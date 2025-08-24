Apple prepara Health+, el servicio de salud de pago que llegará con iOS 27

Apple trabaja en una de las apuestas más ambiciosas en el terreno de la salud digital: Apple Health+, un servicio que integrará un entrenador personal basado en inteligencia artificial dentro de sus dispositivos.

Según Bloomberg, esta herramienta ofrecerá planes de nutrición personalizados y sugerencias médicas para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

La clave de Apple Health+ será un coach inteligente capaz de analizar datos del usuario y generar recomendaciones adaptadas a sus necesidades. Desde consejos de alimentación equilibrada hasta pautas de bienestar y estilo de vida, la plataforma pretende convertirse en un asistente integral para el cuidado de la salud.

El servicio estará integrado directamente en la app Salud de iPhone y iPad, lo que facilitará el acceso a millones de usuarios sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Inicialmente, se esperaba que esta función llegara con iOS 19.4 (ahora renombrado como iOS 26.4), pero finalmente su lanzamiento se ha pospuesto.

De acuerdo con los informes, Apple Health+ no verá la luz hasta al menos iOS 27, lo que indica que la compañía aún se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Esto abre la puerta a que se incorporen más funciones avanzadas antes de su debut oficial.

Uno de los puntos que se desconoce es el coste de suscripción. No se ha revelado si Health+ se integrará dentro de Apple One, si será gratuito para los usuarios de la app Salud o si se comercializará como un servicio independiente.

Con esta iniciativa, Apple buscaría reforzar su ecosistema en torno al bienestar, complementando dispositivos como el Apple Watch, que ya destaca en la monitorización de actividad física y funciones de salud avanzadas. Health+ representaría un paso más hacia un ecosistema integral de cuidados personalizados.