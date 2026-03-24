OSCAL lanza su gran promoción 3.28: Hasta un 44% de descuento en smartphones y tablets

📱 ¡promoción 3.28! ¡Hasta un 44% de descuento en smartphones y tablets! [ Saber más ]

La promoción de aniversario 3.28 de OSCAL ya está en marcha. Desde el 16 hasta el 25 de marzo, la compañía ofrece descuentos de hasta un 44% en smartphones rugerizados, tablets resistentes y tablets convencionales.

Tanto si buscas velocidad, resistencia o versatilidad todoterreno, OSCAL propone una amplia gama de dispositivos para cubrir todas las necesidades. Se trata de ofertas por tiempo limitado, por lo que es el momento ideal para renovar tu equipo tecnológico.

PILOT 6: diseñado para entornos extremos

553,83 dólares → 299,99 dólares — 44% de descuento

(El precio final puede ser inferior con código promocional)

En condiciones extremas como el calor del desierto, la nieve o las operaciones nocturnas, los dispositivos convencionales suelen fallar en visibilidad, precisión y estabilidad. El PILOT 6 se presenta como el primer buque insignia rugerizado del sector con cámara térmica.

Incorpora un sistema de imagen térmica de 160×120 que permite detectar temperaturas con precisión y mejorar la percepción del entorno. Además, integra una cámara principal Samsung ISOCELL HM6 de 108 MP, capaz de capturar imágenes de alta resolución incluso en condiciones adversas.

Cuenta con certificaciones MIL-STD-810H e IP69K, combinando resistencia extrema con alto rendimiento, fotografía avanzada y capacidades de visión nocturna.

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PILOT 5: preparado para el trabajo y la aventura

363,86€ → 202,95€ — 44% de descuento

(El precio final puede ser inferior con código promocional)

En entornos como obras, actividades al aire libre o condiciones meteorológicas adversas, es fundamental contar con un dispositivo potente. El PILOT 5 incorpora un altavoz de alta potencia, una luz LED de 410 lúmenes con alcance de hasta 30 metros y una batería de gran capacidad de 15.000 mAh.

Con carga rápida de 33 W, ofrece energía fiable y rendimiento constante, convirtiéndose en un aliado ideal tanto para el trabajo como para el ocio en exteriores.

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MARINE 3: ligero pero resistente

301,07€ → 132,78€ (8 + 128 gb) — 44% de descuento

(El precio final puede ser inferior con código promocional)

Los teléfonos rugerizados suelen ser voluminosos y difíciles de transportar. El OSCAL MARINE 3 rompe con esa tendencia gracias a su diseño ultradelgado de 10 mm y su peso ligero de 245 gramos.

Integra una pantalla de 6,56 pulgadas con protección ocular, cámara de visión nocturna por infrarrojos y certificación de resistencia militar. Todo ello en un diseño que combina estética mecánica con durabilidad, ideal para entornos exigentes como la construcción o los deportes extremos.

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Pad 200: pantalla grande y rendimiento fluido

417,94€ → 174,85€ — 44% de descuento

(6 GB + 256 GB, el precio final puede ser inferior con código promocional)

Para el consumo multimedia o los videojuegos, una pantalla limitada puede arruinar la experiencia. El Pad 200 incorpora un panel de 13,4 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y tecnología de protección ocular.

Está impulsado por el procesador Unisoc Tiger T7280 de ocho núcleos y hasta 24 GB de RAM, junto con optimización mediante Doke OS 5.0. Esto se traduce en un rendimiento fluido tanto para entretenimiento como para productividad y tareas creativas.

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SPIDER 10: potencia y autonomía para cualquier aventura

475,85 € → 213,46 € — 44% de descuento

(8 GB + 256 GB, el precio final puede ser inferior con código promocional)

El SPIDER 10 no es solo una tablet rugerizada, sino un dispositivo diseñado para resistir condiciones extremas. Se trata de la primera tablet rugerizada con inteligencia artificial de OSCAL.

Incluye una potente luz de camping de 1.100 lúmenes, hasta 93 días en espera, cámara de visión nocturna de 20 MP, pantalla de 11 pulgadas FHD+ y altavoces estéreo duales.

Está pensada para actividades al aire libre, acampadas y trabajos exigentes, e incluye lápiz óptico y correa para facilitar su transporte y uso creativo.

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Ofertas por tiempo limitado en la promoción 3.28

La promoción 3.28 de OSCAL ofrece descuentos muy agresivos en dispositivos diseñados para entornos exigentes. Es una oportunidad para renovar smartphones o tablets con características avanzadas a precios significativamente reducidos.

Estas ofertas estarán disponibles solo durante unos días, por lo que los interesados deberán aprovechar antes de que finalice la campaña.