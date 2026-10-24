Apple Pro and tell: qué esperar del nuevo evento

El próximo movimiento de Apple podría cambiar una de las características que más tiempo ha diferenciado al Mac del iPad: la posibilidad de tocar directamente la pantalla. La compañía prepara su cita «Pro and tell» para el 28 de octubre, con los MacBook Pro como principales candidatos a protagonizar los anuncios.

La renovación también podría alcanzar al iMac y al iPad mini, con una combinación de nuevos procesadores y pantallas OLED. Los rumores sitúan cuatro productos en el punto de mira, aunque sus características siguen siendo rumores: el lema del evento no confirma por sí solo ninguna de ellas.

Cuándo será Pro and tell y qué formato tendrá

La cita está prevista para el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, a las 18:00 en la España peninsular, las 17:00 en Canarias. Esa hora equivale a las 10:00 de la mañana en California; la diferencia entre ambos territorios será de ocho horas esa semana.

Los medios han recibido una invitación para una experiencia presencial, pensada para conocer y probar los equipos. La expectativa es que los anuncios lleguen mediante comunicados, acompañados de primeras impresiones, sin dar por hecha una retransmisión tradicional de una keynote.

El calendario supone otra ronda de novedades poco después de los productos para el hogar y el estreno del iPhone Duo. En esta ocasión, los ordenadores y el iPad mini ocuparían el centro de atención, con propuestas para públicos y presupuestos distintos.

La presentación y la venta tampoco tienen por qué coincidir. Bloomberg ha situado una posible llegada de los nuevos equipos el 6 de noviembre, pero los plazos de reservas, las configuraciones y la disponibilidad en España deberán concretarse con los anuncios.

El MacBook Pro podría estrenar OLED táctil y Dynamic Island

La novedad más llamativa sería el primer portátil de Apple con pantalla OLED y control táctil, un proyecto del que se habla desde principios de 2023. Se esperan variantes de 14 y 16 pulgadas, aunque todavía queda por ver cómo encajarían junto a los modelos actuales.

También se ha mencionado una Dynamic Island inspirada en el iPhone para sustituir el notch. El nombre MacBook Ultra ha circulado entre los rumores, pero no hay una denominación comercial anunciada y no debe darse por hecho que Apple abandone el nombre MacBook Pro.

La parte táctil se plantearía como otra forma de interactuar con macOS, manteniendo la separación entre Mac e iPad. Se mencionan ajustes puntuales, como ampliar elementos al tocarlos o añadir gestos en aplicaciones propias; no se espera que se convierta en un híbrido con iPadOS ni que toda la interfaz cambie de arriba abajo.

El OLED aportaría otro atractivo independiente del control táctil. Al poder apagar cada píxel, esta tecnología permite negros profundos y evita los halos propios de la retroiluminación por zonas; el brillo, la respuesta y la implementación concreta decidirán el resultado. Para quienes trabajan con imágenes o ven contenido en el portátil, la calidad del panel podría importar tanto como poder tocarlo.

M5 Pro y M5 Max para el táctil, M6 para el modelo básico

La distribución de procesadores podría resultar menos intuitiva de lo habitual. El MacBook Pro táctil utilizaría M5 Pro y M5 Max, mientras que la versión básica del portátil daría el salto del M5 al M6. Un número de generación más alto no convierte automáticamente al chip básico en sustituto de las variantes profesionales.

Esto encaja con los rumores sobre un cambio en el calendario de Apple silicon. La compañía podría prescindir de M6 Pro y M6 Max y pasar a la familia M7 en 2027, en lugar de renovar todas las gamas siguiendo el mismo ritmo. Sigue siendo una previsión, no una hoja de ruta publicada por Apple.

El M6 ya es conocido: Apple lo presentó en agosto junto al Mac mini, como contamos en nuestro repaso de los chips M6 y M5 Ultra. Está fabricado en 2 nanómetros y combina CPU y GPU de 12 núcleos; llevarlo al MacBook Pro ampliaría su presencia al formato portátil, si se confirma el lanzamiento.

Para ese modelo básico también se menciona una cámara alojada en un orificio y un retoque de diseño. La parte menos agradable sería una posible subida de precio vinculada a la escasez de componentes, aunque todavía no existe una cifra oficial. Pantalla, memoria y precio final serán necesarios para comparar ambas propuestas con sentido.

El iMac se pondría al día con M6 y posibles colores nuevos

El iMac sería otro candidato a recibir el procesador M6, saltándose la generación M5. La actualización llegaría casi dos años después de su anterior renovación y pondría al día la plataforma del todo en uno.

Las expectativas apuntan a una revisión más contenida que la del portátil táctil. No se anticipa una gran transformación del diseño, así que la atención estaría en la configuración y en lo que ofrezca el nuevo procesador.

Los colores podrían aportar una diferencia visible entre generaciones. Se habla de nuevos acabados, aunque no hay una lista cerrada; habrá que esperar para conocer qué opciones ofrecería Apple en esta ocasión.

Para quien busca un ordenador de sobremesa con pantalla integrada, esta sería una renovación a valorar junto al Mac mini con M6 y M5 Pro. La comparación dependerá también de la memoria, el almacenamiento y los periféricos necesarios, más allá de compartir un nombre de chip.

El iPad mini también podría pasarse al OLED y subir de precio

La otra gran pantalla esperada sería la del iPad mini con OLED, que abandonaría el LCD. El iPad Pro ya utiliza esta tecnología, pero su llegada al modelo compacto ampliaría las opciones para quienes prefieren una tableta pequeña.

No hay que trasladar automáticamente todas las prestaciones del Pro al mini. OLED no significa por sí solo la misma tasa de refresco, brillo o arquitectura del panel: esas especificaciones tendrán que detallarse por separado, y serían importantes para valorar el salto.

También se espera una actualización del procesador respecto al A17 Pro del modelo actual. Todo apunta a la familia A20, aunque la variante concreta sigue pendiente de confirmación. Fuera de la pantalla y el chip, su previsión no plantea una transformación profunda del dispositivo.

El cambio de panel podría encarecerlo en torno a 100 dólares adicionales (unos 89 euros al cambio), una estimación que no equivale a una subida anunciada para España. Ya habíamos adelantado el posible salto del iPad mini y los MacBook Pro al OLED; la cita del 28 permitirá comprobar qué parte de esas expectativas termina llegando a las tiendas.