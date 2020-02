Apple podría anunciar las etiquetas de localización AirTag pronto

Con la llegada de los iPhone 11, Apple introdujo el nuevo chip U1 de banda ultraancha (UWB) en sus smartphones que permite localizar objetos con mucha más precisión que Bluetooth, con un error de menos de 10 cm.

Por el momento, el único uso que Apple ha dado a este chip es ordenar los dispositivos que aparecen en la pantalla cuando inicias una transferencia vía AirDrop ya que se muestran primero los dispositivos más cercanos, siempre que tengan también este chip.

El año pasado escuchamos que Apple podría lanzar unas etiquetas inteligentes AirTag para localizar objetos e incluso pudimos ver algunas imágenes de la nueva app Buscar que permitirá encontrar cualquier otro objeto al que hayamos acoplado una de estas etiquetas.

La interfaz de la app Buscar muestra imágenes de una llave, una maleta y una bicicleta. Además de poder localizar objetos cercanos, será posible marcar un objeto como perdido de forma que emita un sonido que ayude a encontrarlo o aparezca en pantalla mediante Realidad Aumentada.

Mejor aún, podría ser posible establecer que si otro usuario con un iPhone pasa cerca, le aparezca un aviso con tus datos de contacto para que te lo pueda hacer llegar o que te aparezca en tu iPhone la ubicación donde ha sido visto.

También será posible configurar una etiqueta para que el iPhone reciba un aviso si te alejas de ella cuando estás fuera de una zona de seguridad (casa, trabajo, etc.). Esto puede ser útil para no dejarse la cartera olvidada fuera de casa o la oficina, pero no recibir avisos si te alejas estando dentro de tu casa.

Ahora el conocido analista Ming Chi Kuo afirma que Apple podría anunciar las etiquetas AirTags en el segundo o tercer trimestre de este año, y parece que la compañía planea producir 10 millones de estas etiquetas antes de que termine el año.

Apple realiza su evento de presentación de nuevos iPhone en septiembre, pero también celebra su conferencia para desarrolladores WWDC en junio. Cualquiera de estos momentos sería bueno para presentar las AirTags pero también podría ser parte de un evento independiente.