Apple prepara una nueva ola de lanzamientos en octubre: Esto es todo lo que veremos

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Apple se dispone a cerrar el año con una nueva tanda de presentaciones. Tras el lanzamiento de los esperados iPhone 17, iPhone Air, AirPods Pro 3 y los nuevos Apple Watch, la compañía de Cupertino centra ahora su atención en el resto de productos que completarán su catálogo de otoño.

Según los informes, las próximas novedades se anunciarán de forma online, sin el tradicional evento presencial en el Apple Park, y podrían llegar en cuestión de días.

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

El nuevo iPad Pro M5 y un Vision Pro más potente

Uno de los protagonistas de esta nueva oleada será el iPad Pro con chip M5, el más avanzado hasta la fecha. Apple ya tendría este modelo en producción en masa, junto con una nueva versión del Vision Pro que integrará un procesador más rápido y una correa rediseñada para mejorar la comodidad. Ambos dispositivos estarían listos para su lanzamiento inminente.

El salto al chip M5 promete un incremento notable en rendimiento y eficiencia, especialmente en tareas de diseño, vídeo y realidad aumentada, reforzando la posición del iPad Pro como herramienta profesional y del Vision Pro como la apuesta de Apple en el mundo de la computación espacial.

El MacBook Pro M5 también podría llegar antes de lo esperado

Aunque los planes iniciales apuntaban a un lanzamiento de los MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max a comienzos del próximo año, la llegada del M5 base podría adelantarse. Apple ya tiene listo este chip para el nuevo iPad, lo que abre la puerta a la presentación del MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 estándar.

Las señales de su llegada son evidentes: las tiendas están experimentando escasez de unidades del MacBook Pro M4 básico, mientras los modelos de gama alta mantienen su disponibilidad habitual. Este tipo de movimientos de inventario suelen anticipar nuevos lanzamientos.

Qué esperar para 2026: AirTag 2, HomePod mini, Apple TV y más

Apple también tiene en su hoja de ruta una serie de actualizaciones para el próximo año. Entre ellas destacan:

Un nuevo AirTag con mayor precisión y mejor integración con la red Buscar.

con mayor precisión y mejor integración con la red Buscar. Un HomePod mini renovado , posiblemente con soporte para Siri mejorado y compatibilidad con más estándares del hogar inteligente.

, posiblemente con soporte para Siri mejorado y compatibilidad con más estándares del hogar inteligente. Una nueva generación de Apple TV, que podría incorporar el chip A19 y una interfaz más rápida bajo tvOS 18.

Además, se espera la llegada del iPad Air M5, un iPad de entrada rediseñado, dos nuevos monitores externos (uno de ellos de gama profesional) y los MacBook Air con chip M5, que completarían la transición a esta nueva generación de silicio.

Un cierre de año sin evento, pero con muchas sorpresas

A diferencia de otros años, Apple optará por anuncios discretos a través de su web y comunicados oficiales, en lugar de un evento. Esta estrategia ya se ha convertido en una práctica habitual cuando los lanzamientos son evolutivos más que revolucionarios.

Con la nueva familia M5 lista para debutar, la compañía parece decidida a reforzar su ecosistema con una mayor uniformidad de rendimiento, eficiencia y conectividad entre dispositivos.

El último trimestre del año promete ser intenso para Apple, marcando el inicio de una transición que continuará a lo largo de 2026 con nuevos productos y actualizaciones estratégicas.