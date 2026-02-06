Apple celebrará su 50 aniversario en 2026: Tim Cook promete algo especial

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple se prepara para alcanzar un hito histórico en abril de 2026: su 50 aniversario. Una fecha redonda que no pasará desapercibida dentro de la compañía y que, según su actual director ejecutivo, vendrá acompañada de algún tipo de celebración especial para conmemorar medio siglo de innovación tecnológica.

Durante una reunión interna celebrada esta semana, Tim Cook aprovechó un encuentro centrado en temas de política migratoria para reflexionar sobre los casi cinco decenios de historia de Apple. El directivo reconoció que la compañía ya está trabajando en cómo marcar una fecha tan simbólica.

Cook aseguró que últimamente se ha mostrado especialmente reflexivo al pensar en la trayectoria de Apple y en la importancia de detenerse a valorar todo lo conseguido. Según sus palabras, mirar atrás y repasar los últimos 50 años “hace que el corazón cante”, dejando claro que habrá algún tipo de celebración para la ocasión.

Una visión que contrasta con la filosofía de Steve Jobs

Estas declaraciones resultan llamativas porque contrastan con la forma de pensar de Steve Jobs, quien siempre defendió que Apple debía mirar hacia adelante y no recrearse en el pasado. En una entrevista de 2007, Jobs afirmaba que era preferible “inventar el mañana” en lugar de preocuparse por lo ya ocurrido.

Años antes, en 1994, Jobs explicó que el trabajo en tecnología no consistía en crear una obra destinada a ser admirada durante siglos, sino en construir sobre capas sucesivas, como sedimentos que forman una montaña colectiva. Su visión priorizaba el progreso continuo frente a la glorificación de logros individuales.

Cómo Apple celebra sus hitos

La Apple actual parece haber adoptado una perspectiva más amplia. En lugar de centrarse en productos concretos, la compañía celebra el crecimiento global de esa “montaña” construida a lo largo del tiempo. Así lo demostró en aniversarios anteriores, como el 30.º y el 40.º.

En 2016, para celebrar sus 40 años, Apple publicó un vídeo que condensaba cuatro décadas de innovación en solo 40 segundos, repasando productos y momentos clave de su historia. En aquel momento, Tim Cook destacó que el vídeo recordaba cuántas veces Apple había cambiado el mundo.

De 1.000 millones a 2.500 millones de dispositivos activos

La celebración del 40.º aniversario también sirvió para anunciar un dato histórico: Apple había alcanzado 1.000 millones de dispositivos activos en todo el mundo. Desde entonces, la cifra no ha dejado de crecer.

En enero de 2026, la compañía confirmó que ese número se ha elevado hasta 2.500 millones de dispositivos activos, un crecimiento que refleja la expansión global del ecosistema Apple durante la última década. Todo apunta a que el 50.º aniversario vendrá acompañado de algún contenido conmemorativo de impacto similar.

Más allá del aniversario: Tim Cook mira al futuro

Aunque la celebración de los 50 años será uno de los momentos clave de 2026, Tim Cook dejó claro que su atención no está únicamente en el pasado. El CEO explicó que dedica mucho tiempo a pensar en el futuro de la compañía y en cómo evolucionará su liderazgo en los próximos años.

Cook reconoció que reflexiona constantemente sobre quiénes ocuparán los puestos clave dentro de cinco, diez o incluso quince años, considerando esta planificación como una parte esencial del liderazgo responsable.

Una nueva generación de líderes en Apple

Apple ya ha comenzado una transición hacia una nueva generación de directivos. En los últimos tiempos se han anunciado retiradas importantes, como las de Jeff Williams, Lisa Jackson y Katie Adams.

Estos cambios refuerzan la idea de que la compañía se está preparando para un futuro en el que Tim Cook ya no estará al frente en su rol actual, algo que el propio directivo, con 65 años, asume como un proceso natural.

John Ternus, el posible sucesor de Tim Cook

Entre los nombres que suenan con más fuerza para liderar Apple en el futuro destaca John Ternus. Actualmente responsable de toda la ingeniería de hardware, un informe de enero de 2026 señala que también se ha convertido en el patrocinador ejecutivo de todo el trabajo de diseño de la compañía.

Este doble papel refuerza su posición como uno de los principales candidatos a convertirse en el próximo CEO de Apple, aunque todavía no existe un calendario definido para la retirada de Tim Cook.

Un aniversario histórico con la mirada puesta en lo que viene

A falta de conocer cuándo se producirá el relevo en la dirección, lo que sí está claro es que abril de 2026 marcará un antes y un después en la historia de Apple. Su 50.º aniversario servirá para echar la vista atrás, celebrar cinco décadas de innovación y, al mismo tiempo, reafirmar el compromiso de la compañía con el futuro.

Todo indica que la conmemoración llegará acompañada de una retrospectiva ambiciosa, mientras Apple continúa preparando el terreno para la próxima etapa de su historia.