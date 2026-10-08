Apple prepararía un MacBook Pro táctil y un iPad mini OLED para el 27 de octubre

Octubre podría convertirse en un mes especialmente movido para Apple. Después de anunciar la cita «Welcome home» del 13 de octubre, centrada previsiblemente en el hogar conectado, la compañía estaría preparando otra presentación con novedades para quienes trabajan o crean contenido con un Mac o un iPad.

Según una nueva información de Bloomberg, los anuncios llegarían el martes 27 de octubre de 2026 o en una fecha cercana. La lista incluye unos MacBook Pro con pantalla táctil y OLED, un iPad mini renovado y actualizaciones del iMac y del MacBook Pro de entrada con el chip M6.

La novedad que más llama la atención es fácil de identificar: Apple podría estrenar sus primeros MacBook Pro táctiles. Eso sí, esta segunda convocatoria todavía forma parte de un rumor; la fecha aproximada, las características y la combinación de productos no deben confundirse con un anuncio oficial de la compañía.

MacBook Pro táctil: OLED, Dynamic Island y un diseño más ligero

Los portátiles más ambiciosos de esta posible renovación serían los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Ambos incorporarían pantallas OLED con capacidad táctil, una combinación que introduciría una nueva forma de interactuar con estos equipos y sería uno de los cambios más destacados de la gama.

El informe también apunta a la llegada de la Dynamic Island al MacBook Pro por primera vez. El recorte superior de la pantalla sería, por tanto, otro de los elementos que cambiarían, aunque todavía no se conocen los detalles de su funcionamiento ni qué usos tendría en el entorno de macOS.

A esos cambios se sumaría un equipo considerablemente más ligero que los modelos actuales. Bloomberg no facilita en la información resumida un peso concreto, por lo que habrá que esperar para comprobar cuánto adelgazaría el conjunto y cómo se traduciría esa diferencia al llevarlo en una mochila o moverlo entre espacios de trabajo.

En cuanto al procesador, las previsiones anteriores sitúan los M5 Pro y M5 Max en estos modelos táctiles, como recogió 9to5Mac al informar sobre los planes de Apple. Conviene tener presente este detalle: la aparición del M6 en otros equipos de la misma presentación no implicaría que los nuevos portátiles OLED fueran a utilizar ese chip.

El iPad mini también daría el salto a una pantalla OLED

La otra gran novedad prevista sería un nuevo iPad mini con pantalla OLED. La incorporación de esta tecnología al tablet compacto de Apple sería uno de sus cambios principales, junto a otras modificaciones que afectarían a las videollamadas y a la reproducción de sonido.

El informe señala que Apple cambiaría de ubicación la cámara FaceTime. La información aportada no concreta su nueva posición, así que todavía no podemos asegurar en qué borde quedaría ni cómo modificaría la experiencia al usar el tablet en vertical o en horizontal.

También se habla de un sistema de altavoces renovado, un aspecto relevante en un dispositivo que se utiliza para ver vídeos, escuchar música o realizar llamadas. No se detallan el número de altavoces ni las mejoras exactas, por lo que sería prematuro atribuirle funciones de audio concretas.

La pantalla OLED del iPad mini ya había aparecido entre las pistas sobre futuros productos que comentamos al repasar las referencias a nuevos dispositivos encontradas en macOS Tahoe. Este nuevo informe vuelve a situar la renovación en el calendario, pero su anuncio y sus especificaciones definitivas siguen pendientes de confirmación.

El M6 llegaría al iMac y al MacBook Pro de entrada

La supuesta presentación no se limitaría a los equipos con pantallas nuevas. Bloomberg también incluye en sus previsiones un iMac actualizado con el chip M6, que mantendría un aspecto parecido al del modelo actual en lugar de protagonizar un rediseño exterior comparable al de los portátiles táctiles.

El mismo procesador llegaría a un MacBook Pro de 14 pulgadas de entrada. Este equipo también conservaría una apariencia similar a la de su versión actual, según la información publicada, y formaría parte de una renovación distinta de la prevista para los modelos OLED de gama alta.

Así, dentro de la diagonal de 14 pulgadas aparecerían dos propuestas que conviene diferenciar: el MacBook Pro de entrada con M6 y el modelo táctil OLED que se espera con M5 Pro o M5 Max. Compartir tamaño o fecha de anuncio no significaría compartir pantalla, diseño o posicionamiento.

Este reparto apunta a una actualización del catálogo a varios niveles, con cambios de diseño en unos productos y de plataforma en otros. Por ahora no se han anunciado cifras de rendimiento, configuraciones de memoria, precios ni fechas de venta que permitan valorar de manera definitiva las diferencias entre esos equipos.

Una segunda presentación de octubre pensada para profesionales creativos

Bloomberg sitúa estos lanzamientos en torno al martes 27 de octubre, una formulación que deja cierto margen para el día concreto. La fecha es una previsión del medio y debe mantenerse separada de la convocatoria «Welcome home» del día 13, que Apple sí ha anunciado.

El formato previsto combinaría una presentación en vídeo por internet y una actividad presencial para la prensa. De cumplirse, permitiría dar a conocer los productos online y ofrecer a los periodistas una oportunidad para verlos y probarlos, aunque todavía no se ha comunicado oficialmente cómo se organizaría esa parte presencial.

La cita estaría orientada a profesionales de la producción de vídeo, la edición fotográfica y la producción musical. El informe compara el planteamiento con los lanzamientos de Mac de octubre de 2024, que incluyeron sesiones de prueba para una selección de medios en Los Ángeles; esa referencia no confirma que la nueva convocatoria vaya a celebrarse en la misma ciudad.

Entre la cita doméstica ya anunciada y esta posible renovación de Mac e iPad, Apple podría cerrar octubre con novedades para públicos muy diferentes. La propuesta de equipos más ambiciosos encaja con los rumores que ya repasamos sobre los próximos productos premium de Apple. ¿Qué te atrae más: un MacBook Pro táctil, un iPad mini OLED o la llegada del M6 al iMac?