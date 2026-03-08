Apple prepara nuevos productos «premium» tras el lanzamiento del MacBook Neo asequible

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

Apple ha presentado una de las novedades más sorprendentes de su catálogo reciente: el MacBook Neo, un portátil con un precio inicial de 699 euros que sitúa a la compañía en un terreno donde rara vez compite: el segmento más asequible del mercado de ordenadores.

Este lanzamiento llega en un momento en el que Apple también está reforzando su apuesta por dispositivos cada vez más premium.

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Mientras el MacBook Neo busca atraer a nuevos usuarios con un precio muy competitivo, la compañía prepara una nueva generación de productos que podrían posicionarse en la parte más alta del mercado bajo una estrategia que muchos analistas describen como la era de los dispositivos “Ultra”.

MacBook Neo: el portátil de Apple más asequible hasta la fecha

El nuevo MacBook Neo supone un movimiento poco habitual para Apple, que tradicionalmente ha centrado su estrategia en productos de gama media y alta.

Con un precio de 699 euros, este portátil se convierte en una opción claramente más económica que el resto de la gama Mac. De hecho, el salto de precio entre el Neo y el siguiente modelo en la línea es considerable: el MacBook Air cuesta unos 500 euros más, lo que supone aproximadamente un 45% de diferencia.

Esta distancia es mucho mayor que la que Apple mantiene en otras categorías de producto. Por ejemplo, el Apple Watch SE es alrededor de 180 euros más barato que el Apple Watch Series 11 (una diferencia cercana al 38%), mientras que el iPhone 17e cuesta unos 250 euros menos que el iPhone 17, aproximadamente un 25% de diferencia.

El MacBook Neo, por tanto, representa una propuesta claramente diferenciada dentro del catálogo de Apple.

Cómo Apple ha conseguido lanzar un portátil tan barato

Hace apenas unos años habría sido muy difícil para Apple fabricar un portátil a este precio. Varias innovaciones tecnológicas han permitido hacerlo posible.

Uno de los factores clave ha sido la evolución de los procesos de fabricación del aluminio, que ahora permiten producir carcasas más eficientes y con menor coste de material.

Otro elemento fundamental es el uso del chip A18 Pro, el mismo procesador presente en el iPhone 16, que ahora resulta lo suficientemente económico como para utilizarse en grandes volúmenes dentro de un portátil.

Además, Apple ha ido adaptando macOS para que funcione de forma más eficiente en arquitecturas ARM, lo que facilita utilizar chips derivados del ecosistema del iPhone en ordenadores.

Este cambio se remonta a la transición iniciada por Apple hace varios años al abandonar los procesadores Intel y apostar por Apple Silicon. Sin ese paso estratégico, crear un portátil Mac de menos de 600 dólares habría sido extremadamente complicado.

Un portátil pensado para estudiantes y uso cotidiano

El MacBook Neo está orientado a usuarios que no necesitan grandes prestaciones, pero sí quieren acceder al ecosistema macOS.

Gracias a su procesador y al sistema operativo de Apple, el dispositivo puede manejar sin problemas tareas habituales como:

navegar por redes sociales

consultar correo electrónico

trabajar con documentos

editar fotografías de forma ligera

En la práctica, el rendimiento se asemeja al de un iPhone moderno, pero con las ventajas de un portátil: pantalla de 13 pulgadas, teclado completo y sistema operativo de escritorio.

Aunque el Neo queda por detrás en memoria y especificaciones frente a otros Mac, debería ser suficiente para estudiantes, trabajadores de oficina o usuarios domésticos.

Si el dispositivo tiene éxito, Apple podría empezar a competir directamente con Chromebooks y portátiles Windows económicos.

Apple no abandona el mercado premium

A pesar del lanzamiento del MacBook Neo, la estrategia de Apple no se orienta hacia productos baratos. De hecho, la compañía también está impulsando una línea de dispositivos cada vez más exclusivos y avanzados.

Muchos de estos productos podrían formar parte de una nueva categoría de dispositivos “Ultra”, destinados a ofrecer las tecnologías más avanzadas del catálogo.

Entre los productos que podrían entrar en esta categoría destacan varios proyectos en desarrollo.

Los futuros dispositivos “Ultra” de Apple

Uno de los lanzamientos más esperados es el iPhone plegable, que podría tener un precio cercano a 2.000 euros. Este modelo destacaría por su gran pantalla interior y nuevas tecnologías como sensores integrados bajo el panel.

Otro producto que podría entrar en la gama superior son los AirPods con cámaras de visión artificial, diseñados para proporcionar datos visuales a Siri y ampliar las capacidades de inteligencia contextual.

En el segmento de ordenadores, Apple también prepara MacBook Pro con pantalla OLED y soporte táctil, una combinación que probablemente elevará aún más el precio de estos equipos.

Históricamente, cuando Apple ha adoptado tecnologías como el OLED, el precio de los dispositivos ha aumentado de forma notable. Por ejemplo, cuando el iPhone incorporó esta tecnología en 2017, el precio base alcanzó por primera vez los 1.000 euros.

La estrategia de Apple: cubrir todos los rangos de precio

La estrategia de Apple bajo el liderazgo de Tim Cook consiste en ampliar las gamas existentes en lugar de crear categorías completamente nuevas.

En lugar de lanzar productos totalmente distintos, Apple suele extender cada línea con modelos de distintos precios para captar el mayor número posible de usuarios.

Esto explica por qué hoy existen múltiples versiones de dispositivos como el Apple Pencil, el Apple Watch o los AirPods.

Con el tiempo, incluso el MacBook Neo podría recibir nuevas variantes, como versiones con pantalla más grande u otras configuraciones.

Apple explora fabricar dispositivos con aluminio impreso en 3D

Otra innovación que podría transformar la producción de dispositivos Apple es el uso de aluminio impreso en 3D.

Actualmente, el MacBook Neo ya utiliza un proceso de fabricación optimizado que reduce el desperdicio de material y acelera la producción.

Sin embargo, Apple está investigando técnicas aún más avanzadas que permitirían fabricar carcasas mediante impresión 3D de aluminio, lo que podría aplicarse en el futuro a productos como el Apple Watch e incluso al iPhone.

Este enfoque se suma al uso de titanio impreso en 3D que Apple ya emplea en algunos modelos recientes del Apple Watch Ultra.

El iMac también recibirá novedades

La hoja de ruta de Apple para los Mac en 2026 ya empieza a definirse.

Después del lanzamiento del MacBook Neo, la compañía prepara nuevas versiones del Mac Studio, que podrían llegar a mediados de año.

Más adelante se esperan actualizaciones del Mac mini y del iMac, este último con una nueva paleta de colores que renovará su aspecto visual.

En cambio, los Mac Studio y Mac mini mantendrán un diseño prácticamente idéntico al de las generaciones actuales.

Un movimiento que podría cambiar el mercado de portátiles

El lanzamiento del MacBook Neo representa una apuesta estratégica interesante para Apple.

Por un lado, introduce un Mac mucho más accesible que podría atraer a nuevos usuarios. Por otro, la compañía continúa impulsando productos premium cada vez más sofisticados.

Esta combinación de dispositivos económicos y modelos Ultra de gama alta refleja una estrategia clara: ofrecer más opciones dentro de cada línea de producto para abarcar un mayor número de usuarios.

Si el MacBook Neo consigue popularizarse, Apple podría comenzar a ganar terreno en segmentos donde hasta ahora dominaban Chromebooks y portátiles Windows de bajo coste.