Apple explica cómo cargar tu Apple Watch más rápido

Con la llegada de watchOS 26, Apple incorpora una función que hasta ahora solo estaba disponible en iOS 18: la notificación de “cargador lento”. Esta nueva herramienta busca ayudar a los usuarios a identificar si su Apple Watch podría cargarse más rápido con un cargador adecuado.

La compañía ha publicado recientemente una página de soporte en la que detalla el funcionamiento de esta alerta y ofrece recomendaciones para optimizar la velocidad de carga del reloj.

Cómo funciona la notificación de cargador lento

Cuando el Apple Watch detecta que el proceso de carga podría ser más eficiente, mostrará un aviso en Ajustes > Batería con el mensaje “Slow Charger”.

Apple aclara que este aviso no significa que exista un problema en el dispositivo o en el cargador actual, sino que simplemente se podría mejorar la experiencia utilizando un adaptador de mayor potencia.

Consejos para cargar tu Apple Watch más rápido

En la misma documentación, Apple explica varias prácticas recomendadas para reducir los tiempos de carga. Entre ellas destacan:

Utilizar un cargador USB-C de mayor potencia y un cable compatible.

Conectar el cargador directamente a la corriente en lugar de hacerlo a través de un hub USB, un ordenador o un puerto de coche.

Evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, ya que el calor o el frío excesivos afectan al rendimiento de la batería.

Por qué evitar cargar a través de hubs o múltiples dispositivos

Uno de los puntos más destacados es la advertencia de Apple sobre los hubs USB y cargadores con varios puertos. Cuando se conectan varios dispositivos a la vez, la salida de energía disponible para cada uno puede verse reducida, ralentizando el proceso de carga.

Si bien esto no daña ni al reloj ni al cargador, sí impide alcanzar la velocidad máxima de carga que se logra al conectar el Apple Watch de forma directa a un cargador potente.

Una mejora más en la experiencia de uso del Apple Watch

La inclusión de esta alerta en watchOS 26 refuerza el enfoque de Apple en ofrecer a los usuarios herramientas que mejoren la eficiencia energética y prolonguen la vida útil de sus dispositivos. Pequeños detalles como este se suman a otras novedades del ecosistema, como las funciones potenciadas por Apple Intelligence en iOS 26 o las mejoras introducidas en iPadOS 26, que siguen evolucionando la experiencia de los usuarios de Apple.