Apple presenta Home Collection: cámaras 2.5K, cerradura inteligente y termostatos para el hogar

Apple acaba de dar un paso importante en su estrategia para conquistar el hogar conectado. La compañía ha presentado Apple Home Collection, una familia de cámaras de seguridad, cerraduras, timbres, termostatos y sensores desarrollada en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric.

La propuesta promete simplificar la domótica: todos los dispositivos se configuran desde el iPhone y se controlan con la aplicación Casa, sin cuentas ni aplicaciones adicionales.

La nueva gama llegará a partir de diciembre de 2026, aunque algunos accesorios se retrasarán hasta principios de 2027. Además de la integración con Siri y las automatizaciones, Apple pone el acento en la privacidad, la conectividad Thread y la posibilidad de que los dispositivos sigan funcionando ante determinados problemas de conexión. Eso sí, España no figura entre los mercados iniciales anunciados.

Una nueva estrategia para el hogar inteligente

Hasta ahora, Apple había confiado principalmente en fabricantes externos para ampliar su ecosistema doméstico mediante HomeKit, Matter y la certificación Works with Apple Home. Con Apple Home Collection, la compañía da un paso adicional: ha participado directamente en el desarrollo de una selección de accesorios junto a LG y Schneider Electric.

La idea es que el usuario pueda incorporar cada dispositivo a su casa acercando el iPhone y comenzando la configuración con un toque, mediante NFC. Después, todo se administra desde la aplicación Casa y puede controlarse con Siri, sin instalar aplicaciones del fabricante ni crear cuentas adicionales.

También se ha prestado atención al diseño, con acabados minimalistas y materiales pensados para integrarse con los productos de Apple. La gama admite el uso individual de cada accesorio o su combinación en escenas y automatizaciones.

Todos los dispositivos incorporan compatibilidad con Thread, mientras que los productos pueden actualizar automáticamente sus credenciales cuando cambia la red Wi-Fi doméstica. Es una apuesta por reducir algunas de las molestias habituales de la domótica, aunque determinadas funciones requieren un centro de control Apple compatible.

Cuatro cámaras de LG con vídeo de hasta 2,5K

Uno de los grandes protagonistas del anuncio es la familia de cámaras de LG. Está compuesta por cuatro modelos para distintas necesidades, desde vigilar el interior de una vivienda hasta controlar la entrada o iluminar una zona exterior.

LG Video Doorbell Wired incorpora dos cámaras independientes: una frontal de resolución 2,5K para identificar a las visitas y otra inferior Full HD para observar los paquetes depositados ante la puerta. Integra un foco y puede hacer sonar el aviso en dispositivos HomePod y HomeView.

LG Floodlight Cam está diseñada para exteriores y añade dos potentes focos adaptativos que reaccionan al movimiento, además de visión nocturna en color con poca iluminación. Por su parte, LG Outdoor Cam Plug-In ofrece una instalación flexible, orientación ajustable y grabación nocturna en color.

La más singular es LG Indoor Cam Plug-In. Su mecanismo permite inclinar físicamente la cámara para vigilar la habitación y bajarla cuando regresa a casa el primer miembro del hogar. Este movimiento puede controlarse también manualmente o desde la aplicación Casa, proporcionando una señal visible de cuándo se está vigilando el interior.

Las cámaras pueden reconocer personas, caras conocidas, mascotas, vehículos y paquetes. Con iCloud+ se obtiene un historial cifrado de diez días de eventos y, con planes compatibles, Apple Intelligence añade descripciones automáticas y búsquedas de grabaciones mediante lenguaje natural. También disponen de almacenamiento integrado para seguir capturando imágenes durante interrupciones de Wi-Fi.

Una cerradura que se abre al acercarte con el iPhone

La LG Smart Deadbolt Lock utiliza tecnología de banda ultraancha (UWB) para detectar cuándo se aproxima un usuario autorizado. Si lleva un iPhone o Apple Watch compatible configurado con una llave de casa, la puerta puede desbloquearse automáticamente sin necesidad de tocar el dispositivo.

La cerradura también permite abrir mediante un toque con el móvil o reloj, introducir un código PIN en el teclado exterior o utilizar una llave física de emergencia oculta. Puede detectar si la puerta está abierta, cerrada o ha sufrido una manipulación, y enviar avisos cuando corresponda.

Desde Casa se pueden compartir accesos con familiares, visitas o personas encargadas de cuidar la vivienda. Además, la cerradura y el videotimbre trabajan juntos para mostrar quién llama y permitir abrir la puerta desde la misma interfaz, incluso cuando el propietario no está en casa.

El dispositivo es compatible con Matter y Aliro, y sus funciones esenciales de acceso funcionan localmente sin depender de Internet. Es un detalle importante para un dispositivo que controla algo tan sensible como la puerta de entrada.

Termostatos inteligentes que aprenden las rutinas de casa

La colección incluye dos termostatos, uno fabricado por LG y otro por Schneider Electric, acompañados de sensores independientes de temperatura y humedad. Ambos termostatos son compatibles con Matter y están diseñados para funcionar con una amplia variedad de sistemas de climatización.

La función Adaptive Temperature utiliza inteligencia ejecutada en el iPhone para adaptar la temperatura a las rutinas de los habitantes. Puede modificar automáticamente la climatización cuando no hay nadie en casa, al llegar la noche o antes del regreso de sus propietarios, sin depender de una programación manual fija.

Los sensores permiten conocer las condiciones de distintas habitaciones, en lugar de utilizar exclusivamente la temperatura detectada junto al termostato. También se pueden aprovechar sensores integrados en dispositivos compatibles como HomePod y HomeView.

En Estados Unidos continental, Clean Energy Guidance puede desplazar parte del consumo de calefacción y refrigeración a periodos con energía más limpia o económica, siempre que la compañía eléctrica y la tarifa sean compatibles. La aplicación Casa también muestra estadísticas de consumo y periodos punta y valle. Apple no ha anunciado esta función para España.

Privacidad, automatizaciones y Apple Intelligence

Apple insiste en que los datos de la aplicación Casa y las grabaciones de las cámaras están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo. Según la compañía, ni Apple ni sus socios LG y Schneider Electric pueden acceder a ese contenido.

El procesamiento del vídeo puede realizarse localmente en un centro de control compatible o mediante Private Cloud Compute. Las grabaciones almacenadas en iCloud+ permanecen cifradas, y los planes compatibles permiten conservar durante diez días el historial de eventos.

Las funciones de inteligencia artificial van más allá de detectar movimiento: pueden describir lo que sucede en una grabación y localizar vídeos mediante consultas como buscar cuándo llegó un paquete. Para utilizarlas se necesita un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, un centro de control admitido y un plan iCloud+ adecuado.

La integración también permite automatizaciones entre categorías diferentes. Por ejemplo, al salir la última persona de casa, el sistema puede cerrar la cerradura, ajustar el termostato y activar la vigilancia. Antes de regresar, puede comenzar a climatizar la vivienda y preparar el acceso.

Precios y disponibilidad: España tendrá que esperar

Apple empezará a comercializar la colección en diciembre de 2026, aunque algunos modelos llegarán a principios de 2027. Las cámaras estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; la cerradura, los termostatos y los sensores se han anunciado para Estados Unidos y Canadá.

Estos son los precios oficiales de partida en Estados Unidos, con conversiones orientativas a euros, que no representan precios europeos anunciados:

Producto Precio en EE. UU. Equivalencia aproximada LG Indoor Cam Plug-In 199,95 $ 172 € LG Video Doorbell Wired 249,95 $ 215 € LG Outdoor Cam Plug-In 299,95 $ 258 € LG Floodlight Cam 399,95 $ 344 € LG Smart Deadbolt Lock 349,95 $ 301 € LG Smart Thermostat 199,95 $ 172 € Schneider Home Smart Thermostat 199,95 $ 172 € LG Temperature Sensor 39,95 $ 34 € Schneider Home Room Sensor 39,95 $ 34 €

Los accesorios de instalación se venden por separado: los adaptadores C-Wire de LG y Schneider cuestan desde 24,95 dólares (unos 21 €), mientras que la placa embellecedora de Schneider parte de 14,95 dólares (unos 13 €). En Estados Unidos también se ofrecerá instalación profesional a través de ADT, con coste adicional.

Hay otra limitación importante para los usuarios europeos: Apple HomeView no se comercializará en la Unión Europea por ahora. Apple vincula esta decisión a la falta de disponibilidad de Siri AI en iOS dentro de la UE y asegura que sigue trabajando para encontrar una solución.