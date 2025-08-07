Apple confirma que Samsung fabricará chips para el iPhone en Estados Unidos

🏖️ ¡Descuentos verano! ¡Selección de descuentazos de PcComponentes para ti! [ Saber más ]

Apple ha sorprendido con un anuncio estratégico que marca un nuevo capítulo en su relación con Samsung. La compañía de Cupertino ha revelado que Samsung será uno de los proveedores responsables de fabricar chips para sus productos, incluidos los iPhone.

Lo más llamativo es que esta fabricación se realizará en suelo estadounidense, específicamente en la planta de Samsung en Austin, Texas.

Samsung vuelve a fabricar chips para Apple tras años de pausa

Aunque Samsung ya ha trabajado anteriormente con Apple en la producción de chips, hacía tiempo que esta colaboración no se daba. En los últimos años, Apple ha confiado principalmente en TSMC como su socio exclusivo para fabricar los chips de la serie A, los componentes clave que impulsan los iPhone.

Sin embargo, con este nuevo acuerdo, Samsung vuelve al escenario, aunque aún no está claro si se encargará de producir esos mismos procesadores o si se trata de otros tipos de chips.

Un acuerdo impulsado por la inversión de Apple en Estados Unidos

Esta decisión forma parte de un plan de inversión más amplio por parte de Apple. La compañía ha anunciado que invertirá 100.000 millones de dólares en el fortalecimiento de su presencia en la economía estadounidense durante los próximos cuatro años.

Esta inversión contempla el desarrollo de una red de manufactura y proveedores dentro del país, con el objetivo de reducir la dependencia de Asia y reforzar la producción nacional.

Una colaboración con tecnología de vanguardia nunca antes utilizada

Según el conocido filtrador Ice Universe, esta colaboración entre Apple y Samsung va más allá de una simple externalización de producción. Asegura que ambas compañías están desarrollando una nueva tecnología de fabricación de chips “completamente innovadora”, que no se ha aplicado en ningún otro lugar del mundo.

Aunque no se han ofrecido detalles técnicos específicos, esta información apunta a un avance significativo en el diseño y fabricación de semiconductores.

Samsung podría encargarse de los nuevos sensores de imagen para el iPhone

Todo indica que Samsung no fabricará únicamente procesadores. Diversas fuentes apuntan a que la empresa surcoreana también producirá sensores de imagen CMOS (CIS) de próxima generación para Apple. Esto representaría un cambio de rumbo importante, ya que Sony ha sido el proveedor principal de estos sensores para los iPhone durante la última década.

Un informe del medio especializado TheElec ha revelado que Samsung está trabajando en sensores CIS con tecnología de unión híbrida de triple capa (3-stack hybrid bonding), que serían destinados a los futuros modelos de iPhone. Estos sensores permitirían mejorar notablemente la calidad de imagen y la capacidad de captación de luz, especialmente en condiciones de baja iluminación. Se especula que esta tecnología debutaría en el iPhone 18 o en sus sucesores.

La planta de Texas se reconvierte para producir sensores de última generación

Para llevar a cabo esta nueva etapa de colaboración, Samsung ha transformado parte de su línea de producción S1 Fab, ubicada en Texas, en una instalación especializada en la fabricación de sensores CIS. Esta nueva línea tendrá la capacidad de producir hasta 10.000 obleas al mes y se prevé que comience a operar en marzo de 2026. Esta capacidad permitiría a Samsung satisfacer la elevada demanda de Apple para sus dispositivos premium.

Si se confirma que Samsung tomará el relevo en la producción de sensores CIS para Apple, esto supondría un duro golpe para Sony, que ha mantenido una posición dominante en este segmento durante más de 10 años. Para Samsung, en cambio, sería una oportunidad de consolidar su división de semiconductores como proveedor de referencia no solo de chips, sino también de componentes clave para fotografía móvil.