seguridad. El uso se basa en conversaciones de voz, de modo que el conductor puede interactuar con la inteligencia artificial sin necesidad de leer largos bloques de texto en pantalla.

De hecho, Apple limita este tipo de apps en CarPlay para evitar distracciones, por lo que ChatGPT no muestra el contenido completo de las conversaciones ni imágenes mientras se utiliza en el coche. Lo que sí permite es iniciar una charla por voz y consultar los títulos de conversaciones anteriores.

Esto convierte a ChatGPT en una herramienta interesante para resolver dudas rápidas, pedir explicaciones, generar ideas o incluso mantener una conversación mientras se viaja, todo ello desde una experiencia diseñada para no apartar la atención de la carretera.

Se trata, además, de una señal clara de hacia dónde quiere evolucionar Apple CarPlay: menos centrado solo en música y navegación, y más abierto a nuevas formas de interacción inteligentes. Esta lectura es una inferencia razonable a partir de la nueva categoría de apps conversacionales y la incorporación de ChatGPT.

Google Meet ya está disponible en Apple CarPlay

Otra de las grandes incorporaciones recientes es Google Meet. Google confirmó oficialmente su despliegue en CarPlay el 2 de abril de 2026, con una distribución gradual iniciada el 23 de marzo para cuentas personales y también para clientes de Google Workspace.

La propuesta de Google Meet en el coche está pensada para quienes necesitan seguir conectados durante desplazamientos. Desde CarPlay, los usuarios pueden consultar próximas reuniones, acceder rápidamente a ellas con un toque y participar en llamadas de audio. Como es lógico, las videollamadas no se muestran en la interfaz del coche, precisamente para mantener el foco en la conducción.

La llegada de Meet refuerza la idea de que CarPlay quiere ser algo más que una prolongación simplificada del iPhone. También empieza a convertirse en una plataforma útil para productividad ligera y comunicaciones, especialmente en contextos profesionales donde muchas personas pasan tiempo al volante entre reuniones, visitas o desplazamientos.

WhatsApp prepara una app nativa mucho más completa

La siguiente gran novedad todavía no ha llegado de forma estable, pero ya está en pruebas. WhatsApp está testeando una nueva aplicación nativa para CarPlay que mejora de forma notable la integración actual, hasta ahora bastante limitada y basada casi por completo en Siri.

La nueva versión en beta introduce una interfaz visual mucho más rica. En lugar de depender únicamente de comandos de voz, el usuario puede ver listas de chats recientes, historial de llamadas y una pestaña con contactos favoritos. Algunas informaciones sobre la beta apuntan incluso a secciones diferenciadas para chats, llamadas y favoritos, así como indicadores visuales de mensajes no leídos o conversaciones fijadas.

Eso sí, la seguridad vuelve a marcar los límites. Aunque WhatsApp ofrecerá más contexto visual, no permitirá abrir conversaciones completas ni leer el contenido íntegro de los mensajes en la pantalla del coche. La idea es facilitar acciones rápidas, como iniciar una llamada, enviar un mensaje por dictado o localizar un contacto reciente, sin convertir la experiencia en una fuente de distracción al volante

Si Meta mantiene esta línea en la versión final, WhatsApp podría convertirse en una de las apps de comunicación más útiles dentro de CarPlay. Y no es un detalle menor: hablamos de una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, por lo que su salto a una experiencia nativa en el coche puede tener un impacto mucho mayor que el de muchas otras apps que han llegado antes al sistema.

Cómo acceder a estas apps en CarPlay

En todos los casos, el proceso es bastante sencillo. Basta con tener instalada la última versión disponible de cada aplicación en el iPhone y conectar el dispositivo a un coche compatible con Apple CarPlay. Si la app ofrece soporte, aparecerá automáticamente en la interfaz del vehículo.

En el caso de ChatGPT, además, hace falta iOS 26.4 o una versión posterior. Google Meet está llegando de forma gradual, así que algunos usuarios podrían tardar unos días más en verlo activo.

La gran excepción es WhatsApp, ya que por ahora esta nueva experiencia sigue en fase beta. Por tanto, su lanzamiento general todavía no se ha producido y algunas funciones podrían cambiar antes de su desembarco definitivo en la App Store.