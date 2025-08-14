Apple iPhone 17 Air filtrado: diseño ultrafino y color Sky Blue

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

Apple tiene previsto presentar la serie iPhone 17 en aproximadamente un mes, con el 9 de septiembre como fecha más probable para el evento. Aunque la presentación oficial aún no se ha realizado, las filtraciones y rumores ya han dejado al descubierto gran parte de las novedades que veremos en esta generación.

Entre ellas, destaca la desaparición del modelo Plus y la llegada del iPhone 17 Air, un dispositivo ultrafino que promete revolucionar el diseño de la gama.

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Adiós al modelo Plus: Llega el ultrafino iPhone 17 Air

Este año no habrá iPhone 17 Plus. En su lugar, Apple apostará por el iPhone 17 Air, un modelo que ha protagonizado múltiples filtraciones, desde esquemas técnicos hasta unidades dummy (réplicas no funcionales) difundidas en redes como YouTube o X.

Estas unidades, fabricadas a partir de archivos de diseño filtrados, son utilizadas por fabricantes de accesorios para preparar fundas y protectores antes del lanzamiento oficial.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

Diseño ultrafino y nuevo color sky blue

Uno de los vídeos filtrados más recientes muestra un iPhone 17 Air dummy de gran calidad que refleja todos los elementos rumoreados:

– Grosor: apenas 5,5 mm, muy por debajo de los 8,25 mm del iPhone 16 Pro.

– Color Sky Blue: el mismo tono que Apple introdujo en el MacBook Air M4.

– Cámara trasera: un único sensor en un módulo de forma ovalada.

– Botonera: botón de acción y controles de volumen a la izquierda, botón de encendido en la derecha y un Camera Control más abajo.

– Ausencia de ranura SIM física, apostando por la eSIM incluso fuera de EE. UU.

Comparación con el iPhone 16 Pro

El clip filtrado coloca el iPhone 17 Air junto al iPhone 16 Pro, dejando en evidencia la reducción de grosor. El nuevo diseño parece sacrificar algunos elementos para lograr esta delgadez, como la segunda lente de cámara y la batería de mayor capacidad presente en modelos más gruesos.

Para conseguir un perfil tan delgado, Apple habría tenido que asumir varias concesiones:

– Batería más pequeña, lo que podría afectar la autonomía.

– Altavoces menos potentes que en otros modelos.

– Cámara trasera simple, frente a los sistemas de doble o triple lente.

– eSIM obligatoria, eliminando la compatibilidad con tarjetas físicas.

Precio y posicionamiento en la gama

Se espera que el iPhone 17 Air tenga un precio igual o incluso superior al iPhone 16 Plus, el modelo al que sustituye. Aunque no contará con todas las prestaciones de los modelos Pro, su atractivo principal será combinar un gran tamaño de pantalla con un diseño ultrafino y ligero.

A pesar de las filtraciones, es posible que el diseño final difiera ligeramente de lo visto en las unidades dummy. Apple podría reservar algunos detalles para sorprender en el evento de septiembre. No obstante, las imágenes y vídeos conocidos hasta ahora refuerzan la idea de que este modelo será la apuesta más radical de la compañía en términos de diseño desde hace años.