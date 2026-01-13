Apple Creator Studio reúne Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro en una sola suscripcisolo pago

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Apple ha dado un paso decisivo para reforzar su ecosistema creativo con el lanzamiento de Apple Creator Studio, una nueva suscripción que reúne en un único paquete algunas de sus aplicaciones profesionales más avanzadas para vídeo, música, imagen y productividad visual.

La propuesta está pensada para creadores de contenido, profesionales creativos, estudiantes y docentes que buscan herramientas potentes, integradas y fáciles de usar en Mac, iPad y iPhone, todo ello con un fuerte énfasis en la inteligencia artificial y la privacidad.

Una suscripción creativa pensada para el ecosistema Apple

Con Apple Creator Studio, Apple apuesta por democratizar el acceso a un conjunto de herramientas que tradicionalmente estaban orientadas a profesionales avanzados. La nueva suscripción integra aplicaciones clave para edición de vídeo, producción musical, diseño de imágenes y productividad visual, ofreciendo una experiencia coherente y fluida entre dispositivos.

El objetivo es claro: poner al alcance de más personas la potencia de un estudio creativo completo, aprovechando el rendimiento de los chips de Apple y la integración entre hardware y software que caracteriza a la compañía.

Aplicaciones incluidas y valor añadido de la suscripción

Apple Creator Studio reúne en un solo pago mensual o anual apps tan conocidas como Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro, disponibles tanto en Mac como en iPad. A ellas se suman Motion, Compressor y MainStage en Mac, además de nuevas prestaciones inteligentes y contenidos exclusivos para Keynote, Pages, Numbers y, más adelante, Freeform en todos los dispositivos.

Esta combinación convierte la suscripción en una solución integral para creadores de vídeo, músicos, diseñadores gráficos y profesionales que trabajan con presentaciones, documentos o ideas visuales de forma habitual.

Edición de vídeo más rápida, inteligente y flexible

Final Cut Pro evoluciona con nuevas herramientas que optimizan los flujos de trabajo más exigentes en Mac y iPad. Gracias al uso de modelos de IA que se ejecutan directamente en el dispositivo, los usuarios pueden localizar fragmentos concretos de audio dentro de largas grabaciones mediante la búsqueda en transcripciones, lo que resulta especialmente útil para podcasts, entrevistas y vídeos de formato largo.

La búsqueda visual añade otra capa de inteligencia al permitir encontrar clips específicos buscando objetos o acciones dentro del material grabado. Todo ello se traduce en una edición más ágil y precisa, reduciendo tiempos muertos y tareas repetitivas.

Sincronización musical y edición automática en Final Cut Pro

Una de las novedades más llamativas es la Detección de Tiempo, que facilita alinear cortes de vídeo con la música de forma visual y rápida. Esta función analiza las pistas musicales y muestra compases y tiempos directamente en la línea de tiempo, haciendo mucho más intuitivo el montaje de vídeos rítmicos.

En el iPad, el nuevo Creador de Montajes permite empezar a editar en cuestión de segundos. La IA analiza el material, selecciona los mejores momentos y genera un montaje dinámico que puede adaptarse fácilmente a distintos formatos, incluyendo vídeo vertical para redes sociales gracias al recorte automático.

Motion y Compressor como complemento profesional

La suscripción también da acceso completo a Motion, la herramienta de gráficos animados de Apple para crear efectos en 2D y 3D. Funciones como Máscara Magnética permiten aislar y seguir personas u objetos sin necesidad de chroma, simplificando tareas complejas.

Compressor, por su parte, se integra con Final Cut Pro y Motion para ofrecer un control detallado sobre la exportación y distribución de los proyectos, algo esencial para creadores que trabajan con distintos formatos y plataformas.

La composición musical se potencia con IA en Logic Pro

Logic Pro introduce nuevas prestaciones inteligentes tanto en Mac como en iPad, pensadas para inspirar la creación musical y acelerar el proceso creativo. Synth Player se suma a los Session Players de IA para generar interpretaciones de música electrónica con un alto nivel de realismo, ajustables en complejidad e intensidad mediante controles sencillos.

Chord ID convierte grabaciones MIDI o de audio en progresiones de acordes listas para usar, eliminando la necesidad de transcripciones manuales. Esta función facilita experimentar con distintos estilos, músicos virtuales y géneros de forma inmediata.

Nuevos sonidos, búsqueda inteligente y MainStage

La Biblioteca de Sonidos de Logic Pro se amplía con nuevos paquetes diseñados por Apple y productores, que incluyen loops, samples e instrumentos libres de derechos. En el iPad, la búsqueda en lenguaje natural permite encontrar sonidos describiéndolos con palabras o incluso usando una grabación como referencia.

Además, Apple Creator Studio incluye MainStage, una herramienta que convierte el Mac en un instrumento o procesador de efectos para directo, permitiendo llevar al escenario exactamente el mismo sonido que se utiliza en el estudio.

Pixelmator Pro llega al iPad con todas sus herramientas

Uno de los anuncios más destacados es la llegada de Pixelmator Pro al iPad. El editor de imágenes mantiene todas las funciones avanzadas de la versión para Mac, adaptadas a la pantalla táctil y al uso del Apple Pencil. El rendimiento de los chips de Apple permite editar imágenes de forma rápida y fluida, incluso en proyectos complejos.

Las herramientas de selección inteligentes, las máscaras avanzadas y funciones como Superresolución, Eliminar Bandas o Recorte Automático facilitan la creación de diseños de calidad profesional desde cualquier lugar.

Más libertad creativa con nuevas herramientas de deformación

Tanto en Mac como en iPad, Pixelmator Pro incorpora la nueva función Deformar, que permite girar y distorsionar capas con gran libertad creativa. Esta herramienta se acompaña de una colección de maquetas que amplían las posibilidades de presentación y diseño, especialmente útiles para creadores visuales y diseñadores gráficos.

Productividad visual potenciada con Keynote, Pages y Numbers

Las aplicaciones de productividad visual de Apple siguen siendo gratuitas, pero Apple Creator Studio añade valor con contenidos exclusivos y nuevas funciones inteligentes. El Content Hub ofrece acceso a una selección de imágenes, gráficos e ilustraciones en alta calidad, junto con plantillas y temas exclusivos para presentaciones, documentos y hojas de cálculo.

Las herramientas de creación de imágenes permiten generar ilustraciones a partir de texto o transformar diseños existentes, combinando modelos generativos con procesamiento en el dispositivo para mantener la privacidad del usuario.

Funciones inteligentes para presentaciones y hojas de cálculo

En Keynote, los suscriptores pueden acceder a funciones en fase beta que permiten generar un primer borrador de una presentación a partir de un resumen de texto o crear notas automáticamente desde las diapositivas. También se facilita la corrección rápida del diseño y la alineación de objetos.

En Numbers, Magic Fill ayuda a generar fórmulas y completar tablas reconociendo patrones, lo que acelera tareas habituales en el análisis de datos y la gestión de información.

Precios, modalidades y disponibilidad

Apple Creator Studio estará disponible a partir del miércoles 28 de enero por 12,99 € al mes o 129 € al año, incluyendo una prueba gratuita de un mes. Los compradores de un nuevo Mac o iPad compatible podrán disfrutar de hasta tres meses sin coste adicional.

El plan educativo reduce el precio a 2,99 € al mes o 29 € al año para estudiantes universitarios y docentes. La suscripción es compatible con En Familia, permitiendo que hasta seis personas compartan el acceso a las apps y contenidos incluidos.

Para quienes prefieran la compra única, las versiones individuales de Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage siguen disponibles en el App Store para Mac, mientras que Keynote, Pages, Numbers y Freeform continúan siendo gratuitas en todos los dispositivos Apple.