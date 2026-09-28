Apple prepara una pulsera de salud sin pantalla

Apple podría estar preparando un wearable bastante distinto del Apple Watch: una pulsera de salud sin pantalla que recopilaría datos biométricos durante todo el día sin pedirnos que miremos otra interfaz. La propuesta apunta al terreno de Whoop y Fitbit Air, dispositivos que priorizan el seguimiento continuo frente a las funciones de un reloj inteligente.

La idea de una pulsera así ya había aparecido entre los posibles futuros dispositivos de Apple que repasamos en Teknofilo. Un nuevo informe de Bloomberg añade detalles sobre su diseño y sobre quiénes impulsarían el proyecto, aunque Apple todavía no ha decidido si llegará a venderlo.

Una pulsera textil que se olvidaría de la pantalla

Según la información publicada, el dispositivo sustituiría la clásica caja con pantalla de cristal del Apple Watch por una correa flexible de tejido y un módulo con sensores. La intención sería que resultase cómoda durante muchas horas, también al dormir o entrenar, cuando llevar un reloj convencional puede resultar menos agradable para algunas personas.

Su cometido sería registrar señales biométricas de forma continua para ayudar a interpretar la actividad, el descanso y la recuperación. La pantalla dejaría de ser el centro de la experiencia, pero eso no significa que se conozcan ya los sensores concretos, su precisión o la autonomía de la pulsera. Todos esos detalles permanecen abiertos mientras el proyecto avanza en sus primeras pruebas.

La reducción de funciones sería deliberada. Este wearable prescindiría del repertorio habitual de un smartwatch, como notificaciones, controles multimedia y aplicaciones en la muñeca, para concentrarse en la recopilación de datos de salud sin interrupciones. Después, el iPhone y sus aplicaciones podrían encargarse de mostrar la información y darle contexto, aunque esa integración específica todavía no se ha anunciado.

Sería, en definitiva, una alternativa para quien quiere medir más aspectos de su bienestar sin llevar una pequeña pantalla encima. No sustituiría necesariamente al Apple Watch para todo el mundo: hacer pagos, consultar mensajes o usar aplicaciones seguiría requiriendo otro dispositivo. Precisamente por eso resulta interesante como posible nueva categoría dentro del ecosistema de Apple.

Whoop y Fitbit Air muestran que hay público para este formato

El rival más evidente sería Whoop, que ha construido su propuesta alrededor de métricas de esfuerzo, descanso y recuperación sin adoptar el formato de reloj tradicional. También está el Google Fitbit Air, una pulsera sin pantalla que combina seguimiento continuo con recomendaciones de salud y entrenamiento.

En ambos casos, el atractivo está en que el dispositivo acompaña al usuario durante el día sin reclamar tanta atención. El interés por este tipo de productos explica por qué Apple podría plantearse algo más especializado que otra variante del Watch. Oura aborda una necesidad parecida con sus anillos, aunque utiliza un formato muy distinto para obtener datos durante las veinticuatro horas.

Apple ya ha comenzado a incorporar parte de esa lógica al reloj. Como vimos en el Apple Watch Series 12, las funciones recientes incluyen indicadores de preparación diaria, estimaciones de edad relacionadas con la salud y un seguimiento cardíaco más frecuente. La posible pulsera llevaría esa atención a las métricas a un dispositivo pensado específicamente para llevarlo siempre puesto.

La comparación con Whoop plantea una pregunta todavía sin respuesta: cómo cobraría Apple por el hardware y sus posibles análisis de salud. No hay información confirmada sobre precio, suscripción o funciones exclusivas, de modo que sería precipitado dar por hecho que copiaría el modelo comercial de sus competidores. Tampoco sabemos qué prestaciones quedarían en el Apple Watch y cuáles serían propias de la nueva pulsera.

Cook y Cue lo impulsarían, pero su lanzamiento sigue en duda

El informe atribuye interés directo por el proyecto a Tim Cook y Eddy Cue. Cook ocupa ahora la presidencia ejecutiva de Apple, mientras que Cue, responsable de servicios, asumió también la supervisión del área de salud. Su implicación ayuda a explicar por qué la compañía estaría estudiando una opción que se aparta tanto del diseño habitual del Apple Watch.

En las primeras tareas de ingeniería participarían además integrantes del equipo de hardware de Vision. Eso sugiere que Apple está aprovechando experiencia interna desarrollada para otros dispositivos que se llevan puestos, aunque no implica que la pulsera tenga funciones de realidad mixta. El objetivo descrito hasta ahora es mucho más concreto: recoger datos biométricos en un formato ligero.

Por el momento se trataría de un prototipo en una fase temprana. La previsión citada sitúa una eventual llegada en 2028 como muy pronto, pero Apple no ha aprobado su comercialización. En proyectos exploratorios como este, tanto las características como el calendario pueden cambiar e incluso es posible que nunca veamos un producto final.

Si finalmente sale adelante, la pulsera ofrecería a Apple una forma de competir por los usuarios que quieren datos de salud sin las distracciones de un smartwatch. Hasta que haya un anuncio oficial, lo más razonable es considerarla una apuesta en estudio: atractiva por su sencillez, pero con demasiadas incógnitas para saber cómo encajaría junto al Apple Watch.