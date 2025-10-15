Apple presenta el chip M5: un salto histórico en rendimiento e inteligencia artificial

Apple ha presentado oficialmente el chip M5, una evolución que redefine el rendimiento en inteligencia artificial dentro de los dispositivos de la compañía.

Fabricado con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, el nuevo procesador ofrece una potencia gráfica y de IA sin precedentes, gracias a su arquitectura con GPU de 10 núcleos, un Neural Accelerator en cada núcleo, una CPU más veloz, un Neural Engine mejorado y mayor ancho de banda de memoria unificada.

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

El M5 debutará en los MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y el Apple Vision Pro, todos ya disponibles para reserva. Con esta nueva generación, Apple promete un rendimiento de IA hasta cuatro veces superior al del M4 y un incremento general del rendimiento multihilo de hasta un 15 %.

Una GPU con Neural Accelerators para un rendimiento sin precedentes

La arquitectura de GPU de última generación del M5 marca un antes y un después en la computación para IA. Cada uno de sus 10 núcleos integra un Neural Accelerator dedicado, lo que permite un rendimiento máximo de GPU para IA más de cuatro veces superior al del M4 y hasta seis veces más potente que el M1.

Gracias a ello, los nuevos MacBook Pro y iPad Pro pueden ejecutar modelos de difusión o grandes modelos de lenguaje (LLM) de forma local con una velocidad extraordinaria, ya sea en aplicaciones de creación como Draw Things o plataformas basadas en webAI.

Además, la GPU del M5 ofrece un aumento de hasta un 30 % en potencia gráfica respecto al M4 y 2,5 veces más que el M1, incorporando el motor de trazado de rayos de tercera generación de Apple, que acelera los gráficos en un 45 %. Esto se traduce en juegos más fluidos, renderizados más rápidos y gráficos más realistas tanto en apps 3D como en entornos profesionales de diseño.

En el caso del Apple Vision Pro, el M5 puede renderizar un 10 % más de píxeles en sus pantallas micro-OLED, con frecuencias de hasta 120 Hz, ofreciendo una imagen más nítida, fluida y con menos desenfoque por movimiento.

Integración total con el ecosistema de Apple

La arquitectura del M5 ha sido diseñada para funcionar de forma nativa con los entornos de software de Apple. Las apps que usen Core ML, Metal Performance Shaders o Metal 4 aprovecharán automáticamente el nuevo potencial del chip.

Además, los desarrolladores podrán programar directamente los Neural Accelerators mediante las API Tensor integradas en Metal 4, lo que abre la puerta a una nueva generación de aplicaciones optimizadas para inteligencia artificial en los dispositivos de Apple.

Un Neural Engine más rápido y eficiente

El Neural Engine de 16 núcleos del M5 ha sido completamente rediseñado para ofrecer mayor rendimiento con menor consumo energético. Junto con los Neural Accelerators de la GPU y CPU, logra un procesamiento de IA más rápido y eficiente que nunca.

En el Apple Vision Pro, este avance permite ejecutar con mayor fluidez funciones como la conversión de imágenes 2D en escenas espaciales dentro de la app Fotos o la creación de una Persona Digital más realista.

Asimismo, Apple Intelligence, el nuevo entorno de IA del ecosistema, se beneficia directamente de la potencia del M5. Funciones locales como Image Playground o la ejecución de modelos generativos en el dispositivo son ahora más veloces y precisas. Los desarrolladores que utilicen el entorno Foundation Models de Apple también experimentarán un rendimiento superior.

Memoria unificada más rápida y amplia

El M5 incorpora un ancho de banda de memoria unificada de 153 GB/s, lo que supone un incremento del 30 % respecto al M4 y más del doble que el M1. Esta arquitectura permite que la CPU, GPU y Neural Engine accedan simultáneamente a la misma reserva de memoria, facilitando la ejecución de modelos de IA más grandes directamente en el dispositivo.

Con una capacidad de hasta 32 GB de memoria unificada, los usuarios pueden editar vídeo en Final Cut Pro, trabajar en Adobe Photoshop y subir archivos a la nube al mismo tiempo, sin ralentizaciones. Este diseño maximiza la multitarea avanzada y la eficiencia en los flujos de trabajo profesionales.

CPU más potente y eficiente

El M5 integra una CPU de 10 núcleos, con 4 núcleos de rendimiento y 6 de eficiencia, alcanzando un 15 % más de rendimiento multihilo respecto al M4. Apple asegura que se trata del núcleo más rápido del mundo, con un equilibrio perfecto entre potencia y bajo consumo.

Este diseño permite que los nuevos dispositivos con chip M5 ofrezcan mayor autonomía sin sacrificar rendimiento, ideal tanto para profesionales creativos como para tareas de IA intensiva.

Rendimiento de IA cuatro veces superior

La combinación del Neural Engine, los Neural Accelerators en GPU y CPU, y la nueva arquitectura de 3 nm permiten que el M5 alcance un rendimiento máximo de IA más de cuatro veces superior al M4, marcando el mayor salto generacional en inteligencia artificial en la historia de Apple.

Esto no solo mejora la ejecución de modelos en local, sino que también impulsa funciones avanzadas de Apple Intelligence, reforzando el compromiso de Apple con la IA privada, segura y en el dispositivo.

Apple M5 y sostenibilidad: tecnología con conciencia ambiental

El chip M5 también forma parte del plan Apple 2030, cuyo objetivo es lograr la neutralidad de carbono antes de que termine la década. Su eficiencia energética líder en la industria contribuye a reducir el consumo global de energía de los nuevos MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro, disminuyendo el impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.