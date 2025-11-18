Apple prepara fundas con superficies táctiles para los futuros iPhone Pro

📱 ¡POCO F7 se derrumba! ¡Hazte HOY con el mejor media gama-alta de 2025 por 236€ ! [ Saber más ]

Durante años se ha hablado de teléfonos modulares y accesorios capaces de ampliar funciones, pero lo cierto es que estas ideas nunca llegaron a tener éxito masivo.

Sin embargo, esta tendencia podría cambiar pronto: nuevas filtraciones apuntan a que Apple está trabajando en fundas oficiales con superficie táctil, capaces de convertirse en un segundo sistema de interacción para los próximos iPhone Pro.

Fundas como “segundo panel táctil”: el plan de Apple

Según la información filtrada, Apple planea invertir fuertemente en nuevas fundas oficiales, cuyo propósito sería añadir una capa adicional de interacción más allá de la pantalla principal. El concepto se describe como un “segundo interfaz táctil”, pero no está claro qué forma exacta adoptará.

No se trataría necesariamente de una pantalla secundaria al estilo de los accesorios que presentaron LG o ASUS en el pasado. Tampoco se ha confirmado si funcionaría como un panel táctil similar al de algunos teclados para iPad. Lo que sí parece evidente es que la compañía quiere abrir la puerta a nuevas funciones avanzadas para diferenciar aún más a los modelos Pro.

Un paso más allá del Camera Control del iPhone

Actualmente, los iPhone ya incluyen zonas táctiles capacitivas, como el conocido Control de Cámara, que añade gestos y accesos directos para la fotografía y el vídeo. No obstante, esta función no es exclusiva de la gama Pro y su popularidad ha sido limitada entre los usuarios.

Las nuevas fundas táctiles podrían ser el siguiente paso para ofrecer una experiencia más completa y, al mismo tiempo, reservarla para los modelos Pro con el fin de reforzar su identidad premium.

¿El fin de los botones físicos en el iPhone?

Uno de los aspectos más llamativos de esta filtración es la posibilidad de que estas fundas táctiles sirvan como reemplazo progresivo de los botones físicos. Apple lleva años experimentando con la idea de eliminar botones mecánicos y sustituirlos por superficies táctiles avanzadas o sistemas hápticos.

El uso de una funda con sensores táctiles permitiría que el teléfono reconociera su presencia y deshabilitara automáticamente botones como el de volumen o encendido, trasladando sus funciones a la funda.

El respaldo de una patente oficial

El movimiento no es improvisado. Apple cuenta con una patente titulada “Case with input for electronic device”, en la que se detalla un sistema capaz de detectar la presencia de una funda y activar sensores táctiles integrados.

Esta funda actuaría como una extensión del propio dispositivo, permitiendo realizar acciones sin necesidad de pulsar los botones del iPhone. Según la patente:

El dispositivo puede desactivar uno o varios botones físicos al detectar la funda y ejecutar las funciones correspondientes mediante señales enviadas desde la propia funda.

La descripción encaja perfectamente con los rumores actuales, lo que refuerza la veracidad de esta posible innovación.

Disponibilidad: cuándo podrían llegar estos nuevos accesorios

Según las filtraciones, los próximos iPhone Pro de 2026, que se presentarán en otoño de ese año, serían los primeros en estrenar esta tecnología. Por su parte, los modelos estándar llegarían aproximadamente seis meses más tarde, por lo que las fundas táctiles podrían debutar como un accesorio exclusivo de la gama más alta.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, todo apunta a que Apple quiere diferenciar cada vez más la serie Pro con funciones exclusivas y avanzadas.