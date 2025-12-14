Apple prepara un 2026 explosivo: todos los productos que llegarán

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

El año 2026 podría marcar un punto de inflexión para Apple, con una hoja de ruta de productos muy ambiciosa que sorprenderán.

Según información filtrada por Filipe Esposito (Macworld) a partir de código interno de versiones preliminares de iOS 26, Apple estaría preparando una oleada de nuevos dispositivos que llegarían desde la primavera de 2026. El objetivo sería claro: reforzar su catálogo de hardware mientras la compañía sigue ajustando su estrategia en inteligencia artificial.

Apple Studio Display 2: por fin con ProMotion y HDR

Uno de los lanzamientos más esperados sería el Apple Studio Display de segunda generación, el primer rediseño desde su debut en marzo de 2022.

Todo indica que mantendría su tamaño de 27 pulgadas y la resolución 5K Retina, pero incorporaría dos mejoras clave largamente reclamadas por los usuarios:

ProMotion , con tasa de refresco variable de hasta 120 Hz

, con tasa de refresco variable de hasta 120 Hz Compatibilidad con HDR, lo que implicaría un salto tecnológico desde el actual panel LCD a mini LED u OLED

Además, el monitor podría integrar un chip A19, sustituyendo al A13 Bionic del modelo actual, lo que mejoraría el procesamiento interno, la cámara y el audio.

Uno de los puntos que más necesita mejorar es la cámara Center Stage integrada, que podría recibir un nuevo sensor sería clave para corregir esta debilidad.

HomePad: el esperado centro del hogar inteligente

Apple también estaría preparando el lanzamiento de su hub doméstico inteligente, conocido internamente como HomePad, con llegada prevista para la primavera de 2026.

El dispositivo contaría con una pantalla similar a la de un iPad, pero con formato cuadrado, y estaría impulsado por un chip A18. En el frontal incluiría una cámara ultra gran angular de 1.080p con Center Stage, compatible con:

Videollamadas FaceTime

Llamadas de audio

Face ID para seguridad biométrica y cambio automático de usuario

Aún no está claro si Apple optará por un diseño montable en pared, como apuntó Bloomberg en 2024, o por el llamativo formato con pantalla móvil sobre un brazo robótico que también se ha rumoreado.

En cualquier caso, el HomePad ejecutaría la nueva Siri contextual basada en Apple Intelligence, capaz de entender qué aparece en pantalla y qué apps están abiertas en cada momento.

AirTag 2: seguimiento más preciso y fiable

Introducidos en abril de 2021, los AirTag se han convertido en un accesorio imprescindible para localizar desde maletas y carteras hasta mascotas. En 2026, Apple lanzaría el AirTag 2 con varias mejoras importantes.

Entre las novedades filtradas destacan:

Precision Finding mejorado , con localización más precisa mediante Ultra Wideband

, con localización más precisa mediante Ultra Wideband Nueva función “Improved Moving”, que ofrecería seguimiento más exacto cuando el objeto está en movimiento

Mejor rendimiento en zonas concurridas

Información de batería más detallada

Proceso de emparejamiento optimizado

iPad de 12.ª generación y iPad Air con chip M4

El iPad de 12.ª generación sustituirá al modelo básico actual y se limitaría a una actualización de especificaciones, manteniendo el diseño.

Sus principales mejoras serían:

Chip A19

Al menos 8 GB de RAM , necesarios para Apple Intelligence

, necesarios para Apple Intelligence Nuevo chip inalámbrico Apple N1 para Wi-Fi, Bluetooth y Thread

Por su parte, el iPad Air daría el salto al chip M4, acompañado también del N1, mejorando notablemente el rendimiento sin cambios estéticos.

MacBook “asequible” y renovación de los MacBook Pro

Apple también tendría planes importantes para su gama de portátiles en 2026. Por un lado, sigue en desarrollo un MacBook más económico, equipado con un chip A18 Pro en lugar de un procesador de la serie M.

Este portátil tendría una pantalla más pequeña que la del MacBook Air de 13,6 pulgadas, lo que ha despertado rumores sobre un posible regreso al formato compacto similar al antiguo MacBook de 12 pulgadas.

En paralelo, Apple lanzaría dos oleadas de MacBook Pro:

Una primera actualización de los modelos de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max

con chips Una segunda, ya en la segunda mitad de 2026, con un rediseño profundo:

Cuerpo más delgado

Pantallas OLED

Sin notch

Pantalla táctil, una novedad histórica en la gama MacBook

HomePod mini y otros ajustes menores

La primavera también podría traer una actualización ligera del HomePod mini, con la incorporación de un chip S10. Eso sí, no se espera compatibilidad con Apple Intelligence en este dispositivo.

El iPhone plegable y el cambio de estrategia en los lanzamientos

En otoño de 2026, Apple podría romper con su calendario tradicional. En lugar de lanzar tres o cuatro modelos de iPhone simultáneamente, la compañía presentaría solo dos grandes familias:

iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

El primer iPhone plegable de Apple

Este iPhone plegable tendría un diseño tipo libro, similar al Galaxy Z Fold o al Pixel Fold, destacando por una pantalla sin pliegue visible y un precio que podría alcanzar los 2.400 dólares.

¿Qué pasa con el iPhone 18 y el iPhone Air?

Apple estaría reservando el otoño para los modelos premium y Pro, desplazando el lanzamiento del iPhone estándar a la primavera, posiblemente junto al iPhone “e”.

Las bajas ventas del iPhone Air habrían llevado a Apple a replantearse su continuidad. El iPhone Air 2 no llegaría hasta 2027, si es que finalmente no se cancela el proyecto.