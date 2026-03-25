Tu Smart TV envía capturas de todo lo que ves al fabricante: Qué puedes hacer para evitarlo

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Si pensabas que tu privacidad estaba en riesgo únicamente por el móvil, hay algo que probablemente te sorprenderá: tu Smart TV también está monitorizando tu comportamiento. No solo registra qué ves, sino también cuándo, durante cuánto tiempo e incluso qué contenido descartas antes de elegir una serie o película.

Pero lo más llamativo es que muchos televisores inteligentes llegan a capturar imágenes de lo que aparece en pantalla para enviarlas al fabricante. Todo esto forma parte de un sistema que funciona en segundo plano y del que muchos usuarios ni siquiera son conscientes.

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Qué es ACR y cómo funciona realmente

La tecnología responsable de este seguimiento se llama ACR (Automatic Content Recognition). Está integrada en la mayoría de televisores inteligentes modernos y lleva utilizándose desde la década de 2010, cuando fabricantes como LG o Vizio comenzaron a implementarla.

El funcionamiento es tan sofisticado como inquietante. El sistema analiza continuamente lo que aparece en pantalla, capturando imágenes o fragmentos de audio que luego compara con una enorme base de datos. De este modo, es capaz de identificar con precisión qué contenido estás viendo.

Este proceso es similar al de apps como Shazam, pero aplicado a absolutamente todo lo que pasa por tu televisor: series, películas, videojuegos o incluso contenido reproducido desde un DVD o consola.

Un seguimiento total: no importa qué estés viendo

Uno de los aspectos más preocupantes de ACR es que no se limita a las apps de streaming. El sistema monitoriza cualquier señal que pase por el televisor, ya sea una consola como PlayStation o Xbox, un reproductor Blu-ray o incluso la televisión tradicional.

Además, también puede analizar el audio y detectar patrones de uso. En otras palabras, todo lo que ocurre en tu televisor puede ser registrado.

Por qué los fabricantes recopilan estos datos

Los fabricantes defienden esta tecnología argumentando que mejora la experiencia del usuario. Entre sus beneficios destacan la optimización de la calidad de imagen, recomendaciones más precisas de contenido o análisis de audiencia.

Sin embargo, el verdadero valor de ACR está en los datos. Esta información se utiliza para crear perfiles de usuario muy detallados que permiten mostrar publicidad altamente segmentada. Además, estos datos pueden cruzarse con otros dispositivos conectados a la misma red WiFi, como tu smartphone.

Cómo desactivar el seguimiento en tu Smart TV

Afortunadamente, es posible reducir este seguimiento. Aunque cada fabricante utiliza nombres distintos para estas funciones, generalmente se encuentran en los ajustes de privacidad del televisor.

Debes buscar términos como “Smart TV Experience”, “Viewing Information Services”, “Live Plus” o “Samba TV”. Desactivarlos limitará el uso de ACR y la recopilación de datos.

Eso sí, no esperes encontrar estas opciones fácilmente. En muchos casos están ocultas en menús poco intuitivos o con nombres confusos.

Desactivar ACR según la marca del televisor

En televisores LG con webOS, puedes desactivar funciones como “Live Plus” desde los ajustes avanzados y limitar el seguimiento publicitario. También es recomendable revisar los acuerdos de usuario y retirar el consentimiento de recopilación de datos.

En modelos Samsung, la opción suele encontrarse en “Términos y privacidad”. Desde ahí puedes desactivar servicios como “Viewing Information Services” y los anuncios personalizados.

En Android TV, especialmente en modelos Sony, la función suele denominarse “Samba TV”. También puedes limitar la recopilación de datos desde los ajustes de privacidad de Google.

Por último, en Fire TV de Amazon, todas las opciones relacionadas con privacidad están agrupadas en un único menú donde puedes desactivar la recopilación de datos y los anuncios personalizados.

Otras medidas para proteger tu privacidad

Si quieres ir un paso más allá, puedes evitar configurar asistentes de voz como Alexa o Google Assistant, ya que requieren permisos adicionales para funcionar.

Otra opción más radical consiste en desconectar completamente el televisor de Internet. Esto impide prácticamente cualquier tipo de seguimiento, aunque también limita el acceso a apps y actualizaciones.

También puedes restablecer el televisor a valores de fábrica y rechazar los permisos opcionales durante la configuración inicial.

¿Realmente puedes evitar el seguimiento?

Desactivar ACR y otras opciones de recopilación de datos es un buen primer paso, pero no garantiza un anonimato total. Algunos fabricantes siguen recopilando datos con fines analíticos o de diagnóstico.

Además, al aceptar las políticas de privacidad, confías en que las empresas respeten tus decisiones, algo que no siempre es completamente transparente.

Por eso, lo más recomendable es revisar detenidamente las condiciones de uso y configurar el televisor con criterio desde el primer momento.