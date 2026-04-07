Apple prepara un iPhone Ultra plegable: Características filtradas y precio

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Apple podría estar preparando uno de los lanzamientos más llamativos de los últimos años y, además, con una sorpresa en el nombre.

El primer iPhone plegable de la compañía no llegaría necesariamente bajo la denominación “iPhone Fold”, como se ha venido especulando en muchos medios, sino que podría debutar como iPhone Ultra, según una nueva filtración procedente de China.

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La información llega de la mano del conocido filtrador Digital Chat Station, una fuente con bastante historial en adelantar detalles sobre productos de Apple. Aunque no hay confirmación oficial por parte de la compañía de Cupertino, la posibilidad de que Apple apueste por la marca “Ultra” encaja con una estrategia que ya hemos visto en otros dispositivos de su catálogo.

Apple podría dejar atrás el nombre “Fold” para su iPhone plegable

Durante los últimos meses, gran parte de las conversaciones en torno al supuesto iPhone plegable han girado alrededor de un nombre casi asumido por muchos: iPhone Fold. Sin embargo, esa denominación nunca ha sido oficial, sino una etiqueta popularizada por rumores, filtraciones y titulares de prensa.

Ahora, Digital Chat Station asegura en Weibo que el dispositivo podría comercializarse finalmente como iPhone Ultra. Se trataría de un cambio importante, no solo por lo que supone a nivel de marketing, sino también por el mensaje que Apple transmitiría con ese nombre: estaríamos ante un producto especialmente exclusivo, más ambicioso y claramente orientado al segmento más premium del mercado.

La marca Ultra ya existe dentro del ecosistema Apple

Aunque para algunos podría sonar novedoso, lo cierto es que Apple ya utiliza la denominación “Ultra” en varios de sus productos más avanzados. El ejemplo más claro lo encontramos en el Apple Watch Ultra, un reloj diseñado para usuarios exigentes y con un posicionamiento superior al resto de la gama.

También está presente en el terreno del hardware con chips como el M1 Ultra y el M3 Ultra, dos de las soluciones más potentes de la compañía. Incluso la firma ha recurrido recientemente a esa etiqueta con CarPlay Ultra, reforzando la idea de que “Ultra” se ha convertido en una palabra reservada para productos que aspiran a representar lo máximo dentro de cada categoría.

Por eso, si Apple eligiera finalmente el nombre iPhone Ultra para su plegable, no sería un movimiento aislado, sino una extensión lógica de una identidad que la marca ya ha consolidado en otras líneas.

Apple Watch Ultra

Un nombre que podría marcar tendencia entre los fabricantes chinos

La filtración añade otro detalle interesante: varios fabricantes chinos estarían observando de cerca la decisión de Apple para valorar si también adoptan la denominación “Ultra” en sus próximos teléfonos plegables.

Según esta información, algunas marcas locales estarían estudiando seguir esa misma dirección comercial, aunque con una diferencia importante: sus dispositivos llegarían previsiblemente con precios más contenidos que la propuesta de Apple. Esto vuelve a evidenciar el peso que tiene la firma californiana a la hora de fijar tendencias, no solo en diseño o funciones, sino también en branding.

Un plegable de Apple con precio muy alto

Si los rumores se cumplen, el primer iPhone plegable no será precisamente un dispositivo asequible. Las estimaciones actuales sitúan su precio entre 2.000 y 2.500 dólares, una cifra que equivaldría aproximadamente a entre 1.840 y 2.300 euros antes de impuestos.

Ese rango colocaría al futuro terminal de Apple en la parte más alta del mercado de smartphones, compitiendo no solo con otros móviles plegables premium, sino también con algunos portátiles de gama alta y tablets avanzadas. No sería extraño, por tanto, que Apple quisiera acompañar ese posicionamiento con un nombre como “Ultra”, que refuerza de inmediato la percepción de exclusividad.

Así sería el diseño y la pantalla del iPhone plegable

En cuanto a sus características, los rumores más recientes apuntan a un formato tipo libro, es decir, un diseño similar al de otros plegables que se abren como si fueran un pequeño cuaderno. Cerrado, el dispositivo contaría con una pantalla exterior de entre 5,3 y 5,5 pulgadas, mientras que al desplegarse ofrecería un panel interior de 7,8 pulgadas.

Sobre el papel, esto permitiría combinar dos experiencias en un solo producto: la comodidad de un smartphone relativamente compacto cuando está cerrado y una superficie mucho más amplia para consumir contenido, trabajar o usar varias apps a la vez cuando está abierto.

También se habla de una cámara frontal funcional tanto en posición cerrada como abierta, además de una cámara trasera dual. De este modo, Apple buscaría ofrecer versatilidad fotográfica y una experiencia coherente en cualquiera de los dos modos de uso del terminal.

El lanzamiento podría producirse entre septiembre y diciembre

La ventana de lanzamiento que manejan los rumores sitúa la llegada de este dispositivo a finales de año, en algún momento entre septiembre y diciembre. Ese calendario encajaría con el periodo en el que Apple suele concentrar sus anuncios más importantes de hardware, especialmente en torno al iPhone.

Si finalmente debuta en ese tramo del año, el iPhone plegable se convertiría en uno de los productos más observados del sector, tanto por el interés que despierta cualquier nueva categoría en Apple como por el impacto que podría tener su entrada en el mercado de los plegables, un segmento que hasta ahora ha estado dominado principalmente por fabricantes como Samsung, Huawei, Honor o Motorola.

Una filtración creíble, pero todavía sin confirmar

Digital Chat Station cuenta con más de tres millones de seguidores en Weibo y arrastra una reputación bastante sólida en lo que respecta a filtraciones relacionadas con Apple. Aun así, conviene mantener cierta cautela.

Como ocurre con cualquier informe de este tipo, los detalles no están confirmados y Apple no ha anunciado oficialmente ni el nombre, ni el diseño, ni la fecha de lanzamiento de su supuesto plegable. Hasta que eso ocurra, toda esta información debe entenderse como parte del terreno habitual de rumores que acompaña a los grandes lanzamientos tecnológicos.